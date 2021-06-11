Информация на сайте офиса генпрокурора Украины о том, что украинские следователи изучают дело об утечке штамма вируса ньюкаслской болезни птиц, хранившегося в Национальном центре штаммов микроорганизмов, вызвала шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 11 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Безумная Грета 1562

"Приехали! Вот такая цеЕвропа у нас под боком. За кружевные трусики продали многовековую дружбу! В любой момент от них не только Россия, а и весь континент загорится, нет ничего святого», — считает Morgan F.

Многие пользователи уверены, что данная «потеря» оказалась результатом ставшей уже народной украинской забавы — воровство ради выгоды. Люди убеждены, что тотальная коррупция и нищее состояние населения делает из Украины источник опасности для всей Европы, а может быть даже и для мира.

«Да они за пару тысяч готовы продать все! Красть даже не нужно», — отметила Лариса И.

Некоторые комментаторы указали на то, что у данного государства необходимо изъять всё, что может представлять опасность для окружающих. В первую очередь необходимо ликвидировать на Украине все биологические лаборатории.

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«А ещё просят ядерное оружие дать, чтобы от Российской Федерации «обороняться». Им и биологию следует запретить! Вообще ни на что не способны», — поделилась своим мнением Nataliya G.

Часть людей отмечает, что пока на Украине происходят подобные события, местные власти не прекращают попыток выклянчивать у НАТО ядерный арсенал для того, чтобы якобы защищаться от агрессии со стороны России.

«Вот и подумаешь после этого, украинцы выказывают сожаление о том, что они утратили ядерный статус. Как в той песне: «То ли ещё будет, ой-ой-ой». Страна — недоразумение. Им дай ядерную бомбу, они и её по дешёвке на «Авито» выставят», — предположил Павел Г.

Ряд пользователей считает, что вскоре может произойти какая-нибудь вспышка инфекционного заболевания на территории Украины или недалеко за её пределами. Люди отметили, что власти этой страны первым делом обязательно обвинят во всём Российскую Федерацию.

«Ждите, скоро в мире вспыхнет очередная «корона». Обвинят, конечно, как всегда, Россию. Даже не сомневаемся в этом», — написала Teifa A.

Давид Тенирс Младший. Аллегория жадности. XVII век

Нашлись и те, кто заявил о том, что не понимает, зачем кому-либо могли понадобиться ампулы с опасным вирусом. Зачем платить за них деньги?

«Простите мне мою необразованность в этой области, но зачем? Зачем присваивать штамм опасного вируса? Это ведь даже не лекарство, не вакцина», — задаётся вопросом Валар Д.

Напомним, 10 июня на сайте офиса генпрокурора Украины появилась информация о том, что украинские следователи изучают дело об утечке штамма вируса ньюкаслской болезни птиц, хранившегося в Национальном центре штаммов микроорганизмов. Бывшая сотрудница Государственного научно-контрольного института биотехнологий и штаммов микроорганизмов умудрилась присвоить себе опасные флаконы и намеревалась их продать.