Заявление депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы о том, что после требования УЕФА убрать националистический лозунг с формы сборной на Украине могут запретить футбол, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 11 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». Реж. Борис Дежкин. 1974. СССР Плохой игрок

"Неужели им всё-таки разрешат выступать в футболках с картой Украины, включающей Крым?» — задаётся вопросом Вячеслав О.

Многие пользователи оказались солидарны с мнением украинского депутата. Люди убеждены, что футбол на Украине стал местом раздора. У страны есть более важные направления, которыми бы властям следовало заняться.

«Вообще-то он прав. Это только денежные пустые траты, ведь на Украине, по сути, футбола нет. Лучше бы соревновались, кто больше картошки посадит, будет больше пользы для украинской экономики. А то бегают дёрганные за мячиком и миллионы на них из бюджета выделяют», — написала Asura D.

Некоторые комментаторы отметили, что националистические настроения на Украине стали превалировать над нормальными человеческими тенденциями. Украинцам следовало бы начать устраивать спортивные соревнования в этой области, а всем другим странам позволить просто играть в футбол.

«Впервые поддерживаю Украину. Правильно, зачем им футбол, когда у них теперь парад факельных шествий. Вот пусть теперь яркостью факелов меряются», — предлагает Eldeck E.

(сс) Photocapy Болельщики сборной Украины по футболу

Часть людей считают, что футбол не должен становиться местом для украинских политических ристалищ. Граждане отметили, что Украина должна быть изолирована от всех нормальных нефашистских государств.

«Они свою политику уже в футбол засунули. Всех уже в край задрали. Гнать их надо отовсюду! Нормальные люди хотят, чтобы спорт был просто спортом, а не местом для фашистской пропаганды», — пишет Иван Е.

Ряд пользователей указали на то, что украинцам достаточно убрать со спортивной формы лишь скандальную фразу. После этого им будет вновь открыта дорога на спортивные мероприятия.

«Вот ведь идиоты, честное слово! Что, нельзя разве просто убрать эту надпись что ли? «Героям слава» уберите, и получится обычная спортивная форма», — считает Лариса А.

Нашлись и те, кто призвал и вовсе не обращать внимания на украинские события. Люди убеждены, что политики на Украине просто в истерике от того, что Крым навсегда вернулся в состав России.

Скриншот facebook Андрей Павелко Надпись на форме сборной Украины по футболу

«Да пусть бегают. У каждого свои мечты. Разница только в том, что российские мечты уже воплотились в реальность! Нашим людям по этому поводу волноваться не имеет никакого смысла, ведь Крым стал частью России навсегда!» — отметила Ирина М.

Напомним, 11 июня депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил в Telegram, что после требования УЕФА убрать националистический лозунг с формы сборной на Украине могут запретить футбол.