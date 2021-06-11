



Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль за беседой на Квебекской конференции. 1944

Первым результатом европейского вояжа президента США Джо Байдена стал документ с претенциозным названием «новая атлантическая хартия», подписанный им 10 июня с британским премьером Борисом Джонсоном. Причем тоже состоящий из восьми пунктов, как и одноименный оригинал от 14 августа 1941 года. Легче всего здесь иронизировать: дескать, не дают кому-то покоя лавры Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля; оба они, наверное, в гробу вертятся от стыда за таких последователей, да еще и поминающих их всуе. Что на деле? С одной стороны, внешне все выглядит, конечно, неубедительно: и трубы пониже, и дым пожиже, чем тогда. Да и контекст, в который это событие помещено, как бы иной; по крайней мере, «горячей» войны пока нет.

С другой стороны, не все так однозначно, если вспомнить, что у той Хартии имелось продолжение, которое последовало через месяц с небольшим, когда собралась Лондонская межсоюзная конференция (24 сентября 1941 г.). По ее итогам список участников расширился за счет СССР, а также ряда других стран, представленных в основном правительствами в изгнании стран, оккупированных нацистской Германией. А следующим шагом стала Декларация Объединенных наций, подписанная на Вашингтонской конференции 26-ю странами-участницами, которые таким образом оформили в международно-правовом плане Антигитлеровскую коалицию (1 января 1942 г.). Впоследствии, уже в 1945 году, на этой основе и была провозглашена ООН, которая по сей день является как олицетворением, так и хранителем послевоенного миропорядка.

Валентин Серов. Похищение Европы. 1910

Какие дальнейшие планы у Байдена и его партнера по новой «хартии» Джонсона, которую они открыто провозглашают «обновлением, выстроенным на заявлениях и устремлениях, сделанных 80 лет назад»? С 11 по 13 июня в Лондоне проходит саммит «большой семерки», по завершении которого Байдена примет в Виндзорском замке королева Елизавета II. Затем, 14−15 июня, пройдут саммиты НАТО и Европейского союза. И 16 июня американский президент прибывает в Женеву, где встречу с ним проведет президент России Владимир Путин. Почему именно в такой динамике выстроена подготовка американской стороной и в целом коллективным Западом к переговорам с Россией, вполне понятно. Тактически Байдену необходимо заручиться максимально широкой поддержкой союзников, чтобы представить перед российским коллегой позицию США как общую точку зрения всего Запада, подкрепив тем самым определенные внешнеполитические запросы. Однако этим дело не ограничивается — существует и стратегический аспект: «семерку», НАТО и ЕС явно готовят к участию в новом глобальном объединении и поставить вопрос о формировании такого объединения собираются в любом случае, шантажируя этим российскую сторону. Строго говоря, формат «атлантической хартии» не оправдает ни громкости своей формы, ни соответствующих содержательных ожиданий заправил концептуальной власти элит Запада, если тем самым не предъявить претензий на новое мироустройство. И очень похоже, что раз «хартия», то непременно с амбициями учредительного «творчества», свободного и от самой ООН, и от ее наследия. Заручившись неизбежной поддержкой в Лондоне и Брюсселе, США, скорее всего, собираются поставить нашу страну перед своеобразным выбором — «с ними или против них». И обусловить участие Москвы в новом международном формате нашим согласием/отклонением определенных требований.

Что это за требования? Вот именно они и изложены в документе, под которым поставили подписи Байден и Джонсон. Новая «хартия» — она на самом деле действительно новая в том смысле, что речь в ней идет совсем о другом, нежели в историческом военном документе 1941 года. Форма та же, упомянутые восемь пунктов, а вот содержание другое. В Атлантической хартии Рузвельта и Черчилля в центре стояли конкретные вопросы, поставленные мировой войной:

отказ от территориальных приобретений и изменений, инициативы которых исходили бы не от народов;

уважение права стран и народов на выбор собственной формы правления (то есть уважение суверенитета);

безопасность народов после уничтожения «нацистской тирании»; это важно прежде всего потому, что прямо и недвусмысленно указывался конкретный противник, источник агрессии, а также ввиду того, что народам гарантировалось проживание на своей территории, что на фоне гитлеровского Генерального плана «Ost», о котором разведки Запада, скорее всего, знали уже тогда, выглядело отнюдь не фигурой речи и т.д.

Разумеется, и та Атлантическая хартия не была лишена двусмысленностей вроде поддержки восстановления прав на суверенитет народов, лишенных этого «насильственным путем», равного доступа к мировым сырьевым источникам, всеобщего экономического сотрудничества, свободы морей, принудительного разоружения «некоторых» стран и т. п. Здесь нетрудно усмотреть (соответственно) призывы к разрушению многонациональных государств, интернационализации природных ресурсов, установления централизованного экономического порядка, неограниченной морской экспансии, узаконивания оружейной монополии «избранных». И эти сомнения в дальнейшем подтвердились, найдя отражения в конкретных шагах Запада в послевоенное время.

Борис Ефимов. Капиталистическая Европа идет вперед. 1926

Но если говорить о нынешней «хартии», то здесь все куда более проблематично. Общий лейтмотив изложен в преамбуле и является собирательным смыслом всего остального текста, который по сути является детализацией следующего положения: «Мы заявляем, что будем тесно работать со всеми партнерами, разделяющими наши демократические ценности, и противодействовать попыткам тех, кто стремится подорвать наши союзы и институты». Зафиксируем: новая «хартия», в отличие от Хартии 1941 года, — только для членов союзов и институтов под эгидой США, для тех, кто разделяет «демократические» ценности в западной проектной интерпретации этого понятия, в том числе «мира, основанного на правилах». Уже приходилось отмечать, что вот эта формулировка, вошедшая в политический обиход с воцарением в Белом доме Байдена, — отнюдь не случайная. Мир с ядром в ООН и «мир на правилах», источники которых расходятся с ООН даже семантически, — два разных мира. И здесь, имея в виду апелляции к «правам человека», «совместному решению глобальных проблем», «устойчивому глобальному развитию», «финансовой транспарентности» и пр., отчетливо просматриваются контуры этого «нового мира». Пандемия, что показательно, в этом перечне отнесена в подвал последних двух пунктов и упакована в конъюнктурно понятную форму «противодействия биологическим диверсиям». Этот факт позволяет утверждать, что в планах Запада эпидемия рассматривается не форс-мажорным событием, а инструментом их осуществления, что раскрывает глаза на многое и подтверждает обоснованность общественных опасений в рукотворности нынешней инфекции, ответственность за которую авторы «хартии» переваливают с больной головы на здоровую.

Итак, еще раз: жесткость установок «хартии» имени Байдена-Джонсона позволяет охарактеризовать ее манифестом не сотрудничества, но диктата с ультимативным подходом «кто не с нами — тот против нас». А характер и перечень продвигаемых «ценностей» позволяет усмотреть в «черном списке», разумеется, Россию и Китай. В отличие от германских нацистов в 1941 году, наши страны прямо не называются, что, видимо, связано со стремлением конъюнктурно развести их между собой. И становится понятно, зачем Западу нужны фальсификации истории Второй мировой войны в стратегическом плане. Не только отнять Великую Победу над гитлеровским фашизмом и немецкой и японской агрессией, но и поставить Москву и Пекин на одну доску с прошлым агрессором — именно к этому сам жанр «хартии» и апеллирует. Оставляя свою Хартию открытой к подписанию, Рузвельт и Черчилль оговаривали невозможность участия только Гитлера, против которого она была направлена; сегодня в это положение пытаются загнать Россию и Китай. Причем, нашей стране — это просматривается между строк — пытаются еще и предъявить ультиматум, который хозяевами и поручено озвучить на предстоящих переговорах Байдену. Типа или вы, Россия, — часть этой «хартии», или она направлена против вас, и в этом случае почему бы не вспомнить невнятные полуобещания по членству в НАТО, данные украинским и грузинским властям?

Борис Ефимов. НАТО. 1969

Это вытекает из пятого пункта нынешней «хартии», который следует привести целиком. «Мы подтверждаем нашу безусловную ответственность за поддержку коллективной безопасности и международной стабильности и устойчивости против всего спектра современных угроз, включая киберугрозы. Мы провозглашаем ядерное устрашение для защиты НАТО, и до тех пор, пока существуют ядерные вооружения, НАТО останется ядерным союзом. Наши союзники по НАТО и партнеры всегда могут положиться на нас, даже если они продолжат укреплять свои национальные силы. Мы будем продвигать основы ответственного государственного поведения в киберпространстве, контроле над вооружениями, разоружении и распространении превентивных мер для уменьшения рисков международного конфликта. Мы остаемся приверженными противодействию терроризму, угрожающему гражданам и интересам» (выделено мной — В.П.).

Видим, как ставится знак равенства между «союзниками по НАТО» и «партнерами»? Мир явно подходит к Рубикону, возможно, сопоставимому по масштабам с Карибским кризисом, и не случайно Владимир Путин в преддверие встречи рассуждает о подлетном времени ракет с территории Украины, а Россия ставит точку в вопросах выхода из систем международного контроля за военной деятельностью. В том числе окончательно денонсирует Договор об открытом небе.

Зал заседаний Совета Безопасности ООН Neptuul

Специально для либеральной «пятой колонны»: сдать на этом историческом повороте что-то или кого-то — значит, не отсрочить этот кризис, а его приблизить. Ибо любые односторонние уступки лишь укрепляют Запад в представлениях о безусловной верности выбранной логики поведения и рассматриваются в контексте не «доброй воли», а слабости. Не говоря уж об аморальности не только подобных действий, но и помыслов. Это только кажется, что политика необратимо цинична. На самом деле без жестких принципов в ней делать нечего. Если в Атлантической хартии 1941 года противником был назван нацистский Берлин, то сейчас, как мы убедились, Москва и Пекин. Это уже состоявшийся медицинский факт, обсуждение условий изменения которого будет бессмысленной игрой в кошки-мышки с агрессором, его умиротворением. Пообещают всё — выполнять ничего никто не будет и не собирается изначально. Да и что дало нашей стране, например, давно позабытое участие в «восьмерке»? Ровным счетом ничего, ибо «восьмерка», как и «новая хартия», изначально несовместима с российским участием. Не случайно, не кто иной, как Байден, разглагольствовал о некоем «форуме демократий» еще в контексте предвыборных обещаний, собираясь созвать его в течение года после победы на выборах. Вот он его и собирает — вокруг манифеста-прообраза «новой атлантической хартии» 2021 года. Это и есть «новый миропорядок». Без ООН. Без ее Совета Безопасности. Без института постоянного членства в нем. И, разумеется, без всякого права вето. Сроки, намеченные для решения этой проблемы, — к 2020 году, как записано в ооновском докладе «Более безопасный мир: наша общая ответственность» 2004 года (Документ ООН A/59/565), прошли. Невыполнение установки, принятой под эгидой генерального секретаря ООН, в глазах Запада считается «обнулением» этой организации. Не хочет она прогибаться под Запад — значит, в логике Запада, «устарела», и будет новая организация. А ООН вместе с надоевшим российским и китайским вето уйдет в прошлое, так как к «форуму демократий» наши страны-де не будут иметь никакого отношения. Повторим: это логика Запада, для продвижения которой новый американский президент и прибыл в Европу, совершив вояж, нехарактерный для его более чем преклонного возраста.

Иван Шилов ИА REGNUM Западная демократия

Какова логика Москвы и Пекина? Общий тренд на укрепление стратегического партнерства понятен и неизменен. А конкретику мы увидим через месяц, на фоне торжеств в Москве и Пекине по случаю двадцатилетия двустороннего Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Именно тогда лидеры наших стран — Владимир Путин и Си Цзиньпин — встретятся, оформят и скрепят на бумаге те новые договоренности, о которых уже не раз упоминали российские и китайские дипломаты, близкие к переговорам о продлении этого исторического документа. Мир, как и восемь десятилетий назад, вновь раскалывается надвое, а новая холодная война на глазах приобретает привычный биполярный формат, причем в случае эрозии ООН еще более острый и бескомпромиссный. Все новое — это хорошо забытое старое. С той лишь разницей, что у Запада нет в распоряжении половины столетия, как в XX веке. Уже к 2030 году США окончательно утратят лидерство не только в экономике, но и в военной сфере, что не может не толкать мир в объятия пресловутой «ловушки Фукидида».

Видит Бог, вины Москвы и Пекина в этом нет. Да и полагаться на «добрую волю» тех, кто ею не наделен, особенно в современных условиях, было бы верхом политической наивности и безответственности.