Спонсор нефтепровода Keystone XL махнул рукой на строительство проекта в среду, 9 июня, после того, как канадские чиновники не смогли убедить президента США Джо Байдена разрешить строительство нефтепровода.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Теперь канадская компания TC Energy продолжит работать с правительством, чтобы безопасно завершить строительство частично построенного нефтепровода, который должен был отправлять нефть с месторождений на западе Канады в штат Небраска, США.

Строительство проекта протяженностью в 1930 км в прошлом году возобновил экс-президент США Дональд Трамп. До этого строительство было остановлено администрацией президента Барака Обамы. Нефтепровод должен был бы перемещать 35 млн галлонов сырой нефти ежедневно в штат Небраска и там соединяться с другими трубопроводами, которые питают нефтеперерабатывающие заводы на побережье Мексиканского залива. Байден приостановил строительство в первые дни пребывания на посту президента, якобы опасаясь, что добыча нефти из битуминозного песка в Канаде негативно повлияет на изменение климата.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо был недоволен отказом американской стороны продолжить строительство нефтепровода, в который Канада вложила более $1 млрд.

Steve Jurvetson Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Как сообщало ИА REGNUM, в среду официальные лица провинции Альберта заявили, что достигли соглашения с TC Energy, ранее известной как TransCanada, о выходе из этого партнерства. Компания и провинция планируют попытаться окупить вложения правительства, хотя ни один из них не сообщил никаких подробностей о том, как это произойдет.

«Мы по-прежнему разочарованы и расстроены обстоятельствами, связанными с проектом Keystone XL, включая отмену президентского разрешения на пересечение границы по трубопроводу», — написал в официальном заявлении премьер-министр Альберты Джейсон Кенни.

Пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией Associated Press. Многие поддержали решения президента, в особенности его желание заботиться о природе. В то же время некоторые пользователи задались вопросом, какую альтернативу приготовил президент и будет ли она менее вредоносна для изменения климата?

«Серьезно? Добыча нефти из-за морей будет менее вредной для окружающей среды или у нас достаточно нефти и без Keystone? Мы должны вместо этого сократить потребление? Просто любопытно. Я действительно не знаю», — спрашивает Maggie0405.

«Возможно, им следовало бы получить разрешение коренного населения, прежде чем начать строительство трубопровода на их земле. Кроме того, нефть — это старая школа, пришло время для чего-то нового», — считает Common Sense.

«Доброе утро! Нефть всё равно была предназначена не для нас, а для выгоды корпораций Канады, не Америки», — пишет LadyBug 53.5.

«Они теперь затаятся и будут ждать, пока республиканцы снова придут к власти», — предполагает mari macintosh.

«Когда республиканцы победят на следующих выборах, они возобновят строительство», — отмечает Greg R и получает ответ от guilfordghost: «Возможно, но в следующий раз Альберта будет пуглива. Зачем начинать проект в 25-м году, чтобы снова потерять его в 29-м, когда снова придут демократы? Keystone больше нет. Найдите что-нибудь еще, из-за чего можно злиться».

«Слава Богу. Небраска радуется, что наша вода, крупнейший аквифер на континенте, и наше сельское хозяйство не будут поставлены под угрозу из-за трубопровода иностранной компании, которая хочет переправлять смолистые пески за границу», — радуется Allan Christensen.

Нефтепровод

«Забавно, что закрытие трубопровода Colonial вызвало совершенно иную реакция. Как люди думают, откуда берется бензин?» — вспоминает пользователь PaGaPu недавнюю атаку на крупную компанию-оператора Соединенных Штатов Colonial Pipeline, занимающуюся транспортировкой топлива по трубопроводам. На короткий промежуток времени это привело к дефициту бензина в стране, и на заправках выстраивались длинные очереди. Тогда большинство американцев оказались не готовы полностью забыть о бензине.

«Причина в том, что Уоррен Баффет владеет железнодорожными линиями, по которым будет перевозиться нефть вместо трубопровода$$$», — указывает Lakewood Brew.

«Снес бы еще всю инфраструктуру ради пейзажей», — советует David AttenBruh.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство провинции Альберта надеялось, что трубопровод Keystone XL будет стимулировать развитие нефтеносных песков и за десятилетия принесет десятки миллиардов долларов прибыли.