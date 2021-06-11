Военные учения вооружённых сил Украины на полигоне вблизи границы с Крымом вызвали бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 11 июня в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тактика

«А чего в Крыму учения не провели, если это, по вашим утверждениям, Украина? Боязно?» — обращается Виктор К.

Многие пользователи принялись издеваться над украинскими военными, которые топчутся на границе с Крымом, но всё никак не решатся её пересечь. Граждане напомнили, что Крым — Россия, и действия ВСУ это только подтверждают.

«Не пойму, то кричат, что Крым якобы их, и на майках даже рисуют его, а тут бегают на границе с полуостровом. Какая граница, если Крым «ваш»?» — задаётся вопросом Algirdas T.

Некоторые комментаторы убеждены, что военные учения украинских войск — это жалкое зрелище, которое стыдно показывать гражданам Украины. Тем не менее власти в этой стране не упускают возможности напомнить о якобы российской угрозе.

«А билеты на просмотр этого шоу где-то продавались, или бесплатно можно было посмотреть? А какие они мины устанавливали, небось муляжи или просто картошку сажали?» — издевается Александр А.

U.S. Army Europe Images ВСУ

Часть людей считают, что украинские военные никогда не решатся броситься на Россию, ведь украинское правительство ясно понимает, что это закончится походом российских войск до западной границы Украины.

«Только попробуйте сунуться в Крым. Тогда ваше недогосударство окончательно перейдёт под юрисдикцию Российской Федерации. Вплоть до Львова», — написал Борис С.

Ряд пользователей отметили, что весь мир ждёт встречи президента США Джозефа Байдена и российского лидера Владимира Путина. Поэтому украинские власти на данный момент дезориентированы и не знают, как себя вести.

«Все ждут отмашки Байдена после встречи с Путиным в Женеве. По итогу общения для Украины будет избран тот или иной сценарий поведения. На Украине же пока гадают, что делать, и, на всякий случай, проводят учения», — считает Евгений Ч.

Нашлись и те, кто убеждён, что такие учения нужны, чтобы напомнить населению Украины о том, что украинские власти всё ещё что-то якобы могут, а Россия, как всегда, «плохая». Никаких реальных причин для активности военных на границе нет.

«А что толку от этих учений? Они зачем нужны? На Крым хотите пойти? Не смешите, если бы могли, уже давно бы это сделали. Создаёте просто сюжеты для внутреннего потребителя на Украине», — поделился своим мнением Иван Е.

U.S. Army Europe Images ВСУ

Напомним, 9 июня пресс-служба командования Объединенных сил ВСУ заявила в Facebook, что украинские военные инженеры провели учения на полигоне вблизи границы с Крымом.