Заявление главы российской Госавтоинспекции Михаила Черникова о том, что МВД подготовило предложения о добровольном техосмотре для легковых машин, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 11 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Виновник ДТП

"Правильно, зачем принуждать к техосмотру. Пусть убиваются сами и убивают других. Вот, к примеру, кто-нибудь въедет в остановку, людей покалечит, а водитель потом скажет: «Ну, тормоза отказали, бывает». Отличная, блин, инициатива», — поделился своим мнением Александр А.

Многие пользователи выразили своё несогласие с подобной идеей. Люди уверены, что отмена обязательного техосмотра приведёт к появлению на дорогах России большого количества неисправных автомобилей, которые будут нести настоящую угрозу.

«И будет каждая вторая машина ездить кое-как отремонтированная. Это опасная инициатива!» — считает Дмитрий Ю.

Некоторые комментаторы отметили, что нормальный водитель не станет выезжать на проезжую часть на неисправном транспорте. Люди убеждены, что стоит оставить прохождение процедуры техосмотра на усмотрение владельца авто.

«Частный владелец следит за своей машиной в отличие от хозяина коммерческого транспорта, задача которого извлечение максимальной прибыли. Логичное предложение, поддерживаю», — написал Сергей Е.

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Часть людей считают, что никакой техосмотр, на самом деле, не даст полной уверенности в том, что автомобиль не попадёт в ДТП по технической причине.

«В ПДД сказано, что каждый водитель в ответе за техническое состояние своего авто. То есть, даже если при выезде с технического центра с только что полученным талоном ТО у вас отвалится колесо, виноват будет только водитель! Значит, прохождение ТО — исключительно развод на деньги!» — отметил Виталий С.

Ряд пользователей отметили, что прохождение ТО является идеальной коррупционной схемой, где граждане с неисправным авто могут за определённую сумму, по сути, легализовать своё опасное транспортное средство.

«Основная часть ДТП происходит не из-за технического состояния авто, а из-за идиотизма, безалаберности и разгильдяйства водителей. А техосмотр и протоколы за техническое состояние — всего лишь кормушка и источник коррупции», — написал Игорь Л.

Нашлись и те, кто предположил, что идея об отмене обязательства на прохождение ТО ударит по лоббистам, которые благодаря коррупционным схемам обеспечивают себе личное обогащение.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильное движение

«Скорее всего, у кого-то в правительстве есть сеть своих контор по техосмотру, вот и протянули на долгий период обязательный техосмотр, чтобы народ окончательно обуть. Сейчас новые «Лады» не всегда ТО пройти могут, и потом на месте всегда вымогают деньги. А на безопасность все плевать хотели, это бизнес, ничего личного», — пишет Алексей Д.

Напомним, 10 июня глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников заявил РИА Новости, что МВД подготовило предложения о добровольном техосмотре для легковых машин.