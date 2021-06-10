«Прогнозируемое время ожидания составляет три минут, благодарим за терпение». Почему-то в стиле «чей туфля — моё» я слышала позже про «два минут» и «один минут». Мы что, не в России? Нельзя записать ответы с соблюдением падежей? Или эти ответы рассчитаны на такого же робота, у которого программа только в номинативе?

Gov39.ru Вакцина от коронавируса «'ЭпиВакКорона'»

Но это полдела. Получить комментарий результата почему-то тоже чрезвычайно сложно, все заняты. Хотя когда я входила в поликлинику, врач в белом халате подробно объясняла какой-то пациентке по телефону, что означают цифры ее теста на антитела. И успокаивала — «у вас больше трех, это не очень много, но процесс пошел».

Я понимаю так, что в указанном интервале, до 12 единиц, показатель 3, например, недостаточно высокий, но всё же это и не меньше единицы, когда результат теста считается отрицательным. Другими словами, у человека после прививки не появилось антител к коронавирусу.

К счастью, мой результат был выше — почти 5, что, очевидно, должно означать: почти вполовину от максимальных значений антител я защищена от COVID-9. И это не может не радовать, так как буквально накануне после сдачи теста в другой лаборатории я получила другой ответ — «результат отрицательный», то есть нет антител.

Gov39.ru Вакцина от коронавируса «'ЭпиВакКорона'»

Выяснилось, что вакцина «ЭпиВакКорона» требует теста компании-разработчика, то есть ФБУН ГНЦ «Вектор» (Новосибирск).

«ЭпиВакКорона» индуцирует антитела именно к таким участкам оболочечного белка S нового коронавируса, которые являются функционально значимыми в жизненном цикле вируса, при этом не обременяя иммунную систему выработкой антител, играющих меньшую роль в борьбе с болезнью, — сказано на сайте Центра «Вектор». А на вопрос, в чём особенности определения поствакцинального иммунитета при применении вакцины «ЭпиВакКорона», дается такой ответ:

«Большинство коммерческих тестовых наборов нацелены на обнаружение широкого спектра антител к различным участкам оболочечного белка S нового коронавируса, и их чувствительности может быть недостаточно для обнаружения небольшого пула ключевых антител, образующихся после прививки вакциной «ЭпиВакКорона». Подобные тест-системы с высокой вероятностью не будут определять антитела у лиц, привитых «ЭпиВакКороной».

Отлегло. Значит, я просто сделала не тот тест и не там. Поэтому отправилась делать анализ крови в то место, где делала прививку. Можно было предположить, что «Вектор» снабдил эту поликлинику своими тест-системами. Так и оказалось. Тест был сдан. А результат оказался положительным и весьма неплохим. Другое дело, что максимального показателя — 12 — не вышло. Но ведь само наличие антител уже свидетельствует о том, что организм получил возможность отличить «своих от чужих», то есть узнать коронавирус и не дать ему проникнуть внутрь.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Такой результат важен еще и потому, что в настоящий момент началась компания настоящей травли этой вакцины со стороны конкурента — вакцины «Спутник V». В своем предыдущем материале я писала о вирусологе из Института Гамалеи, который сомневается в эффективности препарата НЦ «Вектор». Журналисты подхватили тему и тоже принялись критиковать вакцину и сомневаться.

Тем не менее, поскольку по результатам тестирования антитела появились, что доказано документально, значит, «наш батут работает». И все домыслы, что «ЭпиВакКорона» — святая вода, как минимум преувеличены. Не будем опускаться до уровня навешивания ярких ярлыков таким разоблачителям в кавычках. Главное — истина. А устанавливается она лучше и убедительнее всего экспериментом. В данном случае можно считать, что эксперимент доказал безусловную действенность вакцины ГНЦ «Вектор» «ЭпиВакКорона». А насколько долго она будет защищать — покажет время. Лишь спустя год можно оценить ту или иную вакцину со знаком плюс или минус.

Замечу напоследок, что не у меня одной тест показал наличие антител после вакцинации. Сыну также делали прививку «ЭпиВакКороной» — результат положительный: антитела к COVID-19 в достаточном количестве обнаружены и у него. Других сведений не имею, так как врачи по какой-то своей причине отказались сообщить, во всех ли случаях после вакцинации у пациентов положительный результат.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках от коронавируса

Для чего я так подробно пишу о результате теста? Да чтобы развеять посеянные критиками «ЭпиВакКороны» сомнения и призвать людей не верить домыслам и слухам. Обязательно вакцинироваться. Поскольку COVID-19 — опасное заболевание. Оно унесло жизни огромного числа людей. Сегодня, в частности, появилось сообщение о смерти депутата Госдумы Ларисы Шойгу. «Ранее, как написало ИА REGNUM, «17 января 2021 года Николай Антошкин («Единая Россия») стал третьим депутатом Госдумы, скончавшимся от коронавируса. Ранее умерли парламентарии от КПРФ Ваха Агаев и Валентин Шурчанов». Чтобы не пополнить печальную статистику смертей и болезней, стоит сделать всего лишь два укола. Это так просто.