Председатель украинского парламента Дмитрий Разумков заявил, что Киев может начать обсуждение вопроса о возобновлении поставок воды в Крым, но это произойдет в случае точного понимания, на какие уступки готова пойти Российская Федерация. Об этом 11 июня сообщает издание Klymenko Time.

Николай Дубовской. Полдень в Крыму

«Мне бы хотелось слышать это, все-таки, не от спикера ТКГ, а от тех, кто намного более углублен в этот процесс. Теоретически возможно все, но нужно понимать всю палитру имеющихся вопросов. Потому что это же не только сугубо вопрос подачи воды в Крым, но и звучат замечания, что кто-то пойдет на какие-то уступки. На какие? А потом уже садиться и обсуждать. Иначе — это просто разговор ради разговора. Это не профессионально, а я стараюсь непрофессиональные моменты не комментировать», — сказал Разумков.

Заявление председателя Верховной рады обсудили в сообществе Klymenko Time в видеохостинге YouTube. Многие отметили, что Крыму не нужна вода с Украины. Были и те, кто выразил опасения, не подсыпят ли чего-нибудь в эту воду в случае ее подачи в Крым.

«Вода, если верить, сама решила за Разумковых. Плотину подмыла и валит из неньки нафиг», — написала Эльвира П.

«Пусть они этой водой рыла свои умоют и спать ложатся», — отреагировал JohnyB19842.

«А кто просил воду? Когда там само всё разрушилось и потекла какая-то жижа, хитро**пые решили ее продавать, да еще и ставить условия! Никто с ними не будет вести никаких переговоров, ибо недоговороспособные, жадные и тупые», — пишет Alexis Alex.

«Уже Крым вряд ли согласится», — отметила Janna P.

Черное мре вид из космоса The SeaWiFS Project

«Я в Симферополе и у нас вода круглосуточно и, если честно сказать, мы уже не хотим никакой воды от Украины», — добавил читатель под псевдонимом Xiaomi Redmi7a.

«Опоздал Киев с водой, раньше нужно было», — отреагировала Светлана У.

«Вроде уже и не нужно. В канале есть вода», — пишет Марина В.

«Боятся пропустить момент, когда их вода Крыму уже не будет нужна…» — написал SaveAndBurn.

«И с чего это вдруг? Вода для «агрессора» же…» — отреагировала Olia N.

«А смысл Крыму соглашаться покупать воду, если она уже сама потекла? Напротив, будет интересно посмотреть, что Украина будет делать в случае отказа. Вместо зарабатывания денег будет тратить деньги на новую плотину, которая опять протечет через пару лет?» — спросил Amp.

«А Крыму уже это и не надо», — пишет Martica G.

«Денег нет на новую дамбу, а «патриоты» бесплатно мешки с песком таскать не хотят», — предположил читатель под псевдонимом Дед Пихто.

«Пока там нацисты и неадекваты, они могут в воду гадость подсыпать! Пошли они…» — написал Виктор.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Вода

«С украинцами договариваться бесполезно… Это факт, доказанный исторически», — отметил читатель под никнеймом Оё-ёй Шо Деется.

«Видно их прижало дальше некуда! Да и нужна ли Крыму ихняя тухлая вода за большие деньги? Канал грязный, заросший и захламленный всяким мусором и всё это будет потом гнить в воде и она будет окончательно отравлена! Да и шантажировать они всегда будут — «не будете прокачивать газ через нас — не дадим воды»! У этих природных воров, бандитов и шарпальщиков (грабителей, мародеров — М. Р.) появятся 10 000 000 000 причин шантажировать водой Россию! Уж лучше без них обойтись!» — отметил Slava.

«Властям Украины пора налаживать хорошие отношения с Россией и Белоруссией, а то казна будет пустеть и воровать будет нечего!!!» — добавила Елена П.

«Дело идёт к тому, что Крым сам будет строить плотину от той грязной жижи, что пробивается через преграду», — подытожил Mihil 07.

Напомним, ранее официальный спикер делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил, что украинская сторона может изменить свою позицию относительно поставок воды на Крымский полуостров при условии уступок со стороны Российской Федерации.

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