Залогом существования Украины в ее нынешних границах, а также прекращения гражданской войны в Донбассе является внеблоковый статус страны, заявил бывший депутат украинского парламента Евгений Мураев в эфире украинского телеканала НАШ.

Константин Коровин. Ранний вечер в Крыму. 1915

По мнению политика, Крым воссоединился с Россией после того, как украинская сторона в 2014 году предлагала разорвать Харьковские соглашения и «выгнать» из Крыма российский флот, чтоб завести туда корабли НАТО.

«А теперь правда о 2013−2014 годах и тех событиях… Я тогда был членом комитета в Верховной раде по иностранным делам. И я вам скажу, сразу после майдана первый законопроект был об отмене языкового закона Колесниченко, Кивалова (о статусе русского языка как регионального. — М. Р.), а следующий закон был о денонсации Харьковских соглашений. Автор, если я не ошибаюсь, Яворивский был, и носился с ним депутат от партии «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Шевченко, который говорил, что нам необходимо разорвать Харьковские соглашения, выгнать российский флот из Крыма, завести туда американские корабли, — они будут больше платить. Я тогда на комитете сказал, что мы потеряем Крым, потому что Россия из Крыма не выйдет, потому что не выходила из него несколько веков подряд и для нее это стратегический объект и изменение всей оборонной доктрины. То есть как любой нормальный политик, власть тогда должна была предполагать последствия своих действий. Случилось как случилось… Мы получили «аннексию» полуострова, потому что допустить туда вхождение флота НАТО Россия, наверное, для себя не видела возможным. Но я считаю, что на тот момент — это был полный просчет, ошибка и пролог войны в Донбассе, устроенной властью… Залог прекращения войны и вообще существования Украины в нынешних границах — это ее нейтральный, внеблоковый статус. Как записано в нашей декларации о суверенитете… Любое стремление в любой военный блок будет означать симметричный ответ либо НАТО, либо стран блока ОДКБ, которые являются геополитическими противниками», — сказал Мураев.

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Заявление политика обсудили в комментариях к видеозаписи фрагмента эфира, опубликованного в видеохостинге YouTube на канале «НАШ». Многих возмутило, что Мураве, как того требует украинская пропаганда, назвал воссоединение Крыма с Россией «аннексией». Люди отметили, что Крым всегда был и будет русским.

«НАТО, Крым. Мечтатели. Войти в НАТО у Украины есть только один шанс, — это войти туда одной частью (западной) и то только в составе Польши», — написал Вадим просто.

«Аннексия» без жертв — это добровольный переход в Россию», — добавил Вар Да.

«Фактически Крым и не был украинским», — пишет HEB HEB.

«Какая… «аннексия»? Не устали ещё? Всем адекватным привет из Харькова», — отметила Ирина.

«С 2004 года было очевидно, что флот уплывёт вместе с Крымом», — пишет Just_Like YOU.

«Крым российский по менталитету и по факту. Там жили и живут русские, и они захотели ими остаться», — добавила Татьяна Б.

«Потеряли Крым, Донбасс, транзит газа, независимость, экономику. Но орут «слава Украине»!!! Оптимисты…» — отметил Николай С.

«Да уж забудьте про Крым!!! Он навсегда российский!!!» — отреагировал nik mos.

«Вы получили разложенное нацистское общество», — добавил Виктор Днс.

«Напрасно украинцы думают, что в России можно появиться в своих нацистских майках. Наши сдерут их вместе с кожей и ещё по морде наглой надают. Пусть только появятся, мало не покажется!!!» — написала Галина Е.

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«Крым, присоедини нас к себе!!!» — призвал Валерий Б.

«Это не «аннексия», а воссоединение», — подчеркнул Alexander R.

«Это только для украинцев «секрет», что Крым собирались продать американцам. А по какому праву? Он достался Украине по недоразумению, и в России надеялись, что Украина будет внеблоковым государством. Но захотелось больше денег? Вопрос закрыт только из-за вашего предательства…» — пишет Мила Г.

«Крым вернулся домой! Это выбор крымчан! И это навсегда!» — отреагировал Владимир.

«Какая… «аннексия» (насильственное присоединение страны или части её к другой стране)?! Где вы видели насилие…» — не понимает читатель под никнеймом 512NZ.

«Украина — слово ругательное и прошу к нам, крымчанам, слово это не употреблять!» — перефразировал Ermak T. известное выражение из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

«Севастополь — колыбель флота российского», — отметил Виктор Г.

«Народ Крыма вернулся в родную гавань», — добавил Юра О.

«Вам не надо решать другие вопросы?! Одна у вас проблема — Крым! Опомнись! Какой Крым! Чего вам надо от Крыма! Вы думаете вам случайно приписали, дак это ваше! Нет! Не был Крым ваш и не будет! Хватит болтать о чем не надо!..» — отреагировала Елена Т.

«Что вы все об аннексии, насильственно Крым не присоединился, крымчаки сами решили жить в России», — написала Людмила А.

«Те, кто убил тысячи детей, женщин и стариков Донбасса, разрушил их дома, заживо сжег людей в Одессе, говорят о возврате Крыма? Вы нормальные вообще?» — поинтересовался Дмитрий Ж.

«Боже, храни майдановцев! Особенно Пороха, Турчина, Яйценюка (Порошенко, Турчинова, Яйценбка — М. Р.) и пр. Низкий им поклон в ноги! И это не ирония. Если б не эти святые люди, мы (крымчане) до сих пор бы позорились с этим образованием с названием окраина», — пишет Кузя Стребунец.

«Да какая нафиг «аннексия»? Хватит это уже говорить, тошнит слушать! Ну попробуйте так «аннексировать» у России Белгород, например, или Воронеж! Задолбали эту хе*ь нести. Как будто Крым где-то в Африке и мы не знаем, как случилось!!! Да большая часть ВСУ Украины перешли в РФ, ни один «патриот» даже не стрельнул! Ни один!!! Какая в **пе «аннексия!» — не понимает Сергей П.

Sorbpolimer.com.ua Севастополь

«Так званная окраина — это искусственно созданная страна на Русской земле! И с этой хе**ей пора заканчивать! А кто такой украинец? Это русский, который внутри себя убил своих русских предков и называет себя украинцем! Это откровенные предатели, которые предали свою родную кровь и своих русских предков!» — написал Владимир Ф.

«Скорее всего, Крым был оккупирован Украиной с 1954 по 2014 год. А иначе как объяснить то, что согласно данным переписи населения на протяжении всего этого периода времени в Крыму проживало более 70% русских по национальности? Или почему в Крыму стоят памятники Суворову, Кутузову, Ушакову, Нахимову и другие? Ими названы площади и улицы! Нет ни одного памятника, что связывало бы с Украиной! Но и улицы или проспекта Степана Бандеры здесь, в Крыму, никогда не будет», — подытожил Виктор В.

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