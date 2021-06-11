Министерство юстиции США в попытке выяснить, кто стоит за утечкой секретной информации, произошедшей в начале деятельности администрации бывшего президента США Дональда Трампа, пошло на крайне необычный шаг: прокуроры потребовали от компании Apple информации с аккаунтов минимум двух демократов из специального комитета по разведке, их помощников и членов семей, один из которых несовершеннолетний.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Данные около десятка человек, связанных с комитетом, были изъяты в 2017 и 2018 году, включая данные представителя от штата Калифорния Адами Шиффа, который был одним из главных демократов в комитете. В четверг, 10 июня, представитель от Калифорнии Эрик Суолвелл в своем интервью заявил, что его уведомили о том, что его данные были истребованы.

Представители стороны обвинения под руководством бывшего генерального прокурора Джеффа Сешнса искали источники, стоявшие за сообщениями в СМИ о контрактах коллег Трампа с Россией. Когда доказательства не связали комитет с утечками, а следователи думали, что они зашли в тупик, бывший генеральный прокурор Уильям Барр возобновил расследование.

Ряд комментаторов назвали действия стороны обвинения «навязанными трамповской паранойей», потому что никаких доказательств в итоге никто не предоставил и не предоставит.

«Сешнс и Барр не нашли никаких доказательств. Так что это всё еще паранойя Трампа. В то же самое время, у нас исполнительная власть шпионила за Конгрессом», — написал @crockthedock.

«Это всё от того, что Трамп работал с русскими. Я думаю, кто-угодно был бы параноиком и чрезмерно усердным, если бы люди знали, что он предатель», — прокомментировал @random0001.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

Некоторые пользователи отметили, что подобные новости о том, как Трамп и его приспешники шпионят за кем-либо, выпускаются практически еженедельно, и призвали всех связанных с этой нелепостью привлечь к ответственности.

«А где ответственность? Это разоблачение за разоблачением вещей, которые он сделал неправильно, но, кажется, ни разу не было официальных обвинений, предъявленных против него или его дружков. Без ответственности это злоупотребление произойдет вновь в будущем», — считает @xLittleLlama.

«Теперь его уже можно привлечь к ответственности или нам реально надо ждать, пока космические войска захватят пришельцев?» — интересуется @marty4405.

Комментаторы не верят тому, что Трампа и всех его генеральных прокуроров нельзя привлечь к ответственности, они вспомнили Уотергейтский скандал и предложили использовать его как прецедент.

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«Трамп шпионил за своими политическими оппонентами. Трамп, Сешнс, Уитакер (временно исполняющий обязанности генерального прокурора в период между Сешнсом и Барром. — Д. С.) и Барр должны быть привлечены к ответственности за нарушение любых законов, которые они нарушили в этом деле, как и за любые попытки скрыть преступления Трампа или помешать расследованию Мюллера (расследование российского вмешательства в американские выборы в 2016 году и наличия подозрительных связей между соратниками Трампа и российскими должностными лицами. — Д. С.). Прецедент существует. Примените его, министерство юстиции», — прокомментировал @OK_Dumbass.

(сс) Obama White House Роберт Мюллер в Овальном каюинете с Бараком Обамой и Джо Байденом

Пользователи неоднократно вспомнили о том, что Трамп обвинял многих демократов в том, что его прослушивают. По их мнению, в своих заявлениях он путал, кто и кого прослушивает, потому что выставить себя жертвой легче.

«Так пока Трамп кричал о шпионаже, он буквально шпионил», — отметил @USAFactsMatter.

«Но, но, но Обама прослушивал телефонные разговоры в Trump Tower!!! Каждый раз, когда республиканец кого-то в чём-то обвиняет, можно гарантировать, что он сам собирается совершить проступок», — отметил @Gleninmtl.

«Предыдущий парень был занят теми вещами, в которых он обвинял других. И о чём же это говорит», — написал @Medit9.

В комментариях отметили, что, возможно, действия министерства не так уж неадекватны, хотелось бы только, чтобы они поглубже копали в тех делах, которые действительно важны, например, беспорядки на Капитолийском холме 6 января 2021 года.

«Давайте тогда просто надеяться, что министерство юстиции пойдёт настолько же далеко в отношении восставших членов Конгресса», — написал @jazz6stringfan.

Так как в министерстве юстиции следили не только за законодателями, но и за их помощниками и членами семьи, пользователи оценили эти действия как попытку найти компромат, а не доказательства по делу.

Coolcaesar Министерство юстиции США

«Если они наблюдали за семьями, как и за помощниками в Конгрессе, тогда они копали информацию, чтобы использовать её для шантажа, — что без сомнений объясняет, почему Великая старая партия (Республиканская партия США. — Д. С.) остаётся такой верной Трампу», — считает @malinablue.

«Так они не искали источник утечки… они искали грязь, которую можно использовать в качестве компромата. Это пока самая объяснимая причина, чтобы делать такое в отношении целых семей. Русская схема», — отметил @IamARoosterMAN.

Ряд пользователей считают действия министерства юстиции нарушением прав человека, предлагают всем «подследственным» подать на министерство в суд.

«Это пугающе. Если вы возмущены контролем оружия, вы должны быть ещё больше в ярости по поводу министерства юстиции при Трампе, которое вмешивается в личные дела американцев без законного повода. Эти граждане должны подать иск, и пусть Гарланд (генеральный прокурор США. — Д. С.) только попробует встать на пути», — прокомментировал @Discerning151.

В комментариях большинство действия Трампа назвало авторитарными, что не удивительно, ведь он хотел свергнуть демократический режим 6 января.

«Режим при Трампе был коррумпированным авторитарным предприятием», — считает @RonWaxman.

(сс) Tyler Merbler Протестующие штурмуют Капитолий. 06.01.2021

В комментариях отметили, что Америка уже давно не эталон демократии и справедливости, поэтому пора что-то менять.

«Это случилось здесь, в Америке, по прямому указанию и с полной поддержкой действовавшего президента-республиканца и его генерального прокурора», — отметила @michellejonesrn.

Многие пользователи назвали произошедшее злоупотреблением должностными полномочиями, но они уже не верят в то, что в этой стране возможно что-то изменить, поэтому задают вопрос: «Им же просто сойдет с рук это злоупотребление властью, не так ли?»

«Так как они избегут наказания, следующий президент от Республиканской партии слетит с катушек, зная, что Великая старая партия поддержит его абсолютную власть», — считает @brandon_r_horan.