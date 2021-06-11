Решение Таганского суда Москвы оштрафовать мессенджер Telegram и социальную сеть Facebook за неудаление запрещённого контента на 10 и 17 млн рублей соответственно вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения на ситуацию 11 июня в социальной сети «ВКонтакте».

FACEBOOK(LET) Facebook

"Так постепенно и приучим эти конторы соблюдать законы России. Раз не удалили запрещёнку — нате вам штрафы. Второй раз не удалили — нате вам избитого Макрона», — издевается Василь М.

Многие пользователи пришли в негодование от тех сумм, которые назначили данным интернет-ресурсам в качестве штрафа. Люди убеждены, что это издевательски маленькие цифры.

«Их на миллиарды надо штрафовать. Что для них такие суммы? Сущие копейки!» — считает Степа М.

Некоторые комментаторы отметили, что для такой социальной сети, как, к примеру, Facebook, 17 млн рублей — не деньги. Поэтому штрафы необходимо назначать, основываясь на среднегодовом доходе подобных компаний.

momo Facebook

«А что так скромно? Это им — как слону дробина. Просто цирк. Штрафовать, так процентов на 10 или 20 от годового дохода, иначе они просто не поймут», — написал Пётр З.

Часть людей считают, что правительство России попросту решило выдавить с территории Российской Федерации все иностранные социальные сети.

«Сейчас будут делать всё, чтобы выжить все зарубежные социальные сети из Российской Федерации. И как бы даже санкций вводить не надо, ведь «они же сами ушли» — отметил Русул У.

Ряд пользователей указали на то, что не считают вероятным такое стечение обстоятельств, чтобы деньги, полученные в результате оплаты штрафа, пошли в России на благие дела.

«А куда будут направлены эти деньги со штрафов? На рост благосостояния российского народа или на коррупцию?» — задаётся вопросом Олег К.

Нашлись и те, кто предположил, что назначенные штрафы останутся без внимания со стороны руководств оштрафованных компаний. Люди убеждены, что российский рынок не столь значителен и интернет-ресурсы предпочтут попросту уйти из России, чтобы не мучить себя столкновениями с местным законодательством.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Telegram

«Можно сразу Телеграм блокировать. А, уже ведь блокировали, я и забыл совсем об этом, сидя в нём. Это я к тому, что «телеге» штрафы по барабану, эта контора их может даже не платить, ибо рычагов на неё нет никаких. Павел Дуров прекрасно всё продумал и понял, как надо создавать приложения после скандала с «ВКонтакте», — пишет Сергей А.

Напомним, 10 июня пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук заявила РИА Новости, что мессенджер Telegram и социальную сеть Facebook оштрафовали за неудаление запрещённого контента на 10 и 17 млн рублей соответственно.