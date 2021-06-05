Русско-японская война и внутренняя политика России
Успех либералов и получение разрешения на создание единой земской организации для помощи армии был не случаен. Правительство колебалось по мере того, как менялась внешнеполитическая, а затем и военная обстановка на дальнем Востоке. Новый, 1904 год начинался для России плохо. На фоне постоянно ухудшавшихся русско-японских отношений правительство страны вело себя удивительно беспечно, как бы успокаивая всех и самих себя относительно перспектив конфликта, к которому так давно готовились.
Канцлер Австро-Венгрии граф Дьюла Андраши как-то отметил: «Войны часто, пожалуй, всегда, являются результатом ошибочных расчетов и слабого правительства». Русско-японская война не стала исключением. Пока в России не смущались угрозами и криками, японцы приступили к действиям. В ночь на 23 января (5 февраля) японское командование отдало приказ о начале высадки 12-й дивизии в Корее. Утром 24 января (6 февраля) корабли Страны восходящего солнца захватили в Корейском проливе русский пароход «Екатеринослав». Эти враждебные действия начались еще до вручения ноты В.Н. Ламздорфу о разрыве дипломатических отношений между Японией и Россией и даже до отправления телеграммы, извещающей об этом японского посланника в России барона Синъитиро Курино (24 января (6 февраля) 16:00 и 14:16 соответственно).
В ночь с 26 на 27 января (с 8 на 9 февраля) японские миноносцы атаковали русские корабли в Порт-Артуре. Подступы к нему с моря не были минированы, что сыграло самую роковую роль в судьбе крепости и флота. Адмирал Алексеев считал необходимым, в случае разрыва дипломатических отношений, немедленно перейти к военным действиям на море и не допустить высадки крупных сил японской армии на континенте. 15−18 (28−31) сентября 1903 г. Тихоокеанская эскадра провела маневры по отражению японского десанта на Ляодунский полуостров. Слабо подготовленные и небрежно проведенные, они тем не менее выявили значительные проблемы русской обороны. Первый свой выход в море русская эскадра в 1904 г. совершила 19 января (1 февраля) и через сутки вернулась назад, ввести усиленную охрану без приказа наместника никто не решился, а тот распорядился сделать это с 28 января (10 февраля). Продолжали сказываться и проблемы с финансированием. Эшелон с минным имуществом был отправлен в Порт-Артур из Петербурга всего за несколько часов до начала этой атаки.
В начале войны патриотические настроения в столице были достаточно сильны, разумеется, нужно учитывать и то, что во главе МВД стоял всесильный В.К. Плеве, и что русская печать была подцензурной, но тем не менее внезапное ночное нападение на корабли, захват пассажирских судов, обстрелы Порт-Артура и Владивостока (и всё это до объявления войны) — подобные действия не могли не вызвать взрыва возмущения. Патриотические демонстрации декларации верности Престолу и Отечеству следовали одна за другой. По зимнему Петербургу прошли патриотические демонстрации, в которых приняли участие даже студенты. Как оказалось, сильнее всего было незнание реалий Дальнего Востока и уверенность в том, что эта колониальная война скоро закончится победой над «япошками».
Однако настроения первых дней войны не были подъемом национального духа — это была неверная оценка ситуации. Общество ждало легких побед в колониальной войне и не было готово к жертвам.
Через год этот прогноз подтвердился. Прав оказался Струве, предупреждая из Штутгарта:
Тем не менее никак нельзя сказать, что либеральная оппозиция была готова к тому, что произошло в Манчжурии, как и к тому, как отреагировала на это Россия. Струве признавал, что в сложившейся обстановке необходимо как можно быстрее определиться по вопросам внешней политики. Патриотический подъем, в случае, если он был бы укреплен победами оружия, сделал бы положение монархии неуязвимым. Победу России предвидели почти все.
Один из признанных знатоков русской армии того времени майор Эбергад Теттау, прошедший с ней всю войну, отмечал:
Автор брошюры Die Waffen Hoch!, вышедшей в 1910 году, подполковник австро-венгерской армии Оскар Мусцинский фон Аренгорт писал:
Исключение составлял британский военный — генерал Ян Гамильтон. Уже в письмах, отправленных в 1899 году, он высказывал смелую мысль о том, что японцам удастся справиться с русской армией.
В декабре 1903 года, за месяц до начала войны, великая княгиня Елизавета Федоровна весьма верно определила настроение московского общества в разговоре с военным министром ген. А.Н. Куропаткиным: «…войны не хотят, цели войны не понимают, одушевления не будет». В середине января 1904 года, буквально за несколько дней до нападения японцев на русские корабли, полковник Е.И. Мартынов опубликовал статью под крамольным тогда еще названием «В чем сила Японии и слабость России?», в которой он сравнивал отношение к войне и армии в обоих странах. Вывод напрашивался сам собой — сравнение было не в пользу нашей страны:
Н.И. Астров, в недалеком будущем — видный кадет, обучавшийся в начале 90-х гг. XIX века на юридическом факультете Московского университета, вспоминал о настроениях студенчества, весьма характерных для русских высших учебных заведениях того времени: «А вопросы пацифизма? Так было ясно, что война — пережиток варварства, что войны больше не может быть в условиях культурных завоеваний. Рассуждения гр. Комаровского, читавшего международное право, были так бесспорны, трактаты и договоры казались так всесильны… Гуманизм и либерализм — вот что было в основе университетского преподавания того времени, что обвевало эти аудитории, что составляло дух и душу этого храма истинного просвещения». И дух, и душа, воспитанные такими лекциями, проявлялись по отношению к армии довольно однозначно. А.С. Лукомский, в конце 90-х годов XIX в. слушатель Академии Генерального штаба, попав в Петербурге в общество именитого купечества, присяжных поверенных и студентов, столкнулся с похожими настроениями:
Вскоре Мартынов получил возможность убедиться в правоте своих прогнозов — в начале войны он подал рапорт о переводе в действующую армию и был назначен командиром 140-го пехотного Зарайского полка. Полк за полгода до этого был передислоцирован на Дальний Восток, и его командир перед отъездом туда посетил Москву и Тульскую губернию. То, что увидел Мартынов, не радовало — народные массы, за исключением семей, затронутых мобилизацией, были индифферентны к дальневосточным событиям. Однако мобилизация проходила в порядке, волнений не было. Среди крестьян Сибири война была, наоборот, популярна — там распространился слух о том, что мобилизованным после войны в Манчжурии будет раздаваться земля. В целом же армия, по словам Деникина, шла на войну без подъема, выполняя только свой долг. Московская образованная публика уделяла новостям с Дальнего Востока внимания меньше, чем в свое время англо-бурской войне. Непопулярность войны, привычка общества рассматривать внешнюю политику как исключительно государственное дело, воспитанная десятилетиями правительством, и, наконец, неприязнь к армии были тому причинами, по мнению Мартынова. Можно добавить, что подобные настроения могли появиться только в обществе, лишенном чувства опасности, — состояние, которое могло возникнуть только благодаря сильной военной машине, обеспечившей невозможность масштабного вторжения в Россию после 1812 года. Вскоре в поражениях русской армии начали видеть некое проявление социальной справедливости — видя в войне столкновение реакционной системы (Россия) с прогрессивной (Япония), обладающей преимуществом народного представительства.
Это сразу же сказалось на внутренней политике страны.