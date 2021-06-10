Попытки части интернет-сообщества оправдать экстремистские действия членов «Фонда борьбы с коррупцией» (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента) вызвали реакцию среди известных медиаперсон. Авторы популярных блогов выразили своё мнение по этому поводу 10 июня в Telegram.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Навальный

«Сторонники Навального — настоящие нацисты, которые готовы не только загружать фото эсесовцев и власовцев на сайт «Бессмертного полка», но и сами применять насилие против несогласных. В качестве примера посмотрите это видео, где чуть не убили парня за иную точку зрения», — заявил Андрей Вышинский в Telegram.

Многие осудили такое заступничество, сопроводив своё мнение для наглядности кадрами с избиениями людей во время массовых незаконных акций в России сторонниками блогера-уголовника Алексея Навального.

«Как я погляжу, продолжается вонь носителей правильных лиц, что иностранного агента ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента) признали экстремистской организацией. Освежим им память. Вот яркое проявление политического экстремизма во славу гульфик-фраера. Бытие современной Украины нам точно не нужно», — считает журналист Армен Гаспарян, приводя в пример то, как сторонники Навального избили человека на одной из незаконных акций.

Некоторые отметили, что окружение Навального активно накачивало своих сторонников агрессией и подталкивало людей к совершению насильственных актов. Граждане убеждены, что этого вполне достаточно, чтобы считать эту организацию экстремистской.

«Эти кадры — результат деятельности структур Навального. Кроме этого, были ещё и угрозы в соцсетях в адрес судей, призывы к насильственным действиям и многое другое. Туда же и оправдание нацизма, издёвки в адрес «Бессмертного полка». Вдруг кто-то забыл, за что их признали экстремистами», — отметил журналист Илиас Меркури в Telegram.

ИА REGNUM Сторонники Навального на Пушкинской площади в Москве, 23 января 2021 года

Ряд блогеров сравнил российскую действительность с тем, что происходит в Соединённых Штатах. Граждане убеждены, что в любимой сторонниками Навального Америке за их деятельность можно было бы смело получить пулю.

«Давайте на секундочку представим, что нечто подобное произошло на митинге в США. Какой будет реакция полиции? Хорошо, если не убьют. А уж далеко идущие последствия представить ещё легче: сторонников Трампа гораздо за менее серьёзные нарушения признали террористами и угрозой национальной безопасности. И только в России, после таких выходок, спустя полгода ограничиваются признанием организаций, устроивших всё это, экстремистскими», — отметил автор Telegram-канала «В мире животных», комментируя видео с нападением на силовиков участников незаконных акций в РФ.

Нашлись и те, кто объяснил, как уличные акции протеста вдруг перерастают в беспорядки и немотивированный выплеск насилия. Авторы блогов считают, что организации, которые провоцируют людей на такое, необходимо запрещать.

«Если вы никогда не были внутри митинга, когда безумная энергия толпы сводит с ума, превращая мышцы в стальные нити, которые сжимаются при ударах в плохо защищённые корпуса полицейских, то посмотрите это видео. На нём ненависть, безысходность, сотни человеческих судеб, которые разбиваются о бессмысленность действа. Всё это ростки экстремизма, которому вчера закрыли официальные пути разворачивания и превращения в оголтелый терроризм. Вспомните лица молодых парней после задержания. Они не могут объяснить, зачем пошли на преступления, они сожалеют. Но впереди их ждут сроки. Разрубленные судьбы. Социальная пропасть. И всё это делают даже не Волков и Навальный, хотя они играют роль ключевую, их руками и языком западные спецслужбы управляют протестом. И поэтому впереди ещё много работы. Нам нужно сформулировать чёткие правовые дефиниции. Так, как это сделали США. У них сразу появился термин «внутренний терроризм». Полагаю, у нас это выглядит иначе, это «диверсионно-террористические атаки», — заявил Сергей Карнаухов в своём Telegram.

ИА REGNUM Сторонники Навального на Пушкинской площади в Москве, 23 января 2021 года

Напомним, 9 июня пресс-служба Московского городского суда сообщила, что «Фонд борьбы с коррупцией» (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента), «Фонд защиты прав граждан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента) и движение «Штабы Навального» (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента) признаны экстремистскими организациями в России.