



Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

После того как предстоятель Армянской апостольской церкви католикос Гарегин II вместе с представительной делегацией провел три дня — с 4 по 6 июня — в Нагорном Карабахе, где его встречали действующий президент Арцаха Араик Арутюнян и два бывших, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, это вызвало недовольство в Баку. Напомним, кстати, что в Степанакерт католикос направился из Сюника, где обострились пограничные проблемы между армянами и азербайджанцами.

Комментируя визит предстоятеля Армянской апостольской церкви, азербайджанский портал Media. az в статье от 7 июня вписал его в контекст «назначенных на 20 июня выборов власти Армении», чей «правящий класс всё чаще прибегает к откровенно провокационным шагам в направлении, которое местные политики, как и на протяжении предыдущей трети века, так и сейчас считали и считают самой выгодной козырной картой в борьбе с противниками». В изложении издания визит Гарегина II, который благословил армянских военнослужащих, является «провокационным». Но дело не только в предстоятеле Армянской апостольской церкви. «В числе лиц, встречавших католикоса в Ханкенди, был и помощник командующего российским миротворческим контингентом по работе с верующими военнослужащими отец Борис Гришин, — продолжает портал. — Получается, что миротворцы не только пропускают на территорию Азербайджана лиц, осуществляющих здесь деятельность в полном противоречии с азербайджанским законодательством, выступающих с заявлениями, идущими вразрез с сутью выполняемой российским контингентом миссии, но и прямо поощряют акции вдохновения все еще околачивающихся на нашей земле остатков разгромленных армянских оккупационных войск. Очевидно, что подобные проявления миротворческой деятельности лишь чреваты новой региональной дестабилизацией».

С.Власов, Московская патриархия В сентябре 2017 года три лидера стояли вместе.

На это мнение, конечно, можно было не обращать внимания, но 9 июня азербайджанская пресса опубликовала заявление председателя Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, в котором тот (цитируем по Trend. az) заявил, что «недавний визит католикоса всех армян Гарегина II в Ханкенди (Степанакерт — С.С.) и сделанные там реваншистские заявления вызывают крайнее сожаление». Как сообщает Пашазаде, «благодаря встречам, состоявшимся в направлении мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта при высшем посредничестве религиозных лидеров Всемирного совета церквей, Грузинской православной церкви, Ватикана и особенно Русской православной церкви в Монтре, Ростове, Москве, Тбилиси, Ереване и Баку, мы не позволили конфликту перейти в религиозную плоскость». Однако «усилия по мирному и справедливому урегулированию конфликта не были поддержаны армянской церковью». Между тем до начала осенью 2020 года второй карабахской войны шейх-уль-ислама неоднократно встречался с католикосом. А в сентябре 2017 года по итогам встречи Пашазаде с Гарегином II в Москве при посредничестве патриарха Кирилла этими тремя духовными лидерами было даже подписано вполне миролюбивое заявление о путях урегулирования конфликта.

Правда, тогда с позиции силы выступали армяне. Сейчас — азербайджанцы. Вопрос в том, что в таком случае стоит за позицией председателя Управления мусульман Кавказа, его личное представление о том, как теперь следует говорить с Армянской апостольской церковью, или что-то другое. На наш взгляд, второе, поскольку в обычной жизни религиозные лица, если дело не затрагивает политику, спокойно общаются друг с другом, не переходя на эмоции. Однако в Баку сейчас кому-то мог показаться настораживающим тот факт, что визиту Гарегина II в Нагорный Карабах, первый после окончания второй карабахской войны, предшествовала поездка делегации Армянской апостольской церкви в конце апреля в США. Как сообщала пресс-служба католикоса, Гарегин II отправился на восточное побережье страны, а его легат, архиепископ Паргев, который ранее возглавлял Арцахскую епархию, отбыл с особым поручением на западное побережье. Помимо общения с церковными благотворителями были также «запланированы встречи с другими лицами и организациями, в ходе которых будут обсуждены вопросы, связанные с последствиями войны и текущими вызовами».

Vahag851 Собор Газанчецоц , резиденция епископа

Учитывая, что в настоящее время Вашингтон, который в ходе боев за Нагорный Карабах проявлял пассивность, теперь со сменой администрации президента США намекает на то, что у него появился какой-то свой план урегулирования конфликта, визит католикоса в Степанакерт может восприниматься в Баку как реализация религиозного измерения новой американской политики в регионе. При этом Вашингтон подвергает сомнению соглашение от 9 ноября 2020 года между Россией, Азербайджаном и Арменией, настаивая на необходимости обсудить статус Нагорного Карабаха, в то время как Баку постоянно заверяет, что проблема снята с повестки дня. Возможно, это и является причиной «ястребиного» заявления Пашазаде. Но в итоге оно может создать у христианского Запада впечатление межрелигиозного столкновения в Нагорном Карабахе, чего, по словам председателя Управления мусульман Кавказа, он все это время пытался не допустить. В данной ситуации шейху-уль-ислама было бы оптимально выйти на Эчмиадзин и договориться о новой встрече с католикосом на нейтральной территории. Полагаем, если Пашазаде и Гарегин II обратятся за содействием в Московский патриархат, со стороны патриарха Кирилла отказа не будет.