В настоящее время вопрос о вхождении Украины в состав Североатлантического альянса (НАТО) не стоит на повестке дня. Об этом 11 июня заявила на брифинге представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наколка. НАТО.Украина

«Как вы знаете, НАТО в целом проводит политику открытых дверей. Украина имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями, но дальнейшие шаги по ее членству в настоящее время не предусмотрены», — сказала она.

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Новость о том, что Украине в очередной раз заявили о том, что вопрос ее вступления в НАТО на повестке дня не стоит, обсудили читатели телеграм-каналов «Наглый», «Бородатая Бабушка», «Запрещенная Украина», «Леся из СТРАНЫ» и «Klymenko Time». Многие указали на то, что Украине по многим причинам не стать членом НАТО и как минимум семь лет Киеву об этом постоянно повторяют. Кроме того, некоторые напомнили о недавнем интервью президента России Владимира Путина, который сказал о недопустимости принятия Украины в НАТО.

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«Они просто, в отличии от буйных соседей, услышали и поняли, что имел в виду Путин, — решите принять, и через короткое время это квазиобразование перестанет существовать, принимать будет нечего», — написал Igor S.

«То есть мы всю Европушку от «агрессора бороним», а эти сволочи даже ПДЧ (План действий по членству в НАТО. — М. Р.) не дают, так ещё и газопроводы в обход строят? Срочно нужны санкции от СНБО», — не без иронии добавил Константин П.

Gov.ua НАТО и Украина

«Ждём-с новых убийственных откровений. Интересно его (Зеленского. — М. Р.) ещё куда-нибудь приглашают, или он с обслугой пролазит?» — поинтересовалась Viktori2611.

«Ну ничего же нового не сказали, они это постоянно повторяют который год. А у нас это воспринимают каждый раз как в первый раз», — отметила Лизанька.

«Людоньки, что творится! С такими темпами нам и безвиз отменят», — пишет Vlad.

«Как так? Это ведь самый важный для НАТО вопрос», — шутит 45 461.

«Опять по морде офису президента мокрыми трусами. Да что ж ты будешь делать…» — отреагировала Таня А.

«Рогулям (рогуль. — жаргонный термин, использующийся городскими жителями Украины для обозначения сельчанина, не усвоившего городские обычаи и культуру. — М. Р.) давно пора дать премию Дарвина, ибо нет в мире таких других, которые сами мечтают начать войнушку на своей территории и первыми же в ней сгореть нахрен. И главное, непонятно за что и зачем», — отметил Neragul.

«Тут разговор будет за то, чтоб Украина в Россию не вступила, а они всё про НАТО», — отреагировал Анатолий.

«Не стоит. Не стоял. И стоять не будет — этот вопрос (об Украине в НАТО. — М. Р.) из серии «Утопия», — добавил Serg.

«Они вообще конституцию нашу читали??? А если мы референдум проведем?.. [Все равно] не возьмут?» — отметил Андрей П.

Цитата мф Маугли. реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Бандерлоги

«Я смотрю, один негатив к Украине, одни проигранные кейсы, а есть какие-то победы вообще?» — поинтересовался iGoR.v.

«Наконец-то! Хоть отцепиться от бредовой идеи куда-то «вступать»! Начинаем выкарабкиваться из дерьма, в которое всю страну запихал… Порошенко и его прислужники. Выкарабкаемся», — написала Ирина Н.

«Хомячки, которые топят за НАТО и ЕС, вот уже семь лет сильно этим обеспокоены», — смеется Oleg G.

«Позвольте! У нас в конституции что записано?» — спросил Дмитрий С.

«Это уже какой по счету обтекаемый ответ?» — поинтересовался Александр В.

«Так Путин же практически прямым текстом потребовал окончательно закрыть вопрос об Украине в НАТО. Вот и думают, как выполнить это требование», — добавила Наташа.

«Фух!!! Пронесло!!! Кто знает в цифрах, какой ежегодной взнос в НАТО?» — спрашивает Сергей П.

«Предлагаю офису Зеклоуна заявить, что нас уже давно взяли в НАТО, просто это секрет», — шутит Victor.

«Очередная зрада. Мы и так и этак, и банки, и землю. Каких им реформ ещё не хватает», — с иронией добавила Yana P.

«Сколько ещё должно времени пройти, чтобы дошло до некоторых, что нас там видеть не хотят! Хотя если до сих пор это не осознали, то и не поймут, наверное», — пишет Alexander O.

gonzalodago Клоун

«А сколько ещё потом должно времени пройти, чтобы стать суверенной, независимой, нейтральной и т. д.» — задумался один из читателей.

«Мы и без мыла, мы и с мылом, мы и языком, а они, сволочи, не ведутся. Знаете почему? Потому что мы — ленивое гнилое быдло. Ну кому хочется пачкаться и работать за нас и на нас?» — отметил Николай Н.

«Руина — это даже не пешка в этой игре, а так — рисунок на топографической карте возле России. И если… [американцы] решат разместить там свои ракеты, угрожающие городам России, то для предотвращения этого будут приняты самые решительные меры. Вплоть до остеклования. Мнение населения, проживающего там, никого при этом интересовать не будет. Но самое интересное в том, что напрашиваются на остеклование именно те, кто там не живет и близко, — в основном рогули с западных областей [Украины]. Именно они… никому не нужны, чтобы их захватывали, но главное, вонять постоянно», — отметил Neragul, под остеклованием, вероятно, имея ввиду превращение территорий Украины в жидкие радиоактивные отходы, вследствие применения ядерного вооружения.

«А говорили, НАТО — для защиты. Оказывается, совсем наоборот, положат всех и будут наблюдать с Канады. Но в НАТО мало сумасшедших суицидников», — добавила Alexandra N.

«Уважаемые украинцы. Вы можете сколько угодно высказывать мнений о возможностях России, посмеет, не посмеет, хоть все пальцы об телефоны сотрите, тексты набирая. Ответ Генштаба РФ вам, а равно как и всем странам НАТО, дан, и с этим придется считаться. Вам решать, продолжать нагнетать или нет. Что будет, вам популярно объяснили. Точка», — подытожил Yury B.

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