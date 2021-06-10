Основные корни Второй мировой войны — в Первой мировой войне, точнее, в ее незавершенности и нерешенности поставленных перед ней задач. Это, не сговариваясь, засвидетельствовали главком сил Антанты фельдмаршал Ф. Фош и британский министр и первый лорд Адмиралтейства, будущий премьер У. Черчилль, которые практически одновременно назвали Версаль «не миром, а перемирием на двадцать лет». И западные исторические фальсификации вытекают из всей логики межвоенного развития Запада, конечной целью которого являлось строительство олигархического глобализма. Нацизм — в одно и то же время и послесловие к первой глобализации начала XX века, и предтеча современного глобализма, а гитлеровский режим — его генеральная репетиция. Поскольку нацизм проиграл, постольку на Западе возникла потребность, с одной стороны, от него отмежеваться, а с другой — выгородить, перевалив ответственность на СССР. Приведем факты, отражающие эту историческую динамику.

Факельное шествие вермахта

Первое. 1911 год: антимонопольное решение Верховного суда США по компании Standard Oil (нефтяная вотчина Рокфеллеров): разделена на 34 компании, суммарная капитализация сразу выросла в 3,5 раза. Олигархия запускает нефтяную экспансию. С 1912 по 1929 годы «осваиваются» Турция и Ирак, в 1932—1948 годах — Саудовская Аравия и Кувейт, в 1973 году под контроль берется Иран (освободился в 1979 г. в результате Исламской революции), в 1980-е годы — Эмираты и Катар. В самих США филиалы SO преобразуются в «самостоятельные» нефтяные компании Exxon, Mobil, Amoco, Chevron и др.; в 70-е годы в альянс с ними входят BP, ряд европейских компаний, а также Saidi Aramco, образующие две группы нефтяных консорциумов западного и восточного побережий. Это и есть бизнес-конгломераты, влияющие на власть.

Вудро Вильсон

Второе. 1912 год: проведение в президенты США В. Вильсона. Выборы выигрывал действующий президент У. Тафт, но избрание Вильсона, связанного с близким к Ротшильдам кланом Морганов, было обеспечено расколом республиканцев с помощью «третьего кандидата» — экс-президента Т. Рузвельта (известно, что Морганы — связь MI-6).

Третье. Сентябрь 1913 года — переворот внутри сионистского движения, и поскольку тема деликатная, покажем первоисточник.

В дополнение поясним, что в колонизации Палестины (проект Эрец-Исраэль) участие принимали обе ветви клана Ротшильдов. Декларация главы британского МИД А. Бальфура в ноябре 1917 года была адресована британскому Уолтеру Ротшильду, отвечавшему за политическую часть проекта. А связанный с этим британский мандат на Палестину в 1922 году — результат финансовой поддержки еврейского поселенчества со стороны французской ветви в лице Эдмона де Ротшильда. Условием альянса Ротшильды поставили трансформацию Сионистской организации. Что и произошло в Вене. «Политический сионизм» как левую «линию Герцля», связанную с политикой создания еврейских фракций в европейских политических партиях, заменили правой «линией Вейцмана» — курсом на репатриацию евреев в Палестину. После этого Ротшильды и вступили в альянс с сионизмом.

Уолтер Ротшильд

Четвертое. Конец 1913 года: создание ФРС; спецоперация с тремя вариантами — главным и отвлекающими. Общий план был разработан 22 ноября 1910 года на секретной встрече банкиров на острове Джекил у берегов Джорджии. Руководил полковник Хаус, в будущем приближенный советник президента Вильсона, лично подбиравший первый состав Совета управляющих ФРС (в Конгрессе проект вел дед пятерых братьев Рокфеллеров по материнской линии сенатор Н. Олдрич).

Пятое. 1914 год: Первая мировая война: консолидировав политические ресурсы и установив контроль над мировыми финансами, олигархия пошла за мировой властью. Проект Лиги Наций — это мировое правительство на развалинах четырех империй — Российской, Германской, Австро-Венгерской, Османской. Монархии обрушили, чтобы забрать у них династический принцип и передать его олигархическому бизнесу, прикрывшись выборными марионетками олигархии. Этим нам «пудрят мозги» уже сто лет, а мы все продолжаем верить в так называемую «буржуазную демократию». (Как много позже заявил в Москве Д. Рокфеллер членам хрущевского Президиума ЦК КПСС, «Знаю же я, что такое диктатура пролетариата; должны и вы знать, что такое диктатура буржуазии»).

Шестое. 1917−1918 годы: итоги Версаля сталкиваются с Великим Октябрем; это — системный крах первого глобалистского проекта. Первый пункт договоренностей по России между В. Вильсоном, Д. Ллойд-Джорджем и Ж. Клемансо, как свидетельствует У. Черчилль, гласит: «Большевики представляют Интернационал — учреждение и идею, совершенно чуждую и враждебную нашей цивилизации» (то есть зафиксируем: большевизм несовместим с цивилизационным проектом западного глобализма).

Седьмое. 1920 год: США поэтому не ратифицируют Версаль и не вступают в Лигу Наций; берется курс на переигровку Первой мировой войны. То есть на Вторую мировую войну.

Восьмое. В мае того же 1920 года резко опускается учетная ставка ФРС, которую в феврале 1929 года так же резко поднимают, провоцируя обвал Великой депрессии. Ключевые фигуры этой аферы — директор Банка Англии М. Норман и глава минфина США в трех (!) администрациях банкир Э. Меллон; при этом Банк Англии — главный акционер ФРС, и он легально контролировался Ротшильдами с 1815 по 1946 годы. После национализации правительством К. Эттли Ротшильды осуществляют этот контроль через компанию Jardine & Matheson родом из Опиумных войн; в настоящее время управляется семейством Кезуиков. Иначе говоря, расчленение Верховным судом США рокфеллеровской Standard Oil, создание ФРС, национализация Банка Англии, а также двукратный отъём собственности у французских Ротшильдов — сначала нацистами, затем правительством Ф. Миттерана — в обоих случаях возвращенной с верхом, — это грандиозные аферы одного-единого глобалистского проекта.

Филип де Ласло. Портрет Монтегю Нормана

Между снижением и подъемом учетной ставки, в феврале 1927 года, Конгресс вносит поправки в закон о ФРС и отменяет 20-летнее ограничение её полномочий, делая их бессрочными и развязывая олигархам руки для последующих махинаций. Поясним: ФРС создавалась по лекалам существовавших в конце XVIII — первой трети XIX веков Первого и Второго банков США, которые имели 20-летний срок полномочий; для организации Великой депрессии потребовалось это ограничение отменить.

Девятое. Январь 1932 года: экс-канцлер Ф. фон Папен в Кельне представляет Гитлера Норману и братьям Аллену и Джону Фостеру Даллесам (это двоюродные братья пятерки братьев Рокфеллеров). Ровно через год тот же фон Папен вводит фюрера в круг промышленных и финансовых воротил Германии, а еще через две недели Гитлер становится рейхсканцлером.

Десятое. Главой Рейхсбанка Гитлер делает Я. Шахта, протеже Нормана, который вместе с ним входит в ближний круг Ротшильдов. До этого Шахт возглавлял Веймарский Рейхсбанк, но ушел после замены репарационного плана Дауэса планом Янга, под который в 1930 году создали Банк международных расчетов (БМР), ставший каналом финансирования Гитлера Западом. (В современной системе глобального управления этот банк контролирует Базельский клуб центробанков и Совет по финансовой стабильности «Группы двадцати» — через Базельский комитет по банковскому надзору).

Ялмар Шахт

Забежим вперед: в апреле 1945 года вице-президент Рейхсбанка Э. Пуль доставляет большое количество слитков золота, отобранного у заключенных концлагерей, в соляные шахты под Брюсселем, где их прячет. Зачем? Одновременно Пуль — член совета директоров БМР, в котором финансисты Запада и Третьего рейха всю войну работали вместе, на общие интересы.

Одиннадцатое. Восстановление военной промышленности в Германии при нацистском режиме происходило на основе двух холдингов — I.G. Farbenindustrie и Vereinigte Stahlwerke — оба с управляющими компаниями в США. После Второй мировой войны холдинги разукрупняют, а их архивы теряются. Так концы прячутся в воду.

Двенадцатое. У Мюнхенского сговора Запада с Гитлером имелась важная подоплека. Во время первой, ознакомительной беседы с эмиссаром британских правящих кругов лордом Галифаксом, состоявшейся в Берхтесгадене в ноябре 1937 года, фюрер предложил следующее:

Имеются две возможности оформления отношений между народами. Игра свободных сил, которая во многих случаях означала бы активное вмешательство в жизнь народов и могла бы вызвать серьезные потрясения нашей культуры, созданной с таким трудом. Вторая возможность состоит в том, чтобы, вместо игры свободных сил, допустить господство «высшего разума»; при этом нужно, однако, отдать себе отчет в том, что этот высший разум должен привести примерно к таким же результатам, какие были бы произведены действием свободных сил.

Я последние годы часто задавал себе вопрос, достаточно ли разумно современное человечество, чтобы заменить игру свободных сил методом высшего разума.

Эдуард Галифакс

О чем идет речь? О секретном стратегическом англо-германском альянсе, цели которого реализуются в управляемом режиме, суммой якобы стихийных, а на самом деле согласованных событий. Дальше следим за хронологией и общей логикой.

В феврале 1938 года Галифакс меняет Э. Идена во главе МИД. Через десять дней после назначения министром Галифакс отправляет посла в Берлине Гендерсона к Гитлеру с деликатным поручением: объявить тому о согласии с принципом «высшего разума». «Лорд Галифакс, — сообщает Гендерсон Гитлеру, — уже согласился с тем, что перемены в Европе вполне возможны, но только эти изменения должны происходить в духе вышеназванного высшего разума. Целью английского предложения является участие в таком разумном урегулировании». Гитлер отвечает истерикой, заявляя Гендерсону, что англичане его предали, развернув против него кампанию в СМИ. Он так и не понял, что эта кампания была постановочной операцией прикрытия будущего союза. Гендерсон, возможно, и сам не знал, что после заключения альянса Лондона с Берлином Галифакс, как автор этой стратегии, должен был сменить Чемберлена на посту премьер-министра. Слава Богу, не срослось!

Гитлер понял свою ошибку позже и попытался ее исправить, пожертвовав ближайшим соратником Гессом, которого отправил в известный полет в один конец одновременно с началом наступления вермахта на Западном фронте. Но было поздно. Вместо Галифакса премьером стал Черчилль, а самому Галифаксу дали «утешительный приз» в виде двухмесячного председательства в Палате лордов. И дождавшись завершения Мюнхена, в декабре 1940 года, отправили послом в Вашингтон, вернув в МИД Идена. Гесса же англичане заключили под стражу, а Гитлер объявил его сумасшедшим.

Адольф Гитлер

Какие из всего этого выводы?

Главное. Германский нацизм был сконструирован глобальной олигархией для решения «русского вопроса», вставшего в связи с Великим Октябрем, который разорвал с внешним управлением Временного правительства и взял курс на восстановление территориально целостного государства практически в границах бывшей Империи.

Итак, стратегия Запада в преддверии войны заключалась в сталкивании лбами Германии и СССР, чтобы затем продиктовать тем и другим свою волю. Об этом свидетельствовал наш легендарный разведчик-нелегал генерал Ю. И. Дроздов:

Подготовка ко Второй мировой войне началась в 1929 году со встречи американского президента Герберта Гувера с виднейшими предпринимателями США из центра Рассела; есть у них такое тайное общество. «Приближается кризис, — заявили они Гуверу, — попытаться избежать трудного положения, в котором могут оказаться США, можно, лишь изменив расстановку сил в мире. Для этого надо оказать помощь России, чтобы она окончательно избавилась от разрухи — последствий Гражданской войны, и помочь Германии избавиться от тисков Версальского договора». «Но на это нужны деньги, — возразил Гувер, — несколько миллиардов. — Да и для чего нам это нужно, что будет потом?». «А потом надо столкнуть Россию и Германию лбами для того, чтобы, воспрянув после кризиса, США оказались один на один с оставшимся из этих противников».

Такие деньги в результате были выделены. И те же самые американские концерны, которые помогали России…, восстанавливали и оснащали Германию (выделено мной. — В.П.).

Герберт Гувер

В июне 1941 года в этом же самом признавался и будущий президент США Гарри Трумэн. Англо-американский план заключался в том, чтобы дождаться момента и вступить в войну на своих условиях. И вернуться к проекту нового мирового порядка, остановленному Великим Октябрем. Об этом между строк написано в Атлантической хартии. Антигитлеровская коалиция — вынужденный шаг Запада, чтобы войти в когорту победителей и участвовать в послевоенном разделе мира. Хотя и не так, как им хотелось — не самостоятельно, а вместе с СССР. Но эта коалиция — лишь одна сторона данного, вынужденного для Запада, компромисса, другая сторона — развернутая на этом фоне холодная война: «длинная телеграмма» Кеннана, Фултонская речь Черчилля, создание НАТО и ФРГ и т. д.

Что касается послевоенного миропорядка, то он был под вопросом до самого Потсдама; 1 июля 1945 года по плану «Немыслимое» силы США и Великобритании вместе с десятью дивизиями вермахта должны были начать против СССР новую войну. Авантюристов отрезвила превентивная перегруппировка сил Красной Армии, показавшая, что план советскому командованию известен, внезапность утрачена, и шансов на успех нет. После этого против СССР применили ядерный шантаж, связанный с успешным испытанием в США атомной бомбы; с этого шантажа Потсдамская конференция, собственно, и началась.

Таким образом, Ялтинско-Потсдамская система — результат сложенного итогами войны баланса, который не устроил Запад. И поэтому она подвергалась постоянным атакам — от попыток закрепления ядерной монополии Запада (план Баруха в ООН) до эскалации противостояния — до уровня Карибского кризиса.

Было бы непростительной ошибкой доверить всемирной организации, пока еще переживающей период младенчества, секретную информацию о производстве и способах применения атомной бомбы — информацию, являющуюся совместным достоянием Соединенных Штатов, Великобритании и Канады. Было бы настоящим безумием и преступной неосмотрительностью сделать эту информацию доступной для всеобщего пользования в нашем далеко еще не успокоившемся и не объединившемся мире.

Это — из Фултонской речи Черчилля. Поэтому очень сильно ошибается тот, кто считает Антигитлеровскую коалицию только лишь «совместной борьбой» стран и народов против гитлеровской агрессии. На самом деле бескомпромиссную войну с агрессором вели Советский Союз в Европе и Китай в Азии. А Запад всегда был не более чем условным союзником СССР. План «Overlord» (вторжение в Нормандию) англо-американским экспедиционным корпусом осуществлялся параллельно с готовностью в любой момент перейти к другому плану — «Rankin»; соответствующие пакеты, вскрыть которые необходимо по специальному сигналу, были заложены во все штабы и двигались с ними через Францию. Суть этого секретного плана — в переходе от войны с Германией к союзу с Германией против СССР. Для этого требовалось устранение Гитлера, и еще раскроются засекреченные архивы, которые подтвердят, что западные спецслужбы не просто были в курсе операции «Валькирия», а скорее всего, держали в руках нити управления заговорщиками. Если бы Гитлер тогда погиб, первым делом новые власти обратились бы к Западу с просьбой о перемирии — это было в их планах. А Запад согласился бы. Ведь Германия без Гитлера типа уже «не нацистская»…

Провал покушения поверг Запад в шок. Переговоры возобновились только весной 1945 года в формате А. Даллес (швейцарская резидентура Управления стратегических служб США) — К. Вольф, эмиссар Гиммлера. Запад попытался обойти фактор Гитлера, сделав ставку на верховное командование СС. Но время было безнадежно упущено.

Карл Вольф

Война проиграна, но будет продолжена до тех пор, пока не будут достигнуты определенные цели, обеспечивающие послевоенное экономическое возрождение Германии. Немецкие промышленники должны быть готовы к финансированию нацистской партии, которой придется уйти в подполье. Правительство в Берлине будет выделять крупные суммы промышленникам, чтобы каждый смог основать надежный послевоенный фонд за границей. Существующие финансовые резервы в других странах должны быть предоставлены в распоряжение партии, дабы после поражения могла быть создана сильная Германская империя.

…Незамедлительно требуется, чтобы крупные немецкие предприятия основали маленькие технические отделы или исследовательские бюро, абсолютно независимые и не имеющие связей с головным предприятием. Эти бюро получат проекты и чертежи нового оружия, а также документы, необходимые для продолжения исследований… Каждое бюро должно иметь связного, представляющего партию и ее руководителя, рейхсляйтера Бормана… (выделено мной. — В.П.).

Это из состоявшегося 10 августа 1944 года в Страсбурге совещания эмиссаров Бормана с германскими промышленниками. Все предельно откровенно. И все было реализовано. Самыми яркими символами послевоенного симбиоза Запада с нацизмом служат:

фигура Вернера фон Брауна во главе американской лунной программы;

и план «новой Европы», разработанный в СД по поручению Гиммлера. Вот ядро этого плана:

Германия ведет эту войну ради создания Европейской конфедерации как ассоциативного и социалистического сообщества народов Европы. …Отказ от всякой претензии на немецкое господство вне естественных этнических границ расселения немецкого народа.

…Создание Соединенных Государств Европы на основе равенства прав всех вошедших в них народов. Подчинение всех национальных точек зрения этой великой общей цели (выделено мной. — В.П.).

Это — из документа верховного командования СС «Идея мира для Европы 1944/1945» («Die europäische Friedensidee 1944/1945»). Как видим, современный Европейский союз — не что иное, как калька с эсэсовского плана.

А Пражская операция Красной Армии? Согласно рассекреченным документам, она предотвратила захват так называемыми «союзниками» важнейшей технологической документации, связанной с новейшими разработками рейха в сфере ракетной техники, боевых лазеров и т. д.

Советский танк Т-34 на Вацлавской площади в Праге. 1945

Поэтому, в отличие от Запада, Советскому Союзу войну нужно было завершать без осложнений и быстрее. Ибо, помимо всего прочего, в Германии, по ряду данных, в марте 1945 года прошли успешные испытания первых ядерных устройств тактической мощности — именно устройств, а не пока еще не готовых боеприпасов. Испытывали на советских военнопленных, которых погибло около 700 человек. А в США полным ходом шла финальная фаза Манхэттенского проекта, успешно завершенная только в результате получения технологий, материалов, изделий и даже конструкторов из рушившейся Германии. Советское руководство хорошо понимало, что, как только завершатся формальные союзнические обязательства, все будет повернуто против нашей страны. Поэтому формальный союз с Западом, которым И. В. Сталин, как никто другой, не обольщался, следовало сохранять как можно дольше. В том числе за счет использования противоречий между Лондоном и Вашингтоном, так как США нуждались во вступлении нашей страны в войну против Японии. Таким образом, главное, чем был озабочен Сталин в конце 1944 — начале 1945 годов, — избежать перерастания одной войны в другую в условиях, когда балансирование на ее грани началось еще в ходе военных действий. Все по большому счету определялось тем, кто именно возьмет Берлин.

И учитывая все это, нам нужно хорошо понимать, сколько раз в минувшей войне судьба страны и человечества висела на волоске. Избежать худшего удалось только потому, что военная победа Советского Союза над фашистской Германией была настолько решительной, полной и безоговорочной, что внушила недругам не только уважение, но и страх перед советской военной мощью. Помнить об этом Запад не хочет.

Итог простой. Нацизм — это генеральная репетиция глобализма, который, в свою очередь, представляет собой консенсус коллективного Запада по установлению глобального господства на вечные времена. Это и есть стержневая суть всего происходящего в мире сегодня. Нацизм и неонацизм — его неотъемлемая часть. В основе западных фальсификаций истории Второй мировой войны лежит стремление это скрыть. Что касается наших внутренних фальсификаций, начинающихся с драпировки Мавзолея на 9 Мая, то они — это отдельная тема — имеют антикоммунистическую природу, характерную для нынешнего политического режима, и обусловлены классовыми интересами правящей буржуазии.