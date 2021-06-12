«Какая «аннексия»? Это Украина оккупировала Крым с 1954 по 2014 год!»
Залогом существования Украины в ее нынешних границах, а также прекращения гражданской войны в Донбассе является внеблоковый статус страны, заявил бывший депутат украинского парламента Евгений Мураев в эфире украинского телеканала НАШ.
По мнению политика, Крым воссоединился с Россией после того, как украинская сторона в 2014 году предлагала разорвать Харьковские соглашения и «выгнать» из Крыма российский флот, чтоб завести туда корабли НАТО.
Заявление политика обсудили в комментариях к видеозаписи фрагмента эфира, опубликованного в видеохостинге YouTube на канале «НАШ». Многих возмутило, что Мураве, как того требует украинская пропаганда, назвал воссоединение Крыма с Россией «аннексией». Люди отметили, что Крым всегда был и будет русским.
«НАТО, Крым. Мечтатели. Войти в НАТО у Украины есть только один шанс, — это войти туда одной частью (западной) и то только в составе Польши», — написал Вадим просто.
«Аннексия» без жертв — это добровольный переход в Россию», — добавил Вар Да.
«Фактически Крым и не был украинским», — пишет HEB HEB.
«Какая… «аннексия»? Не устали ещё? Всем адекватным привет из Харькова», — отметила Ирина.
«С 2004 года было очевидно, что флот уплывёт вместе с Крымом», — пишет Just_Like YOU.
«Крым российский по менталитету и по факту. Там жили и живут русские, и они захотели ими остаться», — добавила Татьяна Б.
«Потеряли Крым, Донбасс, транзит газа, независимость, экономику. Но орут «слава Украине»!!! Оптимисты…» — отметил Николай С.
«Да уж забудьте про Крым!!! Он навсегда российский!!!» — отреагировал nik mos.
«Вы получили разложенное нацистское общество», — добавил Виктор Днс.
«Напрасно украинцы думают, что в России можно появиться в своих нацистских майках. Наши сдерут их вместе с кожей и ещё по морде наглой надают. Пусть только появятся, мало не покажется!!!» — написала Галина Е.
«Крым, присоедини нас к себе!!!» — призвал Валерий Б.
«Это не «аннексия», а воссоединение», — подчеркнул Alexander R.
«Это только для украинцев «секрет», что Крым собирались продать американцам. А по какому праву? Он достался Украине по недоразумению, и в России надеялись, что Украина будет внеблоковым государством. Но захотелось больше денег? Вопрос закрыт только из-за вашего предательства…» — пишет Мила Г.
«Крым вернулся домой! Это выбор крымчан! И это навсегда!» — отреагировал Владимир.
«Какая… «аннексия» (насильственное присоединение страны или части её к другой стране)?! Где вы видели насилие…» — не понимает читатель под никнеймом 512NZ.
«Украина — слово ругательное и прошу к нам, крымчанам, слово это не употреблять!» — перефразировал Ermak T. известное выражение из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
«Севастополь — колыбель флота российского», — отметил Виктор Г.
«Народ Крыма вернулся в родную гавань», — добавил Юра О.
«Вам не надо решать другие вопросы?! Одна у вас проблема — Крым! Опомнись! Какой Крым! Чего вам надо от Крыма! Вы думаете вам случайно приписали, дак это ваше! Нет! Не был Крым ваш и не будет! Хватит болтать о чем не надо!..» — отреагировала Елена Т.
«Что вы все об аннексии, насильственно Крым не присоединился, крымчаки сами решили жить в России», — написала Людмила А.
«Те, кто убил тысячи детей, женщин и стариков Донбасса, разрушил их дома, заживо сжег людей в Одессе, говорят о возврате Крыма? Вы нормальные вообще?» — поинтересовался Дмитрий Ж.
«Боже, храни майдановцев! Особенно Пороха, Турчина, Яйценюка (Порошенко, Турчинова, Яйценбка — М. Р.) и пр. Низкий им поклон в ноги! И это не ирония. Если б не эти святые люди, мы (крымчане) до сих пор бы позорились с этим образованием с названием окраина», — пишет Кузя Стребунец.
«Да какая нафиг «аннексия»? Хватит это уже говорить, тошнит слушать! Ну попробуйте так «аннексировать» у России Белгород, например, или Воронеж! Задолбали эту хе*ь нести. Как будто Крым где-то в Африке и мы не знаем, как случилось!!! Да большая часть ВСУ Украины перешли в РФ, ни один «патриот» даже не стрельнул! Ни один!!! Какая в **пе «аннексия!» — не понимает Сергей П.
«Так званная окраина — это искусственно созданная страна на Русской земле! И с этой хе**ей пора заканчивать! А кто такой украинец? Это русский, который внутри себя убил своих русских предков и называет себя украинцем! Это откровенные предатели, которые предали свою родную кровь и своих русских предков!» — написал Владимир Ф.
«Скорее всего, Крым был оккупирован Украиной с 1954 по 2014 год. А иначе как объяснить то, что согласно данным переписи населения на протяжении всего этого периода времени в Крыму проживало более 70% русских по национальности? Или почему в Крыму стоят памятники Суворову, Кутузову, Ушакову, Нахимову и другие? Ими названы площади и улицы! Нет ни одного памятника, что связывало бы с Украиной! Но и улицы или проспекта Степана Бандеры здесь, в Крыму, никогда не будет», — подытожил Виктор В.
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