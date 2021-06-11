Динамика цен на нефть взволновала инвесторов
В четверг, 10 июня, по итогам торгов цены на нефть достигли двухлетних максимумов, продемонстрировав перед этим крайне волатильнуюторговуюсессию. Котировки фьючерсов нанефть маркиBrentдостигли уровня в $72,5 за баррель, несмотря на негативный фон из-за опубликованной днем ранееслабойстатистики отEIA. Оптимистичный настрой покупателей несколько снизился, поэтому активных покупок накануне выходных дней мы не ожидаем.
Внутридневнойлокальныйвсплеск распродажвызвала новость об отмене санкций США с Ирана. После публикации сообщенияо снятии санкцийс Ирана цены наBrentскорректировались ниже $71 за баррель. Это снижение было достаточно быстро отыграноигроками.
Как стало известно позднее, в действительности санкции сняли только с трех экс-чиновников Ирана, а такжедвух компаний, которые ранее занимались торговлейиранскими нефтехимическими продуктами. Кроме того, как заявил представитель Белого дома, это решение было принято в рамках рутиннойработыи никаким образом не связано сходом переговоров США и Ирана по восстановлению ядернойсделки.
Таким образом, вопрос снятия санкций с иранского нефтегазового экспортаостается открытым. Наэтой неделе представитель промышленностиИрана выступил с заявлением о готовности страныв течение месяца после снятия санкцийнараститьдобычу нефти почтив 1,5 раза, до3,38 млн баррелей в сутки. Очевидно, что столь активный рост производства может повлиятьна рыночный баланс, оказав на него давление и замедлив темпы сокращения мировыхтопливных запасов.
10 июня был опубликован ежемесячный отчет по рынку нефтиот картеляОПЕК. Пока прогноз по росту спроса остается неизменным— на уровне 5,95 млн баррелей в сутки. Этаоценка не меняетсятретий месяц подряд. В то же время ОПЕКскорректировал свои оценкизаIполугодиена фонеболее медленного, чем ожидалось, восстановления в США и странахОЭСР, а также вспышки заболеваемостиCOVID-19в Индии и Бразилии.
В отношении стран, которые не являются участниками альянса, оценка ростанефтедобычив 2021годубыла повышена на 0,1 млн баррелей в сутки (до 0,8 млн баррелей в сутки). Соблюдение действующих квот в рамкахсделки ОПЕК+ и процент ее исполнениястранами-членами альянсав мае составил 125%.