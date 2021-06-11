Байдену следует договориться с Путиным по Арктике — Responsible Statecraft
Марк Твен однажды сказал, что «история никогда не повторяется, но она часто рифмуется». Подобно тому, как США и Россия столкнулись из-за включения стран Восточной Европы в НАТО, теперь обе стороны должны как-то учитывать политические и военные посягательства друг друга в Арктике. Запланированная на ближайшие дни встреча президента СШАДжо Байдена и его российского коллегиВладимира Путинав Женеве создает ощущение геополитического дежавю. Тем не менее еще не поздно отойти от грани новой ненужной конфронтации, на этот раз в Арктике, пишетКелли Гриеко в статье, вышедшей 11 июня в Responsible Statecraft.
Вместо того, чтобы повторять стратегические ошибки прошлого, Вашингтону следует проводить более прагматичную внешнюю политику по отношению к России, стремясь к конкурентному сосуществованию, а не к военному господству на Крайнем Севере. К счастью, этот саммит, проводимый в связи с переходом России на двухлетнее ротационное председательство в Арктическом совете, представляет для администрации Байдена стратегическую возможность.
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Однако спустя почти шесть месяцев после своего избрания президент Байден, похоже, намерен превратить без того плохую ситуацию в наихудшую из возможных. Так, он во время интервью согласился с ведущим в том, что Путин — «убийца», и упрекнул Кремль за то, как тот обращается с известным оппозиционером Алексеем Навальным, одновременно вводя ряд новых санкций против Москвы.
Администрация Байдена также повысила ставки в Арктике, объявив о совместных с Канадой планах модернизировать арктическую систему предупреждения о ракетном нападении, впервые развернув бомбардировщики B-1 Lancer в Норвегии и заключив пересмотренное соглашение с Осло, в рамках которого США смогут строить свои военные объекты на трех норвежских аэродромах и военно-морской базе. В 2022 году военные США намерены провести в Норвегии вместе с другими военнослужащими НАТО крупнейшие военные учения за Полярным кругом со времен окончания Холодной войны.
Главной наградой американского руководства за всю эту его военную деятельность, по крайней мере, до сих пор были яркие слова Путина. В частности, российский лидер пообещал «выбить всем зубы», если США и их союзники осмелятся оспорить территориальные претензии России. Точно так же, как нетерпимым для России было бы включение в НАТО Грузии и Украины и подтолкнуло бы Москву к использованию ею силы для предотвращения их присоединения к блоку, российское руководство чувствительно к военной деятельности США в Арктике вблизи ее северной границы.
Если учесть, что территория страны охватывает более половины мирового арктического побережья, что ее экономика зависит от новых проектов по добыче ресурсов, а также то, что большая часть ядерных средств второго удара Москвы базируется в этом регионе, Россия имеет серьезные интересы национальной безопасности в Арктике. Таким образом, наращивание военной мощи России по мере таяния морского льда не должно вызывать удивления. Кремль наглядно продемонстрировал своим военным и политическим вмешательством в Восточной Европе, что он будет сопротивляться тому, что он считает ненужными и провокационными посягательствами Запада вблизи своих границ. Арктика ничем не отличается, как недавно подтвердил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
На фоне обострения напряженности в мае Арктический совет возглавила Россия. Основанный в 1996 году, этот орган стал ведущим межправительственным форумом для решения вопросов защиты окружающей среды и устойчивого развития в регионе. В состав совета входят все восемь арктических стран (Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США) и постоянные участники из различных коренных народов, а также 13 неарктических государств-наблюдателей, в первую очередь Китай.
В качестве председателя Арктического совета Россия несет ответственность за проведение встреч на уровне министров и обычно определяет приоритеты совета на протяжении всего срока его полномочий, хотя и с учетом ограничений, связанных с процессом принятия решений на основе консенсуса. Приоритеты России при ее председательстве, как и в случае с ее предшественниками, включают устойчивое развитие, защиту окружающей среды, социально-экономическое развитие и укрепление Арктического совета.
Вашингтону следует воспользоваться широкими возможностями, предоставляемыми повесткой дня председательства России, для взаимодействия и сотрудничества с Москвой по этим вопросам, особенно по изменению климата. В Арктической стратегии России до 2020 года признается воздействие изменения климата на окружающую среду в регионе и содержится обязательство защищать окружающую среду Арктики.
Точно так же администрация Байдена вновь обратила внимание на изменение климата и дипломатию. Совместные действия по борьбе с изменением климата могут помочь укрепить взаимопонимание и заложить основу для будущего взаимодействия по более чувствительным вопросам. И включение президентом Байденом Путина в виртуальный саммит по климату в Белом доме, и контакты посланника по изменению климата Джона Керри со своими российскими коллегами подчеркивают намерение американской администрации продолжать сотрудничество с Россией в области климата. Найти общий язык с Путиным — это путь вперед, и президенту Байдену будет полезно продолжить свою внешнюю политику по отношению к России в этом направлении.
Однако одного лишь климатического сотрудничества в конечном итоге будет недостаточно, чтобы убедить Путина пересмотреть свою давнюю оценку того, что Запад представляет собой военную опасность для его страны. Изменение траектории американо-российских отношений потребует фундаментальной переориентации внешней политики США на конкурентное сосуществование.
По сути, этот более взвешенный подход к отношениям требует от США уважения основных интересов национальной безопасности России. Как это может выглядеть в Арктике? Вашингтону следует попытаться заключить сделку. Администрация Байдена уступит расширенную роль США и НАТО в Арктике, развеяв опасения России по поводу враждебного окружения. В ответ Кремль согласится на некоторые разумные ограничения своих возможностей проецирования силы в Арктике и откажется от своих претензий на международные воды Северного морского пути. Такая сделка не устранила бы соперничество между США и Россией, но помогла бы с ним справиться.
Пока президент Байден готовится к своей первой встрече на высшем уровне с российским лидером, он не должен упускать возможность вывести американо-российские отношения на новый курс. На встрече с Путиным он должен принять призыв России к возобновлению военных переговоров на высоком уровне по Арктике. Официальная сфера компетенции Арктического совета, прописанная в Оттавской декларации, прямо исключает вопросы военной безопасности. В результате были созданы альтернативные форумы для обсуждения военных вопросов, в первую очередь Круглый стол Арктических сил безопасности и встречи начальников штабов обороны Арктики по планированию.
Однако после приостановки военного сотрудничества с Россией в 2014 году в арктических государствах так и не было сформировано многостороннего механизма военного диалога. Возобновление работы этих форумов укрепит доверие, повысит прозрачность и будет способствовать тому, что доцент Военно-морского колледжа США Лайл Голдштейн называет «спиралями сотрудничества». Одним из несомненных уроков Холодной войны было то, что открытие стратегического диалога и установление военных правил поведения делало противостояние более безопасным для обеих сторон, чтобы избежать непреднамеренного военного конфликта.
Тем не менее на встрече министров иностранных дел Арктического совета в прошлом месяце госсекретарь Энтони Блинкен категорически отверг предложение своего российского коллеги возобновить военные переговоры по Арктике. Это была стратегическая ошибка. Россия отчаянно хочет, чтобы Запад признал и уважал ее как великую державу. Он также рассматривает свое председательство в совете как возможность для признания статуса и поэтому стремится сделать свое пребывание у руля большим успехом. Президенту Байдену следует использовать озабоченность по поводу признания статуса России для продвижения интересов США в его предстоящей встрече с Путиным.
Лучший подход начинается с признания основных интересов России в Арктике и направлен на достижение взаимного согласия. Самым большим препятствием для выработки нового курса будет не Москва, а внешнеполитический истеблишмент в Вашингтоне. Если президент Байден сможет противостоять разжиганию угроз, он всё равно сможет добиться конкурентного сосуществования с Россией в Арктике.