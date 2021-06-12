«У России есть величайший враг, который может разрушить и развалить ее и успешно разрушает и ведет по пути развала. Это сами русские, но не русский народ, нет! Россия до сих пор держится на способности и терпении народа. Именно этот народ в закрытых «ящиках» за мизерные зарплаты создает то, что делает Россию неприкосновенной извне и непобедимой!» — написал на своей странице в соцсети Facebook грузинский эксперт Демур Гиорхелидзе.

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В своем пространном посте он назвал и трех главных врагов России — ее элиты: элиту спецслужб, военную и либеральную элиты.

По объяснению эксперта, «либеральная элита — традиционный враг всего российского», и она полностью контролирует финансы, экономику и Центральный банк страны, препятствуя ее развитию. Российские олигархи — «ненасытные и преступные группировки, повязанные с властью и вынимающие душу у населения». А власть России, по определению аналитика, «совершенно неэффективна» и проводит политику, «построенную не на перспективе долгосрочного развития страны, а на продлении срока своего нахождения у власти».

Несмотря на такую картину, эксперт делает оптимистичный прогноз, поясняя, что в многочисленных, больших народах действует фундаментальный «закон больших чисел».

«Говоря на бытовом языке, это означает, что какое бы критическое положение ни возникло, в многочисленном народе найдется та небольшая по численности группа, которая прорвет этот кризис и выведет страну на мирный путь», — написал грузинский эксперт.

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Переходя к Грузии, с сожалением отметил, что в малочисленных народах этот закон не работает. Часть пользователей соцсети согласилась с такими оценками эксперта, другие выразили собственное, иное мнение на этот счет.

«То есть у нас работать не будет? А во всем остальном как разрезанное яблоко похоже на ситуацию в Грузии», — написала Д. Л.

С ней не согласился пользователь З. М.:

«Абсолютно ложны ваши взгляды, что ситуация в России и Грузии похожи как разрезанное яблоко! В России есть полное знание и компетенции государства, а также глобальной политики, чего в Грузии вообще не существует. И если в 90-е годы полностью уничтоженная Россия стояла на грани неотвратимого развала и исчезновения, то сейчас, несмотря на крайне предательское противостояние со стороны Запада, владеет суверенитетом совсем другого уровня и является самым главным игроком глобальной политики вместе с США и Китаем. Все остальные страны и объединения даже близко не стоят к ее влиянию. И никакие Даниэльсоны и Мишели, которые здесь являются к нам начальниками конторы, не смогут поехать в Москву и никого не поставят там перед собой как провинившегося ребенка, как они сделали это в Грузии», — написал в сердцах З. М.

«Правильная, объективная оценка! Правильно говорите, господин Демур. Не русский народ, а олигархи, спецслужбы и элита, которая, конечно, находится во главе власти… Это хорошо знают и сами русские…» — отметила И. А.

«Если реально взять нашу страну, мы настолько отстали, находимся где-то в нижнем палеолите каменного века, и ничто интересное нас не привлекает. Вроде бы все понимаем, знаем, но поверхностно, как будто с Марса упали, все ждем чего-то или кого-то», — добавил Г. А.

Нико Пиросмани. Церковный праздник в Картли (центральная Грузия). 1918

«И все же… Единоверная Россия должна остаться соседом Грузии. Это очень важно для самих грузин, потому что соседи нам даны Богом», — констатировала Н. К.

«Это зависит не только от России, но и от других внешних факторов. Судьба самой России должна сбалансироваться с учетом этих внешних факторов и национальных интересов России, и зависит от способности саморазвития», — ответил ей В. М.

За четыре часа после публикации этот пост набрал свыше 100 одобрительных оценок и более 30 комментариев.