Встреча американского и украинского президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского состоится в конце июля, заявил 11 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире канала «Украина 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

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Заявление главы внешнеполитического ведомства Украины обсудили в сообществе украинского телеканала «НАШ» в видеохостинге YouTube. Также новость оценили читатели телеграм-канала Klymenko Time.

Многие из комментирующих указали на то, что предстоящая встреча главы независимого государства, коим по документам является Украина, явно не свидетельствует в пользу украинской независимости. Комментирующие подчеркнули, что Украина зависима от США. Люди также добавили, что им стыдно за международный имидж Украины, который был создан в последние семь лет.

«То есть через полтора месяца после, а не до встречи Байдена с Путиным?» — спросил Евгений.

«Нахрен эти понты за счет дырявого бюджета нищей страны? По «Скайпу» набрали клоуна, рассказали, кого надо снять и кого назначить, на сколько тарифы задрать, какому соседу новую подлянку залепить, какой бредовый закон ввести. И ехать никуда не надо», — добавил Neragul.

«А можно поехать в Швейцарию и подежурить у туалета…» — иронизирует dim.

«Почему-то эта новость звучит как издевательство над Украиной…» — написал Александр Р.

«Они там каждый месяц планируют, только даже Америку это уже бесить начинает», — добавил Михаил П.

«Какая нам разница, когда он поедет лизать башмаки «хозяину?..» — задался вопросом Александр М.

Джон Сингер Сарджент. Марионетки. 1903

«Съездил в Донбасс, дал добро на убийство и уехал. Клоун из кровавого бардака», — отметила Natalija Q.

«А объедки со стола Путина и Байдена не испортятся к тому времени? Переживаю за здоровье Зельца (Зеленского. — О. П.)», — написал Андрей.

«Зеля еще в США не позорился», — добавил Анатолий Е.

«Как газон постричь надо будет, так и поедет. Делегация будет большой, как бы в один самолёт все поместились, любителей халявы то ого-го», — отметил Сергей Р.

«Чем он от Пороха (Порошенко. — О. П.) отличается? Ничем, увы. Что тот ж… лизал, что этот — то же самое. А как красиво на дебатах пел: всех посажу, ну прямо весна придет, а тут и зима, и лето и т. д. и так и не сел никто, увы», — добавила Катя Л.

ЗеПрезидент. youtube.com Порошенко смотрит на Зеленского

«Помогите, пожалуйста, дайте нам, пожалуйста, сейчас начнётся», — отметил Берсеркер Норвежец.

«Великая» встреча «великих» атаманов «великих» народов. «Великими» идеями будут обмениваться: как уничтожать страны и народы. Нам это, второсортным, не понять», — пишет Ирина Р.

«В один конец. Назад не надо, пусть там им рулит», — отреагировал Максим Р.

«Зачем всей кодлой лететь в Америку на встречу с Байденом, обсуждать какие-то вопросы и тратить огромные деньги на визит в США? Указания можно получить и через посольство США на Украине — так хоть деньги на перелет сэкономятся», — добавил Сергей В.

«В июле дядя Сэм даст фас обстрелов ЛДНР. Больше ждать от этих сявок (в воровском жаргоне сявка — это несовершеннолетний вор, неопытный мелкий воришка. — О. П.) нечего», — отметил JAZZ.

«Выразит поддержку, скажет про территориальную целостность, похвалит за Майдан и может продаст пару ржавых гвоздей на укрепление обороны, а может быть, и разместит ракетно-ударные комплексы. Вот смеху-то будет…» — написал читатель под псевдонимом Нестор Махно.

Цитата из мф Маугли. Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР

«Да на**ать. Для нас это ничего не изменит. Но вони будет и до встречи, и после неё. Будут из всех утюгов вещать об этой «прекрасной» встрече. Как же это всё омерзительно», — пишет Юлия.

«Если мы такие сильные и независимые, че наш президент так лезет в США? Мало того, выпрашивает встречу, и как там найдется 10 минут для него, он тут же сорвётся и поедет. Стыдно за страну», — подытожил читатель под псевдонимом Dzha's ordinary life.

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Напомним, 11 июня заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига заявил, что Киев начал подготовку к официальному визиту президента Украины Владимира Зеленского в США.