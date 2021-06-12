12 июня — День России. Государственный праздник и выходной. Отмечается с 1992 года как «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации». В 1990 году в этот день была принята данная декларация.

Эдуард Мане. Связка спаржи 1880

И осталась декларацией. В том смысле, что по большому счету в нашем глобальном мире, где все «повязаны», так сказать, никакой настоящей независимости не существует. То есть формально она, конечно, есть, но на деле, по существу, отсутствует. Мы сильно зависим друг от друга. И Россия не исключение.

Взять хотя бы санкции. Инструмент воздействия со стороны Европы и США на непокорного соседа. А чем он, собственно, вам помешал? В чем проявил непокорность? На этот вопрос не сможет ответить ни один человек в мире, потому что ответа нет. На любые доводы инициаторов санкций найдется столь же аргументированный и веский ответ. Так что это ситуация патовая. И выход — только один: полный отказ от санкций.

День России в Москве Дарья Антонова ИА REGNUM

Приведу маленький пример. Вы можете сколько угодно пытаться заставить кота не точить когти. Результат будет нулевой, он всегда будет это делать, как и многое другое, что ему по природе свойственно. Потому что это программа. Она заложена в животное с рождения и до смерти. Точно так и с людьми. Невозможно заставить их поступать так, как надо вам, если им это абсолютно чуждо. Не нравится и не хочется. Да, если вы их завоевали или посадили в тюрьму, то путем насилия и наказаний сломить любую волю можно. Но это уже насилие. А добровольно сделать то, чего хочешь только ты, а другой не хочет — невозможно. Если только не придумать какие-то поощрения и выгоды. Вот в этом направлении и надо действовать в случае с ковидом.

Цитата мф Кот, который гулял сам по себе. реж.Александра Снежко-Блоцкая . 1968. СССР Кот

Возникает необходимость как-то договариваться, идти на взаимные уступки. Потому что в одни ворота даже в футболе не играют. Команды две, как минимум. А в нашем случае — их гораздо больше, чем две. И интересы игроков часто не совпадают, а иногда сталкиваются в полной непримиримости. Давить — проявление наивной детскости. Только дети начинают орать и плакать, если родитель не купил игрушку или не дал конфетку. Взрослый человек понимает — не вышло прямо, пойдем окольным путем. Иногда приходится вообще отказаться от попыток. Это жизнь. И с ней нельзя не считаться.

Что касается ковида, то эта зараза как нельзя лучше демонстрирует невозможность «красногвардейской атаки на капитал». Действовать тут надо очень взвешенно, упорно, вдумчиво, с научных позиций, с позиций здравого смысла, а также с учетом экономической и медицинской составляющих. Словом, это не просто нашел лекарство — победил болезнь. Потому что это не просто болезнь. Это своего рода Апокалипсис, Чистилище, в которое угодило человечество и уже год пытается во всем этом как-то существовать.

Власти явно демонстрируют разную успешность действий. Где-то выбирают правильную тактику — пандемия идет на спад. Где-то колеблются вместе с генеральной линией — появляются новые и новые волны. А где-то вообще впадают в маразм и не отдают себе отчета в реальности происходящего и возможного.

Вот это «возможное» и есть самое главное. Надо четко понимать, что от того, как сейчас будет вести себя мир, в целом зависит исход битвы за жизнь планеты.

Не больше и не меньше. А именно так. И именно поэтому нельзя бездумно навешивать ярлыки, вводить или отменять санкции и законы. Надо как следует думать. А думать умеет не каждый правитель. Но при этом он наделен полномочиями. Его решения — закон. Их исполняют.

Люди в масках в метро. Дарья Драй ИА REGNUM

Вы вспомните первую волну ковида и нашу страну. Закрыли все парки. Якобы там ковид покосит население немыслимо. Кто автор этой инициативы? Давайте найдем его! И как-то осудим. Ведь какой вред был нанесен населению этой не просто бессмысленной, а вредной идеей.

Но я прекрасно помню, как и все ныне живущие, затянутые полосатой лентой скамейки не только в парках, но и по всей Москве. Помню, готова была хоть на асфальт сесть — так уставали ноги от бесконечной ходьбы и стояния! Кто придумал эту дурь? При том что в метро никто не следит за тем, соблюдается или нет социальная дистанция.

Еду вчера с крупной и тяжелой сумкой. Поставила ее рядом на сиденье. Несколько человек просили убрать. При том, что они не слепые, не неграмотные. Они не могут не видеть наклеенных стикеров с запрещающим знаком и не знать, что в Москве по 2000 в день прирост зараженных! Им объявляют ежеминутно о необходимости соблюдать дистанцию, носить маски и перчатки — далеко не все выполняют. Почему? Ответ возможен только детский — «по кочану». Не хотят и все, хоть кол на голове теши.

Именно эта проблема сейчас стоит остро. Не только вакцинация. Как мы поняли, ковид способен преодолеть и барьер вакцины. Поэтому средства защиты отменять никак нельзя. К тому же мы понимаем, что сидеть без работы многие организации, типа кафе, театров, кинотеатров и парикмахерских, не могут. Да и люди не готовы ходить нестриженными, небритыми и без привычного досуга в виде выставок, спектаклей, фильмов и дружеских посиделок за рюмкой чая! Соответственно, именно в этом направлении умы управленцев и должны работать. Если это умы, а не просто задница, которая села в уютное руководящее кресло.

Ковид — это проверка властей. Сразу видно, кто чего стоит, кто парки закрыл, а маски на людей не может надеть. Гнать таких из управленцев! И ставить тех, кто может справиться с насущной задачей. Вот и весь ответ на вопрос, как нам победить COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация граждан от коронавируса COVID-19 вакциной Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V )

Но есть еще и некоторый сакральный план этой истории. Помните Блока и его знаковую поэму «Двенадцать», после которой он фактически перестал писать, вскоре заболел и скончался в 41 год. Со школы известно про параллель с 12 апостолами Христа. Да и он сам, Христос, появляется впереди двенадцати красноармейцев «в белом венчике из роз».

Сейчас история повторяется — судьбоносный момент. Не революция, а COVID-19. Но цифра «12» по-прежнему актуальна. Нам нужно сделать 12 шагов: вакцинация, изучение коронавирусной инфекции, поддержка науки, образования, культуры, организация здравоохранения, дошкольного образования, оптимального рабочего места и графика работы всех структур, соблюдение мер профилактики, добросовестное и правильное лечение пациентов с ковидом, реабилитация переболевших, замена неэффективных управленцев всех звеньев — от низших до самых высших.

Когда эти 12 шагов будут сделаны, тогда Христос в венчике пойдет впереди. А COVID-19 либо уйдет в историю, либо будет приручен и одомашнен. И вреда нанесет не больше, чем сезонный грипп.

Повторяю, сейчас рано расслабляться! Вчера я побывала в Центре Вознесенского на выставке и перфомансах «Быть вовремя». Маски там практически отсутствовали. Лишь служили декором подбородка. Да и то лишь у пары-тройки организаторов. Акционисты сидели в небольшом зале, числом 30, за столами, расставленными хаотично, естественно, без масок. Дышали друг на друга, невзирая на ковид и масочный режим.

Да, это очень молодые люди. Но почему они должны нарушать общие правила?

Елена Ковачич ИА REGNUM Выставка «Быть вовремя»

В числе прочих была одна работа. Представьте, стоит белая ванна, а вокруг нее крутятся все участники и автор инсталляции и перфоманса. Почему? Да потому, что герметик плохой и воду не держит. Не удается автору Полине Хапаевой реализовать свой замысел. А замысел, как я выяснила у куратора таков: вода для автора работы — нечто сакральное. Отчего и название выбрано соответствующее — «Соединение. Сердцебиение». То есть в воде происходит какое-то с кем-то соединение, и возникает сердцебиение. Я так предполагаю, что, возможно, мама родила дочку в ванной. Иначе никак не расшифровывается ребус. Или ванна тут просто емкость, а речь о воде, в которой, как известно, зародилась жизнь. То есть о мировом океане, который и COVID-19, по одной из версий, нам обеспечил.

Елена Ковачич ИА REGNUM Выставка «Быть вовремя»

Другими словами, где жизнь зародилась, там она и закончится? Не хотелось бы. А чтобы все это осталось только фантазией художников, нужно помнить о реальности. И вести себя соответственно ей. Тогда не реализуется и другая акция-перфоманс: «eternal dying» Анфисы Верташ, где девушка внутри подсвеченного полога движется как бы в танце смерти, периодически беря в руки шест, напоминающий весло Харона. Такая невольная аллюзия с перевозкой в Царство мертвых возникает во время данного перфоманса. Чтобы не переселиться в это самое Царство мертвых другое Царство — ИА REGNUM — советует россиянам играть по правилам нынешней ковидной обстановки: с учетом этих норм и правил. С Днем России!