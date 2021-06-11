В четверг, 10 июня, по итогам торгов цены на нефть достигли двухлетних максимумов, продемонстрировав перед этим крайне волатильнуюторговуюсессию. Котировки фьючерсов нанефть маркиBrentдостигли уровня в $72,5 за баррель, несмотря на негативный фон из-за опубликованной днем ранееслабойстатистики отEIA. Оптимистичный настрой покупателей несколько снизился, поэтому активных покупок накануне выходных дней мы не ожидаем.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Внутридневнойлокальныйвсплеск распродажвызвала новость об отмене санкций США с Ирана. После публикации сообщенияо снятии санкцийс Ирана цены наBrentскорректировались ниже $71 за баррель. Это снижение было достаточно быстро отыграноигроками.

Павел Редин ИА Красная Весна Нефтедобыча

Как стало известно позднее, в действительности санкции сняли только с трех экс-чиновников Ирана, а такжедвух компаний, которые ранее занимались торговлейиранскими нефтехимическими продуктами. Кроме того, как заявил представитель Белого дома, это решение было принято в рамках рутиннойработыи никаким образом не связано сходом переговоров США и Ирана по восстановлению ядернойсделки.

Таким образом, вопрос снятия санкций с иранского нефтегазового экспортаостается открытым. Наэтой неделе представитель промышленностиИрана выступил с заявлением о готовности страныв течение месяца после снятия санкцийнараститьдобычу нефти почтив 1,5 раза, до3,38 млн баррелей в сутки. Очевидно, что столь активный рост производства может повлиятьна рыночный баланс, оказав на него давление и замедлив темпы сокращения мировыхтопливных запасов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Нефтеперерабатывающий завод

10 июня был опубликован ежемесячный отчет по рынку нефтиот картеляОПЕК. Пока прогноз по росту спроса остается неизменным— на уровне 5,95 млн баррелей в сутки. Этаоценка не меняетсятретий месяц подряд. В то же время ОПЕКскорректировал свои оценкизаIполугодиена фонеболее медленного, чем ожидалось, восстановления в США и странахОЭСР, а также вспышки заболеваемостиCOVID-19в Индии и Бразилии.

В отношении стран, которые не являются участниками альянса, оценка ростанефтедобычив 2021годубыла повышена на 0,1 млн баррелей в сутки (до 0,8 млн баррелей в сутки). Соблюдение действующих квот в рамкахсделки ОПЕК+ и процент ее исполнениястранами-членами альянсав мае составил 125%.