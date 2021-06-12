12 июня в стране отмечается государственный праздник День России. До 2002 года он назывался Днем принятия декларации о государственном суверенитете России. История праздника берет начало от 12 июня 1990 года, когда на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Праздничным днем в Российской Федерации 12 июня стало в 1992 году.

Иван Куликов. С праздником (Зарделась). 1911

Праздничные мероприятия в честь Дня России организовал ряд крупнейших российских компаний.

Так, в праздничном мероприятии ООО «Газпром добыча Надым» приняли участие 1600 человек (16 подразделений). Участники праздничного флешмоба, посвященного Дню России, организованно выстроились, образовав собой слово «Родина», а также символы России — матрешку и балалайку цветов государственного флага. Флешмоб организовали также сотрудники ООО «Газпром трансгаз Ухта», которые спели песню «Россия, вперед» и образовали собой российский флаг.

В поздравительном ролике компании Росатом запечатлены дети, которые развернули флаг России. Маленькие участники флешмоба также держат в руках шарики цвета государственного флага. Дети весело шагают под песню «Вместе весело шагать по просторам».

Исаак Бродский. Боярская эпоха. 1906

Сотрудников Нововоронежской АЭС поздравили с Днем России раздачей праздничных ленточек цветов государственного флага. На ролике, снятом предприятием к Дню России, запечатлена не только атомная электростанции, но и спортивные площадки и ледовая арена предприятия, где взрослые и дети занимаются бальными танцами, а также игрой в хоккей.

День России также отметили сотрудники Калининской АЭС. Коллектив АЭС поздравили, раздав им ленточки и флажки цвета флага России, а также воздушные шары голубого, белого и красного цветов.

Участники праздничного флешмоба, организованного компанией «Роснефть», выстроившись, образовали собой надпись «Россия», а также государственный флаг Российской Федерации. В праздничном ролике компании звучал гимн страны. Аналогичным образом с Днем России поздравили соотечественников сотрудники компании «Транснефть».

Дарья Антонова ИА REGNUM День России

Сотрудники компании «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» (Астраханская область) в праздничном ролике, посвященном Дню России, спели песню «Рассея» (группы «Любэ»), сопроводив свое поздравление кадрами с предприятия.

Участники праздничного митинга, организованного предприятием «Свердловская железная дорога» (филиал ОАО «РЖД» (Екатеринбург) также поздравили с Днем России соотечественников. «Я и есть Россия», — отметили выступающие на праздничном мероприятии, каждый из которых рассказал немного о себе. Собравшиеся также спели гимн России.

Сотрудники компании «Норильский никель» также поздравили соотечественников с Днем России. Участникам праздничного мероприятия вручили памятные флажки цвета государственного флага.

jia3ep Флаг России

В ходе праздничного мероприятия Сотрудники предприятий компании «СУЭК-Кузбасс» развернули полотнище государственного флага. «Наша Родина — Россия! Наша сила — быть вместе!» — проскандировали участники флешмоба. В ходе праздничного мероприятия участники флешмоба поздравили соотечественников с Днем России.

С Днем России поздравили соотечественников сотрудники АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» (под управлением Ростех). Участники праздничного флешмоба организованно вышли на улицу с государственными флагами и поздравили соотечественников с Днем России.

Праздничные мероприятия также организовали сотрудники компаний: ООО «Газпром трансгаз Югорск», «Ренова», Международного аэропорта Самара «Курумоч» имени С. П. Королева, Международного аэропорта «Кольцово» имени Акинфия Демидова, Международного аэропорта «Гагарин» (Саратов), Международного аэропорта «Платов» (Ростов-на-Дону), сотрудники Восточного вокзала РЖД (Черкизово), а также сотрудники компании «Базовый элемент».