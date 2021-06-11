Видео, на котором видно, как во Львове украинские националисты не дали сотрудникам российского консульства возложить цветы к памятнику поэту Александру Пушкину, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 10 июня в социальной сети Facebook.

Василий Тропинин. Портрет Александра Сергеевича Пушкина. 1827

«Если это правда, то так обидно за пропащий народ со своими националистами! Пушкина почитают во всём мире!» — отметила Лана С.

Многие пользователи оказались удивлены тому, что великий поэт стал поводом для скандала на Украине. Люди убеждены, что Пушкин известен и признан во всём мире, и запрещать возлагать ему цветы — глупо.

«А Пушкин-то чем виноват перед этими варварами?! «И долго буду тем любезен я народу, Что чувства добрые я лирой пробуждал». Пробудились, блин», — написала Тамара С.

Некоторые комментаторы призвали российскую сторону ответить на подобный инцидент зеркальными методами. К примеру, люди предлагают запретить доступ гражданам Украины к известным деятелям культуры на территории Российской Федерации.

«Ну, пускай тогда русские националисты не дадут украинским дипломатам возложить цветы к памятнику Леси Украинки где-нибудь в России. Делов-то», — пишет Виктор К.

Кадр из видео в YouTube Сотрудники российского консульства

Другие отметили, что, в отличие от Украины, в России население чтит известных поэтов и никогда не будет уподобляться украинским варварам, для которых культура — лишь пустой звук.

«А у нас, в русском городе Севастополе, у памятника Т. Г. Шевченко всегда цветы. Называется, почувствуйте разницу. Непонятно только, в чём Александр Сергеевич перед ними провинился», — пишет Наталия К.

Часть пользователей считают, что подобные провокации не принесут Украине никакой пользы. Люди убеждены, что только в мире и согласии можно заниматься созидательным трудом, а украинские националисты занимаются только лишь разрушением.

«Ну не дали, а дальше что? Легче, что ли, стало им жить? А страна что, внезапно начала процветать?» — задаётся вопросом Наталия П.

Ряд комментаторов уверены, что российской стороне пора полностью разорвать любые дипломатические отношения с Киевом и вернуть дипломатов на Родину.

«Непонятно, почему ещё Россия не разорвала дипломатические отношения с «этими». Сами виноваты!» — уверен Виктор К.

Sevar7867 Памятник Тарасу Шевченко в Севастополе

Нашлись и те, кто убеждён, что российские власти сами привели ситуацию на Украине в столь печальное состояние. Люди отметили, что русофобия в этой стране появилась не на пустом месте, и её источник можно было купировать уже давно.

«Вспоминается «высочайший дипломат» Черномырдин и не менее «высокий» Зурабов, потерявшие Украину. Их деятельность в итоге привела к развитию русофобии в этой стране вплоть до фашизма», — считает Светлана И.

Напомним, 9 июня РЕН ТВ опубликовало видео, на котором видно, как во Львове украинские националисты не дали сотрудникам российского консульства возложить цветы к памятнику поэту Александру Пушкину.