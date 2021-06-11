Неожиданно для организаторов в праймериз «Единой России» прошел внутренний конкурс под слоганом «Гюльчатай, открой личико!». В нем участвовали все желающие стать депутатами Государственной думы, но не захотевшие показать свою внешность. Кандидаты сообщили только имя и дату рождения, но этого оказалось достаточно для сбора голосов избирателей. В. Косулина из Приморья собрала 2063 голоса, П. Гулидов из этого же края — 1986. Там таких конкурсантов оказалось 14 человек. Меньший урожай был у Анны Януш, но всё-таки он был — 630. В Свердловской области «гюльчатай» набралось шестеро. Заведующая библиотекой из Санкт-Петербурга, получив всего 969 голосов избирателей, опередила 32 претендента и стала 71-й. Не сказав ни слова. И даже не приоткрыв личико. Этих голосов вполне хватило бы, чтобы возглавить списки кандидатов или рейтинг будущих одномандатников, например, в Хабаровском крае.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР Закрытое личико Гюльчатай

У праймериз есть и другие конкурсные результаты, которые в медиа интерпретируются по-разному. В одних — с бахвальством, в других — с недоумением, хотя всё это неважно. Ясно: так или иначе, но именно представители партии «Единая Россия» на сентябрьских выборах выйдут победителями. Другое дело: это будет не та победа, на которую рассчитывали в высших советах партии. Сама того не ведая, партия переиграет саму себя. Неожиданно действующие депутаты Госдумы оказались отодвинутыми от первых мест в виртуальном предполагаемом федеральном партийном списке, а многие — просто задвинуты. В двух третях субъектов Российской Федерации избиратели отдали предпочтение их внутрипартийным, околопартийным или беспартийным соперникам-союзникам-конкурентам. В двух третях. Конечно, Д. Медведев и его соратники по руководству будут препарировать факт в свою пользу, например, что так и было задумано. Такова, дескать, предвыборная стратегия и победа внутрипартийной технологии обновления кадров.

Kremlin.ru Эмблема партии Единая Россия

А реальность совсем иная. 358 тысяч голосов москвичей отдано главному врачу городской клинической больницы №52 М. Лысенко, занявшей первое место в рейтинге праймериз. Она намного — на 11 тысяч голосов — опередила однопартийца, медийного депутата и именитую личность, заместителя председателя Госдумы и руководителя московского отделения партии П. Толстого. Её предвыборное объяснение того, почему она приняла решение пройти процедуру праймериз, и обращение к избирателям — образец того, каким должно быть и то, и другое, потому что веришь. В отличие от того, что произнес П. Толстой. Вот оно.

«Минувший год стал годом новых вызовов и одновременно новых возможностей. Стало понятно, что многие законы отстают от реальной жизни и не соответствуют реальной ситуации. И в ряде случаев могут тормозить принятие важных решений. Работа в условиях пандемии обозначила эту проблему особенно остро. Коронавирус показал, насколько сложной и опасной может быть работа медиков. Если нам удастся сохранить уважение и благодарность общества к нашему труду, если государство не забудет, какой ценой далась победа над COVID, то медицинская профессия станет не менее престижной, чем карьера политика или финансиста. Для того чтобы это стало реальностью, нужна модернизация системы постдипломного образования. Обучение молодых врачей в ординатуре по востребованным специальностям, по редким на сегодня специальностям должно быть целевым и финансироваться из бюджета страны. Ориентировать молодёжь в её будущей профессии нужно со школьной скамьи. Почти пять лет нашему опыту в реализации проекта «школа-вуз». Он показывает, что наилучший способ выделить тех, для кого лечить людей, — призвание и дело всей будущей жизни. Этот проект надо масштабировать, тиражировать и совершенствовать повсеместно и в Москве, и в регионах. Любая медицинская помощь должна быть доступной для всех абсолютно граждан. COVID показал, что границы закрываются мгновенно. У отечественной медицинской школы сильный потенциал. Он абсолютно достаточен для того, чтобы наши граждане получали современную высокотехнологичную помощь вне зависимости от того, где они живут. Особенно в этом нуждаются многодетные семьи, инвалиды, пенсионеры, дети-сироты, малоимущие. Поддержка этим категориям граждан должна быть адресной. Государство обязано брать на себя заботу о пациентах, лечение которых в силу ряда обстоятельств выходит за рамки возможности семьи. Целый ряд законов в области здравоохранения требует серьезных доработок. Здесь не обойтись без участия профессионалов. Инициатива и мнение тех, кто работает в отрасли, должны быть учтены».

Duma.gov.ru Пётр Толстой

П. Толстой тоже обратился к избирателям, но уже совсем под иным углом зрения. Через призму того, как, по его словам, всем нам удалось справиться — пусть не до конца — с ковидной заразой. «Русские люди умеют объединяться в условиях серьезной опасности». Спасибо врачам, отдельное спасибо добровольцам, волонтерам. А объяснение того, зачем идет на предварительное голосование, у П. Толстого таково. Цитирую.

«В 2016 году избиратели Люблинского округа доверили мне представлять их интересы в Государственной думе. Для меня это был совершенно новый вызов. Я тогда баллотировался как кандидат от «Единой России», много я увидел в Государственной думе, многие яркие выступления, в том числе достаточно популистские иногда, но не давшие результатов. Фракция «Единая Россия» работает иначе. Мы стараемся заранее проговаривать все вопросы. Почему это важно? Потому что по этим законам жить нам с вами и нашим детям. Самое главное для любого депутата — это его непосредственная связь с избирателями. Мы каждую неделю встречаемся, по несколько раз в неделю. Работает приемная на Люблинской, отрабатываем все запросы. Они очень разные. Очень благодарен моей команде, всем, с кем вместе мы хотим сделать какие-то вещи для жителей нашего района. Мы проделали большую работу. Я надеюсь, что мы дальше сделаем жизнь москвичей лучше».

Ответил ли П. Толстой на вопрос, зачем он идет на предварительное голосование в 2021 году, или вспомнил слова из давно миновавшего 2016 года? Есть ли какая-либо разница в нем пятилетней давности и теперь? Контекст материалов, размещенных им для праймериз, таков: москвичи должны быть ему благодарны за то, что он согласился продолжить свою депутатскую деятельность. Для чего же ему нужен еще один пятилетний депутатский цикл в ходе праймериз, из материалов узнать не удалось. Конечно, его изберут депутатом. Он уступил главврачу, но оказался вторым, а второе место — тоже проходное место. В списке. Странно другое: в одномандатном округе, в котором будет баллотироваться Толстой, он получил в десять раз меньше голосов, чем в Москве в целом. Кстати, во всех «одномандатных округах» на предварительном голосовании обладатели первого места получили примерно равное количество голосов — по 20−25 тысяч. Но в сумме все гораздо меньше, чем у одной М. Лысенко.

Беспартийная Н. Каптелинина, руководитель проектов в красноярском ООО «Стэп Бай Стэп», тоже значительно опередила видного депутата Ю. Швыткина, зампреда комитета Госдумы по обороне. Свое резюме, обращенное к людям, она назвала так — «Простая биография сильного человека».

«С отличием закончила среднюю школу в г. Красноярске, с красным дипломом — Институт цветных металлов и золота по специальности «Государственное и муниципальное управление». Через год попала в страшную аварию, разделившую жизнь на до и после. Перенесла порядка 20 операций. В итоге — практически полная парализация. Сумела «стиснуть зубы» и в течение почти пяти лет, занимаясь ежедневно по 10−12 часов, смогла не только посадить себя в инвалидную коляску, но и вернуться к активной жизни. Сегодня я депутат Красноярского городского совета депутатов, победитель многих федеральных конкурсов, автор и организатор множества спортивных и социальных проектов для красноярцев с ограниченными возможностями. После случившегося я точно поняла: мы сильнее, чем о себе думаем. Спустя несколько лет после аварии я вновь возглавила фитнес-клуб «Step by Step». Мне удалось собрать команду единомышленников и запустить новые, не имеющие аналогов в России направления. Наши воспитанники выиграли множество соревнований в России, есть даже медаль международного чемпионата, проходившего в Польше. Потом появились новые цели и направления. Оказалось, например, что в нашем городе нет спортзалов, адаптированных для инвалидов-колясочников. Так появился наш проект «Шаг за шагом навстречу мечте». В рамках этого проекта мы совместно с администрацией города открыли уже четыре бесплатных спортзала для людей с ограниченными возможностями. По нашей программе каждый инвалид города может получить бесплатные или льготные билеты на большинство мероприятий в нашем городе. Сегодня мы получаем такие письма: «Благодаря вашему проекту я почувствовала ноги», «Мы впервые в театре, и меня перестал стесняться муж», «Я теперь хочу пойти учиться, подскажите куда обратиться?». Читаем — и на глаза наворачиваются слезы радости. В такие моменты понимаешь, что работа проделана не зря, и появляются силы двигаться дальше».

Депутата Швыткина опередил и другой беспартийный кандидат, ректор Красноярского государственного медицинского университета имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого А. Протопопов. Возможно, это связано с тем, что Швыткин заблуждался в отношении своей всеобщей узнаваемости и популярности, не потрудился как следует над обращением к людям. Из его самопрезентации избиратели так ничего и не узнали о результатах его депутатской деятельности за пять лет московской работы.

Беспартийный индивидуальный предприниматель из Перми А. Немкин на 11 тысяч голосов опередил депутата и члена партии И. Сапко и на 41 тысячу голосов — другого депутата Госдумы и члена партии И. Шубина. Депутат Д. Сазонов тоже проиграл А. Немкину с разгромным счетом 0:20. Примерно. Он получил всего 2,5 тысячи голосов против 49,8 тысячи голосов, которые передали пермяки беспартийному победителю.

Иван Абатуров Праймериз Единой России

Индивидуальный предприниматель Р. Магомедов из Республики Коми победил О. Савастьянову, председателя комитета по контролю и регламенту. Потому что, как он объявил, хорошо знает проблемы республики, видит, где она плачет, а где она смеется. Беспартийная заведующая кардиологическим отделением Оренбургской клинической больницы №2 С. Быкова на порядок опередила депутата И. Мищерякова, которому не помог его послужной список и бывшего главы города Оренбурга, и почетного гражданина этого города, и члена комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. По одномандатному округу, в котором Мищеряков избирался в Госдуму VII созыва в 2016 году и собрался избираться вновь, его же опередил еще один беспартийный новичок.

В. Порханов, главный врач научно-исследовательского института Краснодарской краевой клинической больницы № 1 имени профессора С. В. Очаповского, на 30 тысяч голосов опередил депутата Госдумы Н. Костенко, на 40 тысяч — депутата Д. Пирога, на 60 тысяч — депутата С. Бессараб, на 80 тысяч — депутата С. Кривоносова, на 90 тысяч — депутата А. Ткачева. Фантастические цифры и факты. Разница в голосах с известным российским деятелем, бывшим гендиректором ТАСС, бывшим депутатом и бывшим сенатором В. Игнатенко составила 170 тысяч голосов. И это особо интересно, как Д. Медведев поступит в отношении фамилии Игнатенко. Лишь председатель партии имеет право вне итогов праймериз предложить в кандидаты от партии того или иного известного ему человека.

Примеры можно продолжать, но тенденция ясна. О фамилиях победителей мы вскоре узнаем, как о кандидатах в депутаты Государственной думы на съезде партии. На нем вышеизложенные факты обсуждаться, конечно, не будут: а вдруг последуют оргвыводы. Вся эта ситуация напоминает выборы президента Российской Федерации в 1996 году. В них неожиданно для всех приняли участие мало кому известные тогда личности, которых сегодня знают уже многие. Это М. Шаккум и В. Брынцалов. Первый получил 277 068 голосов, или 0,37%, второй — 123 065, или 0,16%. Оба ненамного отстали от М. С. Горбачева, получившего 386 069 голосов избирателей, или 0,51%. Похоже, что последние действительно могут стать первыми. Со временем. Важно, чтобы лицо Гюльчатай мы смогли бы разглядеть вовремя.