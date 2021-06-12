Российские аналитики, находясь под впечатлением новых интонаций, с которыми Владимир Путин заговорил о «красных линиях» для Запада на Украине, отмечают жёсткие нотки, впервые прозвучавшие у обычно мягкого и дипломатичного российского президента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Красные линии (США)

В интервью телеканалу «Россия 1» Путин мягко, но прямее, чем обычно, указал на то, что для России неприемлемо членство Украины в НАТО, и расположение там американских ракет любой дальности вызовет ответные действия.

Больше того, Путин дал понять, что это настолько неприемлемо, что не следует удивляться, если Россия на этот раз не ограничится выражением крайней озабоченности. Дипломатические клише не будут применяться, в ход пойдёт армия. Это не было сказано прямо, но это было сказано так, что не понять этого было невозможно.

Запад, понимающий, что Россия может очень долго раскачиваться, но потом быстро наступает, стремительно продвигаясь вглубь территории противника, сигнал понял. Лучше всего это представляют не в Госдепе, а в Пентагоне. Но Путин жёстко ответил Блинкену, прямо сказавшему накануне саммита двух президентов, что в США приветствуют членство Украины в НАТО и будут этому всячески способствовать.

На самом деле Блинкен, объявляя это, формировал сильную переговорную позицию для Байдена. Путин должен был начать думать о том, что ему готовить в виде уступок за то, чтобы США притормозили с этой темой.

Mil.ru Армия

Путин дал понять, что он видит провокацию и не клюёт на наживку. Не только не будет уступок — если разговор об этом из блефа перейдёт в реальную плоскость, Россия немедленно всё расставит по местам. Играть с темой членства Украины в НАТО Россия не будет, это не предмет переговоров, а casus belli.

Но, кроме того, что Путин сказал, все обратили внимание на то, как он это сказал. Он допустил несколько более прямые выражения, чем обычно. В мире политиков таких калибров, как Путин, это уже считается необычной жёсткостью.

В мире есть лишь два политика, чьё незначительное изменение тона воспринимается как серьёзная угроза. Это Си Цзиньпин и Владимир Путин. В США последние два президента уже такого отношения не вызывают. Их слова легковесны, а интонации и вовсе ничего не значат.

Почему же Путин заговорил иным тоном? Ведь тема членства Украины в НАТО не раз использовалась США для запугивания России. Но впервые глава России ответил так, что это восприняли как жёсткость. Что же случилось?

А всё очень просто. Россия закончила первую нитку «Северного потока — 2». США были разбиты на первой полосе обороны и отступили ко второму эшелону. Отменить ввод газопровода в действие не удалось, но они стали навязывать ЕС и Германии переговоры с целью заставить их потребовать от России очень долгосрочного договора о транзите через Украину. Или самим платить ей потерянные деньги.

Nord-stream2.com Трубопровод Северный поток — 2

Германия, пока газопровод не достроен, показывает готовность обсуждать американские требования. Но все понимают, что обещать не значит жениться. Немцы хотят заболтать американские предложения, пока не доведут дело до той стадии, когда можно будет сказать, что американцы недоговороспособны, и выйти из переговоров.

И потому Блинкен и Байден очень торопятся. Саммит НАТО перед саммитом «Путин-Байден» для того и затеян, чтобы надавить на Германию и Россию сейчас, когда на СП-2 практически всё сделано, но ещё не начали готовить наземную инфраструктуру.

В общем, срока у Байдена до конца 2021 года. Если к тому времени не нагнут Германию и не испугают Россию, поражение США на Украине вызовет гигантскую тектоническую волну по всему миру. США не смогли удержать важнейший геополитический регион. Как поведут себя в этом случае Китай, Индия, КНДР, Иран, как заговорят Бразилия, Аргентина и Южная Африка, куда станет дрейфовать Япония? Какие выводы сделает Израиль? О поведении Германии, Франции и России и вовсе говорить не приходится.

Вот в этом контексте Блинкен и делает прямые заявления о вступлении Украины в НАТО, Зеленский их трактует как поддержку, а потом Байден дезавуирует слова Зеленского, говоря, что тот всё неправильно понял. Это нервирование Путина в расчёте заставить его спешить и ошибаться.

Gazprom.ru Украинский транзит газа

И именно в этом контексте Путин впервые допускает нотки, которых раньше не допускалось. Он не только отбивает козырь, с которого пошёл Блинкен, — он взвинчивает темп и лишает США времени, заставляя торопиться. Проявленная позиция Путина действует на Украину, Германию, Францию и Китай. США должны делать следующий шаг, не просчитав его как следует. Это может им дорого стоить.

Понятно, что по мере ввода в действие СП-2 тон Путина будет всё менее лапидарным. США заметались, шарахаясь между угрозами и подкупом. Администрация Байдена хочет понять, что ей делать дальше.

Эксперты раньше не раз говорили, что по мере окончания строительства СП-2 Россия получит развязанные руки и начнёт действовать более свободно. Это понимали все, и в Польше, и на Украине, и в Европе, и в США. И вот, как пел В. Цой:

«Я ждал это время, и вот это время пришло,

те, кто молчал, перестали молчать,

те, кому нечего ждать, садятся в седло,

их не догнать. Уже не догнать».

Германия может пообещать Байдену попросить Россию продолжать качать газ через Украину. Требовать этого под угрозой отказаться от газа вовсе Германия не станет — не для того строили СП-2. Германия волнуется о себе, а не о США и не об Украине. Поэтому простор для манёвра у Германии невелик. Попросили попросить — попросит.

Россия пообещает сохранить транзит через Украину. От всей души — в объёме 10 млрд кубометров — при том, что нулевая себестоимость у украинской трубы наступает при 30 млрд кубометров в год. Россия может даже ударить шапкой о землю и отрывать от себя по 20 млрд. кубов в год. Это топит Украину сильнее, чем полная остановка трубы. Россия и 30 может дать. Это работа в ноль. Как говорится, возьмите и ни в чём себе не отказывайте.

США будут требовать качать от 40 до 60 млрд кубов. Как говорится, «съесть-то он съест, да только кто ж ему даст». Объёмы по СП-2 будут законтрактованы на долгую перспективу, и Германии нет никакого резона драться за Украину. То, что денег ЕС Украине не даст, это и вовсе до гадалки не ходи — для своих спиногрызов не хватает.

Так что Путин, демонстрируя новые интонации в адрес Украины, а точнее США, даёт понять, что видит, куда идёт процесс, и не намерен менять его направление и скорость. Впервые возникла ситуация, когда у США (с учётом ещё и Китая) точка нужды выше, чем у России, а альтернативы есть, но одна другой хуже.

Байден говорит, что США вернулись в Европу. Но они вернулись не с деньгами, а с ультиматумами. Европейскому бизнесу это не нравится.

А вот Россия как раз в Европу пришла с деньгами. Это совсем другое дело, и потому отношение к ней у бизнеса совершенно иное.

В России при СССР номенклатурные знатоки шутили, что двери в нужные кабинеты ногами открывают, когда руки заняты. Америка не тем местом в Европе двери открывает. В её положении ногами это делать неправильно. Так каким же тоном должен Путин разговаривать с США, если те потеряли адекватность настолько, что даже не могут этого осознать?