Информация о том, что воздушно-космические силы Российской Федерации получат в 2021 году два серийных истребителя Су-57, породила множество комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 11 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Соболев ИА Красная Весна Су-57

"Целых две штуки! Может быть, местные военные части за них даже подерутся», — предполагает Артур И.

Многие пользователи с издёвкой подошли к обсуждению данной новости. Количество самолётов, готовых к производству за год, им показалось слишком малым. Другие же предположили, что Минобороны просто не раскрывает всех секретов и боевых машин может быть на самом деле куда больше заявленной цифры.

«Судя по всему, когда Минобороны России пишет, что выпустят два самолёта, то это означает, что их уже выпущено, наверное, штук 20», — поделился своим мнением Сергей Г.

Некоторые комментаторы уверены, что даже двух новейших истребителей в год будет достаточно для российской оборонки, ведь у неё на вооружении есть и уже проверенные временем самолёты.

«Курочка клюёт по зёрнышку. Будут их производить потихоньку, но зато, когда понадобится применить, будет их уже достаточное количество. В России сейчас экономика не мобилизационная, ускоренно ничего не делают. Может быть, пока этого и не нужно», — считает Иван Е.

Андрей Лыткин ИА Красная Весна Су-57

Часть людей отмечают, что обновление российского вооружения идёт совсем не убедительными темпами. Граждане напомнили, что новейшие танки так и не заменили своих предшественников, а советские Т-72 и Т-80 до сих пор составляют костяк российской оборонки.

«А сколько танков «Армата» было передано в вооружённые силы за годы, прошедшие со времен первой демонстрации на параде? Обязательно надо будет разобраться, почему в этой современной системе ничего не доделывают до конца», — написал Дмитрий Б.

Ряд пользователей указали на то, что Минобороны лучше было бы отчитываться, сколько самолётов уже поступило на вооружение России, а не заниматься всеобщим оглашением своих планов.

«В СССР, насколько я помню, сначала делали, а потом отчитывались, что сделали! А в Российской Федерации строят только планы, но ничего по факту нет. А трезвонят зато на всю страну», — написал Константин Х.

Mil.ru ВКС РФ

Нашлись и те, кто уверен, что простому человеку не следует знать, что происходит внутри российской обороны. Получается же так, что граждане нашей страны всё чаще слышат про военные достижения, но всё реже про социальные.

«Рады за ВКС, а простые граждане России здесь причём? Им зачем это знать? В СССР вообще армия — это была закрытая тема, никому в голову не могло прийти поинтересоваться, чего там нового приходит на вооружение», — отметил Алексей К.

Напомним, РИА Новости опубликовал материал со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли, согласно которому воздушно-космические силы РФ получат в 2021 году два серийных истребителя Су-57.