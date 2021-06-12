Я человек сентиментальный. Сентиментальный и добрый, перефразируя Достоевского. А потому, бывает, плачу, умиляясь. Чего уж скрывать.

Славянский эпос. Славяне на своей Земле-1912

Вот и когда мне прислали видео из Костромы, я разрыдался. На нём — снято из окна дома напротив — водосточная труба, а на ней висят, по ней карабкаются три мужика. Правильнее даже сказать — два. Третий — чуть ниже. И пробираются они к окну третьего этажа.

Мужики (мне нравится это слово — стану использовать его в этой оде) вытаскивают из загоревшейся квартиры детей. Позднее выяснилось, что тех было трое — малыши. Остались одни дома; баловались, наверное, — загорелся диван. Пытались спастись через окно — но прыгать было слишком высоко, смертельно. И тут подоспели мужики.

Вообще, как правило, меня раздражают подобные видео. Ими забиты телепередачи из серии «Чрезвычайное происшествие». Смотришь, если вдруг наткнулся и не отвертеться, и думаешь: почему оператор снимал видео, а не помогал?

Но тут — в Костроме — иная история. Переживаешь то, что видишь, очень лично, глубоко. Знаешь, что конец будет счастливым, но всё равно нервничаешь, когда один мужик передаёт другому ребёнка, на высоте передаёт. А в то же время мысль вертится: как им удаётся действовать настолько слаженно? Молодцы!

Цитата из видео на YouTube Спасение Детей в Костроме

И в этом есть особый — глубинный — смысл. Да, именно так. Что вот он спит, наш народ, который травят разной чернухой-порнухой (в широком смысле), да он и сам подчас травиться не прочь, и есть от чего впасть в уныние, но затем приходят вот такие мужики — и совершают подвиг. Доказывают, что внутри нас (не побоюсь этого слова — «нас») цветёт нечто фундаментальное, решительное, спасительное. То, благодаря чему земля вертится, а Россия стоит. И не сломить её никому.

Излишне патетично выражаюсь? С пафосом перебарщиваю? А почему, собственно, нет? Ведь происшествие чрезвычайное. И задаю я себе вопрос: смог бы я справиться с такой задачей? Вот и вам хорошо бы себя спросить. Перефразируя уже Маяковского, а вы ноктюрн спасения сыграть смогли бы на флейте водосточных труб?

И главное — как так получается, что обычные люди, казалось бы, а вмиг превращаются в героев? Спасительно получается. Вот имена героев: Станислав Смирнов, Джамал Гассоян и Иван Потемин. Рассматривают их фотографии: люди как люди. Может, даже кто-то к таким в бытовой суете отнесётся с предубеждением. Не скажешь ведь по фотографиям, что скрыто в них нечто героическое. Ан нет!

Это спасающее и спасительное так же определяет многих наших людей. Достаточно просто говорить и напоминать об этом. Ведь не Бэтмен, не Спайдермэн, не майор Гром, а обычные мужики с наших дворов — подлинные герои. Они не нарисованные, не выдуманные, а самые настоящие. Те, кто, если Родина попросит, совершит подвиг — совершит его буднично и легко, точно спецназ. Как у Гребенщикова:

«Когда в лихие года пахнет народной бедой,

Тогда в полуночный час, тихий, неброский,

Из леса выходит старик, а глядишь — он совсем не старик,

А напротив, совсем молодой — красавец Дубровский.

Проснись, моя Кострома…»

Цитата из видео на YouTube Спасение Детей от пожара в Костроме

Кострома, кстати. Есть в этом поступке особое, обнадёживающее. Особенно тогда, когда вокруг, казалось бы, только дурь и мракобесие. Расстрелы в школах, пошлость кабацкая, обесценивание культуры, но тут вдруг приходят мужики — чёткие, волевые — и показывают всей России, как надо. Рассеяли тьму. Спасли не только детей, но и тех, кто видел, как правильно. И становится от того легче, радостнее становится. Была, помню, у Романа Сенчина (что-то много в этом тексте отсылок к культуре — ну да ладно) повесть «Вперёд и вверх на севших батарейках». Вот так и Россия благодаря подобным поступкам — вперёд и вверх по водосточным трубам.

Спасибо вам, мужики! Спасибо, Станислав, Джамал и Иван! От души спасибо. Вы настоящие.