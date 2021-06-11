Бузова во МХАТе — распродажа хайпа. Со скидкой
Сегодня Ольга Бузова выйдет на сцену МХАТ. В былые времена это выглядело бы как злая шутка, как оксюморон даже, но не сейчас — ныне это всё всерьёз, по-настоящему. И ощущение такое, будто все мы угодили в Зазеркалье. Причём не кэрроловское, а вполне себе наше российское. Как у Балабанова в ленте: «Были же люди как люди — и вдруг все стали кретины». Ну, не все, конечно, но вот, определённо, кретинов усиленно начали продвигать как ролевые модели для подражания.
Была такая старая шутка в КВН, ещё в советское время: «Партия, дай порулить!». Уже и не помню контекст, но фраза осталась. А история — штука цикличная: повторяется. Вот в определённый момент и пришли люди культуры — наглые, решительные; стали рассказывать, мол, неправильно Россия живёт, а их поддержали. Те, кто поддерживать оппозицию привык.
Но оказалось, что ребятам этим нужны были по большей части не реальные перемены, а вполне себе конкретные дивиденды. Вроде славы, денег, общественного положения. Банальные вещи. Вроде того, чтобы чувствовать себя комфортно и тусоваться красиво. И раскидали они, что называется, свои яйца по корзинам.
Появление Эдуарда Боякова в МХАТ — человека в театральной среде гиперизвестного — у людей знающих вызвало как минимум удивление, а как максимум — возмущение. Ну, в целом не вязался этот деятель-экспериментатор с образом такого театра. Ему больше «Гоголь-центр» подходил — ведь гомосексуальная тема педалировалась нещадно.
Однако в определённое время Бояков вдруг стал патриотом. И, видимо, дали ему порулить. А следом подтянулся и Захар Прилепин, великий патриот и почвенник, как его нам регулярно представляют. Сейчас не буду ворочать мешки, рассыпая грязь, хотя её достаточно — подведу лишь промежуточный итог: МХАТ стал превращаться во что-то пародийное, ненастоящее. Такое, что уже не имело прежнего статуса. И приход новых руководителей — тому во многом виной.
Тут, опять же, стоит читать именно людей театральных. Людей, в тему максимально погружённых. Они, скажем так, в возмущении и недовольстве. Им это, собственно, категорически не нравится — превращение МХАТ в тусовку, замешанную на хайпе.
Потому в принципе появление Ольги Бузовой, которое я, к несчастью, анонсировал в начале, удивлять не должно. Оно — закономерное развитие того пути, по которому шёл МХАТ после прихода Боякова. Всё ради бабла и хайпа. Вот только дальше-то что?
Наверное, в том мире тотального потребления, куда мы все угодили, продать можно всё и можно хайпиться до убийственного состояния, но всё же должны, как по мне, существовать неприкосновенные вещи — те, которые не будут оскверняться глупостью и алчностью. И МХАТ — безусловно, одно из таких мест. Слишком важное это пространство для всей русской культуры.
И тут ведь не Бузовой предъявлять надо. С неё-то что взять? Она постоянно подчёркивает, что училась хорошо, что старалась, что много работает. Ну, так вышло, что наша страна и талантливые продюсеры выхватили девочку из толпы и сделали её звездой. Секрет же её успеха прост — она такая, как все, и даже чуть хуже; на её фоне человек чувствует себя умнее, полноценнее. И вот она на полном серьёзе, что называется, размышляет, как стала актрисой — верит в себя, а людям смешно.
Кстати, уморительны те, кто заявляет: «А вдруг у Бузовой получится?». А вдруг Кокорин начнёт играть как Роналдо? Для этого ему надо начать тренироваться. А то, как играет Ольга, — там всё на репетициях видно.
Однако предъявлять надо тем, кто паразитирует на вещах, в общем-то, низменных. Потому что, да, Бузова в МХАТ внимание привлекает, конечно, но вместе с тем обесценивает любое действо, происходящее там. И Бояков может хоть сто раз твердить о том, какие там замечательные другие постановки в театре, но запомнят все Ольгу — и только. Ведь всему своё время и место — и превращать искусство в порочное шоу это как бы странно. И здесь нет новаторства, нет выдумки — есть просто банальное и наглое желание заработать, хорошенько так, на скандальном имени.
Это очень тонкий, очень опасный момент с точки зрения педагогики. Во-первых, это полностью уничтожает вопрос репутации и таланта, а сводит всё к банальной известности. Нет смысла трудиться и совершенствоваться — важен лишь хайп. А во-вторых, окончательно превращает зрителя в дурака, идущего смотреть не серьёзные вещи, а то, как Оля Бузова в ноты не попадает и молодого Сталина спасает.
Тот номер, когда всё превращается в шутку, когда всё высмеивается и опошляется. Это, если не ошибаюсь, в претензию ставили либералам сам Бояков с Прилепиным. Вот только, простите, где тут иная логика? Впрочем, только так и бывает, когда патриотизм — лишь метод обогащения, а всё остальное — реализация собственного эго. Только так и бывает, когда не страна задаёт ценностную повестку, а массы, коим столь долго прививали отвратительный вкус. Закрывайте занавес, в общем.
А, уже закрыли.