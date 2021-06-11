Заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался принять участие в Московской конференции по безопасности в июне, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 11 июня в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Баба с возу — кобыле легче. Это встреча серьёзных людей. А этот сам ничего не решает. Табаки, одним словом», — указал Юра Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что такое решение является лучшим исходом для самой конференции. Люди убеждены, что отказ от посещения Москвы Столтенбергу был продиктован из-за океана.

«Получил указания из-за океана не ездить. А приказ нельзя не выполнять. Сложно представить, что это его личное решение», — считает Олег Г.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Некоторые комментаторы убеждены, что если бы генсек НАТО был сильным политиком, то он бы не упустил возможности приехать в Москву и высказать всё то, что он на самом деле думает, но своим отказом он продемонстрировал свою же слабость и трусость.

«Так за бугром они все смелые, унижать, оскорблять. А вот встретиться лицом к лицу не позволяет трусость», — отметила Раиса Р.

Часть людей отмечают, что на подобных конференциях нет никакого смысла бросаться громкими пропагандистскими высказываниями, а приходится серьёзно подходить к делу. Поэтому, предполагают граждане, Столтенберг и побоялся приезжать.

«Так на конференции же надо что-то дельное предлагать по безопасности в мире, а он может только бредовые идеи изрыгать. Как говорил наш Уильям Шекспир: «Дурость, сударь, вроде как солнце, всюду разгуливает и везде поспевает светить», — пишет Анатолий К.

Ряд комментаторов отмечают, что не согласны с решением российской стороны в принципе звать на свою территорию столь агрессивного представителя структуры потенциального агрессора.

«А зачем звать на конференцию потенциального врага? Чтобы что он сказал? Опять то, какая Россия плохая и опасная? Ну что за идиотское желание дружить со всеми подряд. Российской власти пора избавляться от инфантилизма и заниматься взрослыми делами», — поделился своим мнением Евгений Ч.

(сс) Arno Mikkor (EU2017EE) Йенс Столтенберг

Нашлись и те, кто убеждён, что Соединённые Штаты находятся в полной растерянности. Люди отмечают, что Вашингтон теряет рычаги управления и всё попросту выходит из-под контроля.

«Все идёт к тому, к чему идёт. И уже много лет. Очень много. Деморализованы они в США. Думаю, большой вопрос будет, кто и за кого пойдёт воевать. У них там после многовекового угнетения выдали оружие угнетаемым всем. Так что страна приговорена изначально, в других странах тоже весьма всё зыбко. Ударная сила состоит только из украинцев, поляков и прибалтов. Всё! Остальные пойдут после них, и то лишь в лучшем случае, ведь убивать людей заставить не так просто», — заметил Вячеслав В.

Напомним, 10 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила журналистам, что генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался принять участие в Московской конференции по безопасности в июне.