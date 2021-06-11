«Скажите уже кто-нибудь Пашиняну, что он не Сталин»: голос Азербайджана
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву взять (в плен? в заложники?) его сына Ашота Пашиняна в обмен на всех армян, которые по-прежнему находятся в плену. Такое заявление глава кабмина сделал, отвечая на слова бывшего президента республики Сержа Саргсяна, который предложил ему обменять своего сына на 20−25 солдат, удерживаемых в Азербайджане.
Он подчеркнул, что это заявление не является эмоциональным и назвал упомянутых политиков сутенерами, которые смогут «заработать на этом несколько тысяч долларов». «Вашему корыту это будет как раз к месту», — добавил и. о. премьера. Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня. В связи с их проведением Пашинян официально покинул пост премьер-министра, но пообещал вновь занять его в случае победы проправительственной партии «Мой шаг».
Как отреагировали на это предложение последователи социальных сетей Азербайджана?
Тогрул Менгюхан комментирует высказывание азербайджанского политолога Ниджата Гаджиева: «Зачем Азербайджану сын Пашиняна, если он ни в чем не виноват? Баку удерживает диверсантов, отказавшихся сложить оружие после окончания войны. Первую группу армянских военных в Гадрутском районе пленили в декабре, через месяц после подписания ноябрьского заявления. Времени было достаточно, но они не покинули местность и напали на мирных жителей, устанавливавших вышки сотовой связи».
@Togrul_Menguhan: «Почему не виноват? Он незаконно пересек границы Азербайджана, но от его пленения толку мало. Нам бы крупную партию армянских террористов еще с первой войны, которые убивали наших азербайджанцев в Карабахе».
Пользователь под ником Nikname говорит:
@Niknameeeeee: «Сказав это слово, он хочет набрать голоса перед выборами в своей стране».
Пользователь Джавид поддержал:
@Javid: «Он движется в своем собственном мире предвыборных рейтингов. Это политическое нарушение, а не маневр».
Пользователь Facebook Сулейман Эхмедов, присоединяясь к вышесказанному:
Suleyman Ehmedov: «Пашинян из кожи вон лезет перед выборами, чтобы народ мог его снова поддержать и проголосовать на выборах президента. Но нас не интересует, кого изберут президентом, главное, чтобы они были умными и не делали еще какие-то неправильные шаги, иначе мы за себя не ручаемся».
Ельчин Мирзаев и Маис Гаджибабаев усмехаются:
@ElchinMirzayev: «Скажите уже кто-нибудь ему, что он не Сталин».
Mayis Hacibabayev: «Раньше отдавали дочерей и покупали землю, нынче отдают сыновей и отдают земли. Отлично!».
Пользователи в Facebook критикуют такое высказывание президента:
Mehmet Ali: «Это ужасно! Разве можно торговаться людьми? Человек не примет ничего подобного».
Vüsalə Ağabalayeva: «Он, как и нехороший политик, так и нехороший отец. Когда человек готов отдать жизнь за своего ребенка, он отдаёт сына за это кресло. Позор вам».
Змий Стрелецкий: «Не пристало такому рангу, как премьер-министру, делать такие дешёвые ходы, заведомо понимая, что это НЕ-РЕ-АЛЬ-НО!!!».
Пользователь Facebook Айдын Гаджиев так обозначил свое мнение:
Айдын Гаджиев: «Он снова говорит ерунду. Я не знаю еще такого второго лидера страны, как этот человек. Пусть представит карту заминированных районов, нам его сын не нужен».
Читатель телеграм-канала «Бакинский бульвар» под ником Афак пишет:
@Afaq: «Саркисян если так переживает за диверсантов, пусть он себя предложит Азербайджану, а не сына Пашиняна!».