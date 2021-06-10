Исковое заявление Ксении Овчинниковой к певцу Сергею Шнурову и соцсети «ВКонтакте» о защите прав потребителя из-за песни «В Питере — пить» вызвало жаркое обсуждение сред пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 10 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Шнуров

»На самом деле песня культивирует культ алкоголя и образа жизни быдла. Клип смотрел, песню слушал. Это не творчество, это быдлятина!» — считает Гиви И.

Некоторые пользователи согласились с тем, что Шнурова необходимо за эту композицию наказать, потому что она может склонить население к употреблению алкогольных напитков. Но другие, наоборот, убеждены, что песня не несёт ничего деструктивного, ведь повествует лишь об особом настроении.

«У Шнурова в песне не пропаганда алкоголизма, а рассказ о настроении, когда хочется «в Питере пить». У каждого в жизни такое бывало», — отметил Вячеслав О.

Часть комментаторов отметили, что в этой песне не сказано конкретно, что пить необходимо именно алкоголь. Поэтому судебный процесс может закончиться, даже не начавшись.

«То, что он со сцены трёхэтажные гнёт, ей как-то по барабану, а предложение «пить в Питере» почему-то конкретно слух оскорбляет. Одно плохо: он ведь, стервец, не указывает, что именно пить. В суде может и не прокатить», — указал Влад Б.

Дарья Драй ИА REGNUM Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров

Ряд пользователей считают, что причиной подачи иска может быть банальная жажда известности. Люди предположили, что популярный артист рассматривается многими как источник для своих личных корыстных интересов.

«Женщина просто решила прославиться. Если бы Шнуров предложил ей сняться в новом клипе, она бы согласилась. На этом все судебные тяжбы закончатся», — предположил Андрей П.

Отдельные комментаторы призвали недовольных просто не слушать те песни, которые им не нравятся. Граждане не считают, что искусство должно остановиться поводом для судебных процессов.

«Не нравится — не слушай. Но нет ведь, нужно было прослушать до конца, потом ещё раз переслушать, посчитать, сколько раз произносится «слово». Видать, обострение», — пишет Sergey L.

Нашлись и те, кто заметил, как в Российской Федерации постепенно утекает свобода, и творческим людям становится всё труднее «дышать».

»Ужас! Нет больше той свободы, что была в России. Вводят цензуру абсолютно на всё! Только представители нетрадиционных ориентаций на каждом углу теперь. Зато толерантность!» — заметил Николай С.

Дарья Драй ИА REGNUM Пресс-подход Сергея Шнурова перед концертом

Напомним, 9 июня в Санкт-Петербурге Смольнинский районный суд зарегистрировал исковое заявление Ксении Овчинниковой к певцу Сергею Шнурову и соцсети «ВКонтакте» о защите прав потребителя из-за песни «В Питере — пить».