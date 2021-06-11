Сегодня Ольга Бузова выйдет на сцену МХАТ. В былые времена это выглядело бы как злая шутка, как оксюморон даже, но не сейчас — ныне это всё всерьёз, по-настоящему. И ощущение такое, будто все мы угодили в Зазеркалье. Причём не кэрроловское, а вполне себе наше российское. Как у Балабанова в ленте: «Были же люди как люди — и вдруг все стали кретины». Ну, не все, конечно, но вот, определённо, кретинов усиленно начали продвигать как ролевые модели для подражания.

Питер Брейгель Старший. Два шута, забавляющиеся шутовскими жезлами. 1562

Была такая старая шутка в КВН, ещё в советское время: «Партия, дай порулить!». Уже и не помню контекст, но фраза осталась. А история — штука цикличная: повторяется. Вот в определённый момент и пришли люди культуры — наглые, решительные; стали рассказывать, мол, неправильно Россия живёт, а их поддержали. Те, кто поддерживать оппозицию привык.

Но оказалось, что ребятам этим нужны были по большей части не реальные перемены, а вполне себе конкретные дивиденды. Вроде славы, денег, общественного положения. Банальные вещи. Вроде того, чтобы чувствовать себя комфортно и тусоваться красиво. И раскидали они, что называется, свои яйца по корзинам.

Появление Эдуарда Боякова в МХАТ — человека в театральной среде гиперизвестного — у людей знающих вызвало как минимум удивление, а как максимум — возмущение. Ну, в целом не вязался этот деятель-экспериментатор с образом такого театра. Ему больше «Гоголь-центр» подходил — ведь гомосексуальная тема педалировалась нещадно.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Эдуард Бояков

Однако в определённое время Бояков вдруг стал патриотом. И, видимо, дали ему порулить. А следом подтянулся и Захар Прилепин, великий патриот и почвенник, как его нам регулярно представляют. Сейчас не буду ворочать мешки, рассыпая грязь, хотя её достаточно — подведу лишь промежуточный итог: МХАТ стал превращаться во что-то пародийное, ненастоящее. Такое, что уже не имело прежнего статуса. И приход новых руководителей — тому во многом виной.

Тут, опять же, стоит читать именно людей театральных. Людей, в тему максимально погружённых. Они, скажем так, в возмущении и недовольстве. Им это, собственно, категорически не нравится — превращение МХАТ в тусовку, замешанную на хайпе.

Потому в принципе появление Ольги Бузовой, которое я, к несчастью, анонсировал в начале, удивлять не должно. Оно — закономерное развитие того пути, по которому шёл МХАТ после прихода Боякова. Всё ради бабла и хайпа. Вот только дальше-то что?

Наверное, в том мире тотального потребления, куда мы все угодили, продать можно всё и можно хайпиться до убийственного состояния, но всё же должны, как по мне, существовать неприкосновенные вещи — те, которые не будут оскверняться глупостью и алчностью. И МХАТ — безусловно, одно из таких мест. Слишком важное это пространство для всей русской культуры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МХАТ

И тут ведь не Бузовой предъявлять надо. С неё-то что взять? Она постоянно подчёркивает, что училась хорошо, что старалась, что много работает. Ну, так вышло, что наша страна и талантливые продюсеры выхватили девочку из толпы и сделали её звездой. Секрет же её успеха прост — она такая, как все, и даже чуть хуже; на её фоне человек чувствует себя умнее, полноценнее. И вот она на полном серьёзе, что называется, размышляет, как стала актрисой — верит в себя, а людям смешно.

Кстати, уморительны те, кто заявляет: «А вдруг у Бузовой получится?». А вдруг Кокорин начнёт играть как Роналдо? Для этого ему надо начать тренироваться. А то, как играет Ольга, — там всё на репетициях видно.

Однако предъявлять надо тем, кто паразитирует на вещах, в общем-то, низменных. Потому что, да, Бузова в МХАТ внимание привлекает, конечно, но вместе с тем обесценивает любое действо, происходящее там. И Бояков может хоть сто раз твердить о том, какие там замечательные другие постановки в театре, но запомнят все Ольгу — и только. Ведь всему своё время и место — и превращать искусство в порочное шоу это как бы странно. И здесь нет новаторства, нет выдумки — есть просто банальное и наглое желание заработать, хорошенько так, на скандальном имени.

(сс) Okras Ольга Бузова

Это очень тонкий, очень опасный момент с точки зрения педагогики. Во-первых, это полностью уничтожает вопрос репутации и таланта, а сводит всё к банальной известности. Нет смысла трудиться и совершенствоваться — важен лишь хайп. А во-вторых, окончательно превращает зрителя в дурака, идущего смотреть не серьёзные вещи, а то, как Оля Бузова в ноты не попадает и молодого Сталина спасает.

Тот номер, когда всё превращается в шутку, когда всё высмеивается и опошляется. Это, если не ошибаюсь, в претензию ставили либералам сам Бояков с Прилепиным. Вот только, простите, где тут иная логика? Впрочем, только так и бывает, когда патриотизм — лишь метод обогащения, а всё остальное — реализация собственного эго. Только так и бывает, когда не страна задаёт ценностную повестку, а массы, коим столь долго прививали отвратительный вкус. Закрывайте занавес, в общем.

А, уже закрыли.