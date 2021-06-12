В России необходимо ввести высокие таможенные пошлины для предприятий, которые вывозят пиломатериалы и стройматериалы за рубеж. Таким мнением с URA.RU поделился первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Михаил Щапов:

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Доски

Михаил Щапов «Я бы ввел запретительные пошлины на продукцию первичной переработки из леса — пиломатериалы. Потребности внутреннего рынка огромны, но сейчас лес вывозится в Китай за бесценок. Пошлины должны быть настолько большими, чтобы выгоднее было оставлять лес в стране. И не только на кругляк, но и на стройматериалы».

Duma.gov.ru Михаил Щапов

Правительство уже с 1 июля вводит новые экспортные пошлины на «сырые пиломатериалы» — грубо обработанные пиломатериалы. Для хвойных пород и дуба ставка пошлины составит 10%, но не менее 13 и 15 евро за 1 кубометр соответственно, на бук и ясень также 10%, но не менее 50 евро за 1 кубометр.

Интересно, что повышение пошлин по времени совпало с активизацией создания лесной госкорпорации. Ее планы со дня на день обещает обнародовать вице-премьер Юрий Трутнев. Юрий Петрович любит смелые решения, госкорпорацию предлагается финансировать за счет экспорта кругляка с Дальнего Востока, разрешенного только ей. Замечена хронологическая связь между созданием корпорации и введенными летом 2021 года новыми таможенными пошлинами на круглый лес и сырые пиломатериалы. Можно предположить, что пошлины связаны с будущей госкорпорацией, так как государство должно обеспечить ее уставным капиталом и субсидиями на производство — выручка от кругляка когда еще будет, а лес надо заготовить уже завтра. Средства немалые — госкорпорация, по словам Ю. П. Трутнева, развернется на просторах всего Дальнего Востока.

Dfo.gov.ru Юрий Трутнев

Занавес тайны только поднимался, а некоторые СМИ уже писали, что корпорация будет действовать по всей России и станет «одним окном» экспорта в лесной отрасли. Прямых заявлений по «одному окну» мы не услышим в связи со статьей Конституции РФ о запрете монополизации, хотя фактически монополию можно создать парой госкорпораций.

Уверенно можно сказать, что лесная госкорпорация вскоре окажется в плане приватизации и родится частный супергигант размером в полстраны. Мегапроекты по традиции делаются под конкретного интересанта, СМИ таковым называют Романа Абрамовича.

Brian Minkoff-London Pixels Роман Абрамович

Супергиганты ведут к отраслевому переделу, что вредно стабильности и инвестициям, поэтому с заявлениями не торопятся, а пошлины объясняют интересами народа — якобы нужно удержать стройматериалы внутри страны и сбить рост цен на жилье. Это утверждение опровергают строители, они говорят, что доля пиломатериалов в сметах мала, и важнее было бы ввести пошлины на металл. Но металлургические олигархи крупнее лесных, и повысить экспортные пошлины на металл правительство не решилось.

Александр Фролов, председатель Совета директоров строительной компании «Аквилон» (Архангельск) «Рост цен на пиломатериалы не столь критичен, поскольку в себестоимости строительства многоэтажного жилья они занимают доли процента. Основные издержки составляет резкое повышение цен на металл, изоляционные материалы и утеплители, стекло, песок, цемент, причем, например, рост цен на металл в прошлом году составил почти 100%, а цены на полистирол никак не связан с внешним рынком. А это — основные дополнительные затраты для строительных компаний».

Пресс-служба компании «Аквилон Инвест» Александр Фролов, председатель совета директоров строительной группы «Аквилон-Инвест»

Представители лесной отрасли опасаются, что аппетит на повышение пошлин приходит «во время еды», что за пошлинами на кругляк и сырые пиломатериалы их повысят и на продукцию с высокой долей добавленной стоимости.

«Когда говорят об огромных потребностях российского рынка в пиломатериалах — это просто разговор ради разговора. Российский рынок пиломатериалов сегментирован, и значительная часть спроса — это пиломатериалы грубой обработки. А 20 миллионов кубометров экспортных пиломатериалов (транспортной влажности, безобзольные, торцованные) наш рынок не переварит. Такого количества и такого качества пиломатериалов на внутреннем рынке не нужно. А дальнейшее расширение пошлин приведет к потере рынков сбыта в Китае, Европе, арабских странах — вряд ли такая цель благая…

Александр Владимирович Дятлов, заместитель председателя Архангельского областного собрания депутатов, председатель комитета по лесопользованию и экологии С нового года в стране хотят запретить вывоз кругляка и сырых пиломатериалов. Экспорт кругляка сейчас 5 млн кубометров, плюс 15 млн кубометров сырых пиломатериалов. Это достаточно, чтобы обеспечить строительство жилья. Вывод — расширять пошлины вредно и смысла не имеет».

Пресс-служба Архангельского областного Собрания депутатов Александр Дятлов, заместитель председателя Архангельского областного собрания депутатов

Georg Pik Лесовоз

«Введение пошлин на экспорт пиломатериалов не приведет к положительным результатам и только ухудшит состояние лесной отрасли. Будут разрушены наработанные рынки сбыта, их займут конкуренты из других стран.

Андрей Зубов, директор ООО «Союзлеспром» и председатель Союза лесопромышленников Архангельской области Причин нехватки пиломатериалов на внутреннем рынке несколько. Во-первых, малому бизнесу практически перекрыли доступ к лесфонду. Во-вторых, в разы выросли затраты лесников на запчасти, металл, ГСМ. В-третьих, малый бизнес мог бы насытить внутренний рынок пиломатериалов, но для этого необходимы не запреты, а его поддержка лесфондом. За предыдущее пять лет закрылись многие малые лесопильные предприятия Архангельской области, леса передали крупным заводам. Лесопилки были в каждом населенном пункте огромной страны, а теперь их нет, у людей нет и доходов. Правительству надо обеспечить лесофондом малые предприятия из соображений сохранения населения на окраинах страны».

Личный архив Андрея Зубова Андрей Зубов, председатель Союза лесопромышленников Архангельской области

Steindy Лесопилка

О том, что пошлины изымут часть средств на техническое перевооружение предприятий лесники пока молчат, не прижало. Но о социальной опасности резких движений говорить просто необходимо. Анализ вспышки протеста на Шиесе в Архангельской области показал, что в последние годы ради повышения эффективности лесной отрасли из нее был вытеснен малый и средний бизнес. В итоге разорившиеся предприниматели оказались на митингах против власти. Зачастую их лесопилки являются единственным источником дохода в отдаленных деревнях, куда госкорпорация никогда не придет.