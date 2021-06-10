Кто вел Гитлера к власти? Кто подводит итоги войны?
Основные корни Второй мировой войны — в Первой мировой войне, точнее, в ее незавершенности и нерешенности поставленных перед ней задач. Это, не сговариваясь, засвидетельствовали главком сил Антанты фельдмаршал Ф. Фош и британский министр и первый лорд Адмиралтейства, будущий премьер У. Черчилль, которые практически одновременно назвали Версаль «не миром, а перемирием на двадцать лет». И западные исторические фальсификации вытекают из всей логики межвоенного развития Запада, конечной целью которого являлось строительство олигархического глобализма. Нацизм — в одно и то же время и послесловие к первой глобализации начала XX века, и предтеча современного глобализма, а гитлеровский режим — его генеральная репетиция. Поскольку нацизм проиграл, постольку на Западе возникла потребность, с одной стороны, от него отмежеваться, а с другой — выгородить, перевалив ответственность на СССР. Приведем факты, отражающие эту историческую динамику.
Первое. 1911 год: антимонопольное решение Верховного суда США по компании Standard Oil (нефтяная вотчина Рокфеллеров): разделена на 34 компании, суммарная капитализация сразу выросла в 3,5 раза. Олигархия запускает нефтяную экспансию. С 1912 по 1929 годы «осваиваются» Турция и Ирак, в 1932—1948 годах — Саудовская Аравия и Кувейт, в 1973 году под контроль берется Иран (освободился в 1979 г. в результате Исламской революции), в 1980-е годы — Эмираты и Катар. В самих США филиалы SO преобразуются в «самостоятельные» нефтяные компании Exxon, Mobil, Amoco, Chevron и др.; в 70-е годы в альянс с ними входят BP, ряд европейских компаний, а также Saidi Aramco, образующие две группы нефтяных консорциумов западного и восточного побережий. Это и есть бизнес-конгломераты, влияющие на власть.
Второе. 1912 год: проведение в президенты США В. Вильсона. Выборы выигрывал действующий президент У. Тафт, но избрание Вильсона, связанного с близким к Ротшильдам кланом Морганов, было обеспечено расколом республиканцев с помощью «третьего кандидата» — экс-президента Т. Рузвельта (известно, что Морганы — связь MI-6).
Третье. Сентябрь 1913 года — переворот внутри сионистского движения, и поскольку тема деликатная, покажем первоисточник.
СПРАВКА:
11-й Сионистский конгресс. Вена, 2−9 сентября 1913 г. 539 делегатов. Председатель — Д. Вольфсон.
В работе конгресса впервые не участвовал М. Нордау; в приветственном письме делегатам он обвинил руководство Сионистской организации в отходе от линии Т. Герцля. С докладом о еврейском поселенчестве в Эрец-Исраэль выступил А. Руппин; несмотря на возражения сторонников «политического сионизма» (указывавших, в частности, на убыточность подавляющего большинства новых поселений), по этому докладу была принята резолюция, требовавшая продолжения поселенческой деятельности в соответствии с принципами, выработанными на предыдущих конгрессах.
По предложению А. М. Усышкина и Х. Вейцмана делегаты утвердили проект создания Еврейского университета в Иерусалиме. Участники конгресса одобрили также — впервые в истории сионистского движения — резолюцию о том, что каждый его участник обязан «сделать план переселения в Палестину частью своей жизненной программы» (выделено мной. — В.П.)
Из Электронной еврейской энциклопедии
В дополнение поясним, что в колонизации Палестины (проект Эрец-Исраэль) участие принимали обе ветви клана Ротшильдов. Декларация главы британского МИД А. Бальфура в ноябре 1917 года была адресована британскому Уолтеру Ротшильду, отвечавшему за политическую часть проекта. А связанный с этим британский мандат на Палестину в 1922 году — результат финансовой поддержки еврейского поселенчества со стороны французской ветви в лице Эдмона де Ротшильда. Условием альянса Ротшильды поставили трансформацию Сионистской организации. Что и произошло в Вене. «Политический сионизм» как левую «линию Герцля», связанную с политикой создания еврейских фракций в европейских политических партиях, заменили правой «линией Вейцмана» — курсом на репатриацию евреев в Палестину. После этого Ротшильды и вступили в альянс с сионизмом.
Четвертое. Конец 1913 года: создание ФРС; спецоперация с тремя вариантами — главным и отвлекающими. Общий план был разработан 22 ноября 1910 года на секретной встрече банкиров на острове Джекил у берегов Джорджии. Руководил полковник Хаус, в будущем приближенный советник президента Вильсона, лично подбиравший первый состав Совета управляющих ФРС (в Конгрессе проект вел дед пятерых братьев Рокфеллеров по материнской линии сенатор Н. Олдрич).
Пятое. 1914 год: Первая мировая война: консолидировав политические ресурсы и установив контроль над мировыми финансами, олигархия пошла за мировой властью. Проект Лиги Наций — это мировое правительство на развалинах четырех империй — Российской, Германской, Австро-Венгерской, Османской. Монархии обрушили, чтобы забрать у них династический принцип и передать его олигархическому бизнесу, прикрывшись выборными марионетками олигархии. Этим нам «пудрят мозги» уже сто лет, а мы все продолжаем верить в так называемую «буржуазную демократию». (Как много позже заявил в Москве Д. Рокфеллер членам хрущевского Президиума ЦК КПСС, «Знаю же я, что такое диктатура пролетариата; должны и вы знать, что такое диктатура буржуазии»).
Шестое. 1917−1918 годы: итоги Версаля сталкиваются с Великим Октябрем; это — системный крах первого глобалистского проекта. Первый пункт договоренностей по России между В. Вильсоном, Д. Ллойд-Джорджем и Ж. Клемансо, как свидетельствует У. Черчилль, гласит: «Большевики представляют Интернационал — учреждение и идею, совершенно чуждую и враждебную нашей цивилизации» (то есть зафиксируем: большевизм несовместим с цивилизационным проектом западного глобализма).
Седьмое. 1920 год: США поэтому не ратифицируют Версаль и не вступают в Лигу Наций; берется курс на переигровку Первой мировой войны. То есть на Вторую мировую войну.
Восьмое. В мае того же 1920 года резко опускается учетная ставка ФРС, которую в феврале 1929 года так же резко поднимают, провоцируя обвал Великой депрессии. Ключевые фигуры этой аферы — директор Банка Англии М. Норман и глава минфина США в трех (!) администрациях банкир Э. Меллон; при этом Банк Англии — главный акционер ФРС, и он легально контролировался Ротшильдами с 1815 по 1946 годы. После национализации правительством К. Эттли Ротшильды осуществляют этот контроль через компанию Jardine & Matheson родом из Опиумных войн; в настоящее время управляется семейством Кезуиков. Иначе говоря, расчленение Верховным судом США рокфеллеровской Standard Oil, создание ФРС, национализация Банка Англии, а также двукратный отъём собственности у французских Ротшильдов — сначала нацистами, затем правительством Ф. Миттерана — в обоих случаях возвращенной с верхом, — это грандиозные аферы одного-единого глобалистского проекта.
Между снижением и подъемом учетной ставки, в феврале 1927 года, Конгресс вносит поправки в закон о ФРС и отменяет 20-летнее ограничение её полномочий, делая их бессрочными и развязывая олигархам руки для последующих махинаций. Поясним: ФРС создавалась по лекалам существовавших в конце XVIII — первой трети XIX веков Первого и Второго банков США, которые имели 20-летний срок полномочий; для организации Великой депрессии потребовалось это ограничение отменить.
Девятое. Январь 1932 года: экс-канцлер Ф. фон Папен в Кельне представляет Гитлера Норману и братьям Аллену и Джону Фостеру Даллесам (это двоюродные братья пятерки братьев Рокфеллеров). Ровно через год тот же фон Папен вводит фюрера в круг промышленных и финансовых воротил Германии, а еще через две недели Гитлер становится рейхсканцлером.
Десятое. Главой Рейхсбанка Гитлер делает Я. Шахта, протеже Нормана, который вместе с ним входит в ближний круг Ротшильдов. До этого Шахт возглавлял Веймарский Рейхсбанк, но ушел после замены репарационного плана Дауэса планом Янга, под который в 1930 году создали Банк международных расчетов (БМР), ставший каналом финансирования Гитлера Западом. (В современной системе глобального управления этот банк контролирует Базельский клуб центробанков и Совет по финансовой стабильности «Группы двадцати» — через Базельский комитет по банковскому надзору).
Забежим вперед: в апреле 1945 года вице-президент Рейхсбанка Э. Пуль доставляет большое количество слитков золота, отобранного у заключенных концлагерей, в соляные шахты под Брюсселем, где их прячет. Зачем? Одновременно Пуль — член совета директоров БМР, в котором финансисты Запада и Третьего рейха всю войну работали вместе, на общие интересы.
Одиннадцатое. Восстановление военной промышленности в Германии при нацистском режиме происходило на основе двух холдингов — I.G. Farbenindustrie и Vereinigte Stahlwerke — оба с управляющими компаниями в США. После Второй мировой войны холдинги разукрупняют, а их архивы теряются. Так концы прячутся в воду.
Двенадцатое. У Мюнхенского сговора Запада с Гитлером имелась важная подоплека. Во время первой, ознакомительной беседы с эмиссаром британских правящих кругов лордом Галифаксом, состоявшейся в Берхтесгадене в ноябре 1937 года, фюрер предложил следующее:
О чем идет речь? О секретном стратегическом англо-германском альянсе, цели которого реализуются в управляемом режиме, суммой якобы стихийных, а на самом деле согласованных событий. Дальше следим за хронологией и общей логикой.
В феврале 1938 года Галифакс меняет Э. Идена во главе МИД. Через десять дней после назначения министром Галифакс отправляет посла в Берлине Гендерсона к Гитлеру с деликатным поручением: объявить тому о согласии с принципом «высшего разума». «Лорд Галифакс, — сообщает Гендерсон Гитлеру, — уже согласился с тем, что перемены в Европе вполне возможны, но только эти изменения должны происходить в духе вышеназванного высшего разума. Целью английского предложения является участие в таком разумном урегулировании». Гитлер отвечает истерикой, заявляя Гендерсону, что англичане его предали, развернув против него кампанию в СМИ. Он так и не понял, что эта кампания была постановочной операцией прикрытия будущего союза. Гендерсон, возможно, и сам не знал, что после заключения альянса Лондона с Берлином Галифакс, как автор этой стратегии, должен был сменить Чемберлена на посту премьер-министра. Слава Богу, не срослось!
Гитлер понял свою ошибку позже и попытался ее исправить, пожертвовав ближайшим соратником Гессом, которого отправил в известный полет в один конец одновременно с началом наступления вермахта на Западном фронте. Но было поздно. Вместо Галифакса премьером стал Черчилль, а самому Галифаксу дали «утешительный приз» в виде двухмесячного председательства в Палате лордов. И дождавшись завершения Мюнхена, в декабре 1940 года, отправили послом в Вашингтон, вернув в МИД Идена. Гесса же англичане заключили под стражу, а Гитлер объявил его сумасшедшим.
Какие из всего этого выводы?
Главное. Германский нацизм был сконструирован глобальной олигархией для решения «русского вопроса», вставшего в связи с Великим Октябрем, который разорвал с внешним управлением Временного правительства и взял курс на восстановление территориально целостного государства практически в границах бывшей Империи.
СПРАВКА:
Гитлер — агент действовавшей под контролем Антанты немецкой военной разведки, был завербован в 1919 году и вступил в Немецкую рабочую партию А. Дрекслера; в 1921 году, став ее лидером, переименовал в НСДАП. После провала Пивного путча был выведен в действующий резерв, в котором его и Гесса курировал К. Хаусхофер — генерал и профессор, крупный геополитик, автор концепции «Lebensraum», оккультный мистик из тайного общества «Thule-Gesellschaft». Именно ему принадлежат основные идеи «Mein Kampf», которые он надиктовал Гитлеру. Сам Гитлер лишь развернул их вектор на Восток, чему, к слову, Хаусхофер противился, за что и оказался потом в опале, а его сын Альбрехт в июле 1944 года был казнен за участие в покушении на Гитлера. Кстати, Хаусхофер находился в составе германской делегации во главе с Риббентропом, которая прибыла в Москву для заключения пакта о ненападении.
Итак, стратегия Запада в преддверии войны заключалась в сталкивании лбами Германии и СССР, чтобы затем продиктовать тем и другим свою волю. Об этом свидетельствовал наш легендарный разведчик-нелегал генерал Ю. И. Дроздов:
В июне 1941 года в этом же самом признавался и будущий президент США Гарри Трумэн. Англо-американский план заключался в том, чтобы дождаться момента и вступить в войну на своих условиях. И вернуться к проекту нового мирового порядка, остановленному Великим Октябрем. Об этом между строк написано в Атлантической хартии. Антигитлеровская коалиция — вынужденный шаг Запада, чтобы войти в когорту победителей и участвовать в послевоенном разделе мира. Хотя и не так, как им хотелось — не самостоятельно, а вместе с СССР. Но эта коалиция — лишь одна сторона данного, вынужденного для Запада, компромисса, другая сторона — развернутая на этом фоне холодная война: «длинная телеграмма» Кеннана, Фултонская речь Черчилля, создание НАТО и ФРГ и т. д.
Что касается послевоенного миропорядка, то он был под вопросом до самого Потсдама; 1 июля 1945 года по плану «Немыслимое» силы США и Великобритании вместе с десятью дивизиями вермахта должны были начать против СССР новую войну. Авантюристов отрезвила превентивная перегруппировка сил Красной Армии, показавшая, что план советскому командованию известен, внезапность утрачена, и шансов на успех нет. После этого против СССР применили ядерный шантаж, связанный с успешным испытанием в США атомной бомбы; с этого шантажа Потсдамская конференция, собственно, и началась.
Таким образом, Ялтинско-Потсдамская система — результат сложенного итогами войны баланса, который не устроил Запад. И поэтому она подвергалась постоянным атакам — от попыток закрепления ядерной монополии Запада (план Баруха в ООН) до эскалации противостояния — до уровня Карибского кризиса.
Это — из Фултонской речи Черчилля. Поэтому очень сильно ошибается тот, кто считает Антигитлеровскую коалицию только лишь «совместной борьбой» стран и народов против гитлеровской агрессии. На самом деле бескомпромиссную войну с агрессором вели Советский Союз в Европе и Китай в Азии. А Запад всегда был не более чем условным союзником СССР. План «Overlord» (вторжение в Нормандию) англо-американским экспедиционным корпусом осуществлялся параллельно с готовностью в любой момент перейти к другому плану — «Rankin»; соответствующие пакеты, вскрыть которые необходимо по специальному сигналу, были заложены во все штабы и двигались с ними через Францию. Суть этого секретного плана — в переходе от войны с Германией к союзу с Германией против СССР. Для этого требовалось устранение Гитлера, и еще раскроются засекреченные архивы, которые подтвердят, что западные спецслужбы не просто были в курсе операции «Валькирия», а скорее всего, держали в руках нити управления заговорщиками. Если бы Гитлер тогда погиб, первым делом новые власти обратились бы к Западу с просьбой о перемирии — это было в их планах. А Запад согласился бы. Ведь Германия без Гитлера типа уже «не нацистская»…
Провал покушения поверг Запад в шок. Переговоры возобновились только весной 1945 года в формате А. Даллес (швейцарская резидентура Управления стратегических служб США) — К. Вольф, эмиссар Гиммлера. Запад попытался обойти фактор Гитлера, сделав ставку на верховное командование СС. Но время было безнадежно упущено.
Это из состоявшегося 10 августа 1944 года в Страсбурге совещания эмиссаров Бормана с германскими промышленниками. Все предельно откровенно. И все было реализовано. Самыми яркими символами послевоенного симбиоза Запада с нацизмом служат:
- фигура Вернера фон Брауна во главе американской лунной программы;
- и план «новой Европы», разработанный в СД по поручению Гиммлера. Вот ядро этого плана:
Германия ведет эту войну ради создания Европейской конфедерации как ассоциативного и социалистического сообщества народов Европы. …Отказ от всякой претензии на немецкое господство вне естественных этнических границ расселения немецкого народа.
…Создание Соединенных Государств Европы на основе равенства прав всех вошедших в них народов. Подчинение всех национальных точек зрения этой великой общей цели (выделено мной. — В.П.).
Это — из документа верховного командования СС «Идея мира для Европы 1944/1945» («Die europäische Friedensidee 1944/1945»). Как видим, современный Европейский союз — не что иное, как калька с эсэсовского плана.
А Пражская операция Красной Армии? Согласно рассекреченным документам, она предотвратила захват так называемыми «союзниками» важнейшей технологической документации, связанной с новейшими разработками рейха в сфере ракетной техники, боевых лазеров и т. д.
Поэтому, в отличие от Запада, Советскому Союзу войну нужно было завершать без осложнений и быстрее. Ибо, помимо всего прочего, в Германии, по ряду данных, в марте 1945 года прошли успешные испытания первых ядерных устройств тактической мощности — именно устройств, а не пока еще не готовых боеприпасов. Испытывали на советских военнопленных, которых погибло около 700 человек. А в США полным ходом шла финальная фаза Манхэттенского проекта, успешно завершенная только в результате получения технологий, материалов, изделий и даже конструкторов из рушившейся Германии. Советское руководство хорошо понимало, что, как только завершатся формальные союзнические обязательства, все будет повернуто против нашей страны. Поэтому формальный союз с Западом, которым И. В. Сталин, как никто другой, не обольщался, следовало сохранять как можно дольше. В том числе за счет использования противоречий между Лондоном и Вашингтоном, так как США нуждались во вступлении нашей страны в войну против Японии. Таким образом, главное, чем был озабочен Сталин в конце 1944 — начале 1945 годов, — избежать перерастания одной войны в другую в условиях, когда балансирование на ее грани началось еще в ходе военных действий. Все по большому счету определялось тем, кто именно возьмет Берлин.
И учитывая все это, нам нужно хорошо понимать, сколько раз в минувшей войне судьба страны и человечества висела на волоске. Избежать худшего удалось только потому, что военная победа Советского Союза над фашистской Германией была настолько решительной, полной и безоговорочной, что внушила недругам не только уважение, но и страх перед советской военной мощью. Помнить об этом Запад не хочет.
Итог простой. Нацизм — это генеральная репетиция глобализма, который, в свою очередь, представляет собой консенсус коллективного Запада по установлению глобального господства на вечные времена. Это и есть стержневая суть всего происходящего в мире сегодня. Нацизм и неонацизм — его неотъемлемая часть. В основе западных фальсификаций истории Второй мировой войны лежит стремление это скрыть. Что касается наших внутренних фальсификаций, начинающихся с драпировки Мавзолея на 9 Мая, то они — это отдельная тема — имеют антикоммунистическую природу, характерную для нынешнего политического режима, и обусловлены классовыми интересами правящей буржуазии.
Статья представляет собой расширенный текст доклада автора на Круглом столе «80-летие начала Великой Отечественной войны: правда и мифы истории», состоявшегося 9 июня 2021 года в ИА REGNUM.