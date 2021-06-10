46% зрителей украинского телеканала «НАШ» считают, что причиной всех бед украинцев является коррупция, 32% считают, что зависимость от Запада и лишь 22% списывают все беды украинцев на отсутствие народовластия. Проголосовали 35 тысяч человек. Опрос был опубликован в сообществе телеканала «НАШ» в видеохостинге YouTube, и его результаты оживленно обсудили в комментариях к опросу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трансформация

Часть комментирующих отметили, что причиной всех бед жителей Украины являются все три предложенных варианта ответа, но многие предложили свои варианты ответа на данный вопрос.

«Главная причина, что Украина — это не страна, а проект. И со времени, как это стал проект (1991 год), все идёт только вниз», — написал Александр И.

«Сами украинцы, ибо наступают на те же грабли», — добавил Николай К.

«Запад и поощряет коррупцию с целью доведения народа до полной нищеты!!!» — пишет Елена С.

«Причина бед в том, что мы сами ищем на кого бы перебросить вину, а не начинаем с себя», — отметил Denys D.

«Причина всех бед украинцев в бездействии самих украинцев в 2014 году. Именно тогда сами украинцы своими руками свою страну уничтожили. Кстати, а украинцы вообще представляют, как долги своим так называемым партнёрам отдавать будут? Или все ещё летают в облаках и верят пустым обещаниям?» — поинтересовался Sevatar_J.

«Проблема беспризорника в зависимости от спонсора или в плохих привычках? Нефиг было из дома убегать и от родителей отрекаться», — добавил Svarog S.

«Развал СССР и социализма — вот основная беда!» — пишет Виталя Г.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Донос

«Беда всех украинцев в том, что каждый живет своей жизнью и думает, что проблемы за него решат зеленские, байдены, порошенки и т. п. А на местах также берут взятки, также выкидывают мусор, также врут, также воруют. Ничего не поменяется, пока мы в своей голове не поменяем отношение к себе и к ближним!» — отреагировал читатель под псевдонимом Cica.

«Безмерная хитрость. Там она достоинством считается», — написал Мон Пасье.

«Государственный переворот в августе 1991-го и развал СССР», — считает Artyom G.

«Виноваты мы сами, потому что нарушили одну из заповедей — возлюби ближнего, как самого себя», — отметил Анатолий.

«И коррупция, и зависимость, и отсутствие… и мозгов — тоже», — добавила Наталья П.

«Причина в том, что дебилов избираем», — отреагировал rsufiyar.

«Менталитет — вот главная проблема. Сдохну, если у соседа лучше, я — самый умный, пусть мне кто-то деньги подкидывает, весь мир мне должен… Вот и все проблемы», — написал бабай.

«Причина всех их бед одна — предательство…» — добавил Сергей К.

«Про коррупцию надо было тридцать лет назад думать! Теперь основная проблема — колонизация Западом!» — пишет Наталия К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гопак

«Если в государстве слабая власть, то это и является причиной бедности народа: коррупция, зависимость от империалистов, внутренние разборки — вот то, что изнутри, как червь, подтачивает благосостояние народа. Одной причины мало, это совокупность причин и, прежде всего, бездарность в управлении президентско-парламентской институцией. Когда выборы, люди должны шевелить мозгами, а не слушать, что скажет знакомый или подскажут с экрана ТВ», — написала Людмила Т.

«Если бы на Украине не было коррупции, не нужно было бы ложиться под МВФ. А так Запад теперь вертит Украиной, как флюгером, и только правители в шоколаде», — отметила Гала В.

«Если бы Америка не вмешивалась, все было бы хорошо», — добавил Kotion Motion.

«Пещерная русофобия. Продажность», — пишет Александр.

«Уход от России! Это правда, и именно это является причиной», — считает CatRoot.

«Подлость, зависть, жадность и предательство — вот то, что губит население Украины все годы ее существования. И 100, и 200 лет назад. Сначала продавались полякам, потом служили австрийцам, убивая венгров. Потом клялись в верности Гитлеру и убивали своих же. Сейчас убиваем свой народ на радость США и Европе. Ну, так кто и что нам мешает??? Отсутствие мозгов и совести», — написала Dana V.

«Вся суета на Украине, щедро оплачиваемая Америкой и коллективным Западом, сводится к одному — украинцы должны как можно менее походить на русских. И всё», — отметила Ирина Р.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сало

«Все просто — украинцы не любят Родину. Большую Родину, которая СССР, в которой все были счастливы. Они потеряли [родину], а новая им ничего не дала, кроме нищеты. Поэтому они относятся к ней потребительски. Особенно видя, как к ней относятся все, кого они выбирают править страной. Рыба-то гниёт с головы. Нет больше у людей ни чести, ни совести, ни личного достоинства. Только необходимость выжить. Это и делает человека животным без роду и племени. Именно это состояние, охватившее украинцев с 1991 года, и создало у них в головах мечту о том, что им срочно нужно в Европу. Хоть тушкой, хоть чучелом. Дома работать бесполезно, надо в Европу, т. к. там счастье. А когда встал вопрос о возможном вступлении Украины в ЕС, тут-то украинцы розум (ум. — М. Р.) и потеряли. Ведь если их всей страной возьмут в ЕС, то сразу сделают их жизнь такой же, как у остальной Европы. Ведь по-другому-то не может быть! Правильно? Или нет? Европа же — это регион альтруистов? Они все сидят у себя в сахарных дворцах счастья, пьют с утра до вечера венскую каву (венский кофе. — М. Р.) и смотрят из райских облаков на Украину, и у них сердце кровью обливается за несчастных, но таких близких им и родных украинцев. И эта сердечная боль заставляет их взять Украину на руки и понести ее несчастную и изможденную в европейский рай. А там сплошные галушки в сметане и шелковые трусы, и шаровары… А если кто-то встанет на пути этого желания Европы сделать Украину счастливой, тот предатель, враг, и его надо мочить!» — заключил Дмитрий Б.

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