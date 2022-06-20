Уходящий глава правительства Израиля охарактеризовал новую правящую коалицию как «опасную и левую». Однако стоит ознакомиться с ее составом и трезво оценить перспективы беспристрастно.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Израиля

Выходит на свет странное детище кривых политических ходов, несомненно. И будет держаться оно на курьих ножках 61 депутата Кнессета из 120. Перечислим все фракции, которые со следующей недели будут обозначены в Израиле как правящие.

«Во первых строках» упомянем либеральную центристскую Еш Атид во главе с телеведущим Яиром Лапидом (17 мандатов). Восемь депутатов провела центристская «Кахол Лаван» во главе с министром обороны Биньямином Ганцем. Семь мест в Кнессете получила Рабочая партия («Авода») во главе с феминисткой Мейрав Михаэли. Семь мандатов провела в Кнессет правая партия «Емина» во главе с Нафтали Беннетом, но один из них отказался входить в новую коалицию, что оставляет нового премьера с фракцией из шести. Антирелигиозная партия Авигдора Либермана — с семью депутатами. Шесть депутатов провели радикальная либеральная «МЕРЕЦ» и центристская с правым уклоном Тиква Хадаша. Партия арабских исламистов «РААМ» вошла с четырьмя депутатами. Итого 61 из 120.

Edward Kaprov photojournalist Авигдор Либерман

Главой нового правительства будет глава партии «Емина» сорокадевятилетний Нафтали Беннет. В его послужном списке шесть лет армейской службы офицером отборного спецназа генштаба. Там же служили Эхуд Барак и Биньямин Нетаньяху. После завершения армейской карьеры он был успешным предпринимателем в сфере высоких технологий, а с начала десятых удачливым политиком, справа от Биньямина Нетаньяху. Он успел послужить министром экономики, министром по делам диаспоры, министром образования и даже министром обороны. И все под управлением нынешнего главы правительства Нетаньяху.

Многие избиратели Нафтали Беннета чувствуют себя попавшими впросак вследствие перехода их лидера с пятью депутатами в правительственную коалицию, единственным объединяющим фактором для коей является «без Нетаньяху». Однако стремление стать первым хоть на короткий срок оказалось сильнее чувства неловкости перед своим электоратом. Накануне выборов Беннет давал устные и письменные обещания, что никогда не войдет в правительство с Яиром Лапидом. Никогда и ни на каких условиях.

Dovereconomy Нафтали Беннет

Доверие к себе Беннет потерял невосполнимо. Тем не менее у нас нет оснований полагать, что он легко поступится своими принципами и станет простым исполнителем воли либерального меньшинства. Он будет первым религиозным премьером Израиля. Иронично, но это будет первое правительство, опирающееся на арабскую партию, как на часть коалиции с бюджетами и должностями.

Министром обороны останется тот самый Бени (Биньямин) Ганц, который последние два года выполнял оную должность под премьером Нетаньяху. А ранее был назначен тем же Нетаньяху начальником генштаба. Можно констатировать, что сущностных разногласий по основным вопросам не было.

Israel Defense Forces Биньямин Ганц

Министром иностранных дел будет Яир Лапид, два года служивший министром финансов при Нетаньяху с 2013-го. Затем был лидером парламентской оппозиции. На новом посту едва ли сможет внести существенные корректировки в нынешнюю деятельность МИД Израиля. Это ведомство отличается малоэффективностью. Министром внутренних дел будет назначена соратница Беннета по партии с яркими ястребиными взглядами Аелет Шакед.

Марк Нейман / Government Press Office (Israel) Аелет Шакед

Заядло антирелигиозный Либерман воссядет в кресло министра финансов. Трудно себе представить, чтобы он смог преуспеть в существенном урезании бюджета для религиозного и патриотического воспитания в пользу либерального и арабского. Влияние оного на собственно политику будет ограниченным.

Вышедший из Ликуда Гидон Саар погрузится в кресло министра юстиции. Радикальное либеральный поборник ЛГБТ от партии «МЕРЕНЦ» Ницан Говориц получил всего лишь должность министра здравоохранения, а феминистка Мерав Михаэли — всего лишь должность министра транспорта.

Иными словами, мы не увидим сущностных изменений во внешней и внутренней политике Израиля. Можно говорить об особых успехах Нетаньяху и можно сожалеть, что его нет в новом правительстве по причине «личной неприязни». Однако силовые структуры, экономика и расширение поселений в Иудее и Самарии — всё это будет функционировать без новых препятствий.

Трудности настигнут, если для проведения операции в Газе или на севере потребуется согласие арабской партии. Можно предположить, что согласия не будет. И будут новые выборы. Пятые за последние два года.