Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Донбасс 9 июня посетил передовую, сообщили в пресс-службе офиса президента (ОП). Отмечается, что украинский лидер встретился с военными, которые несут службу на передовой, и ознакомился с оперативной обстановкой на фронте. Президент Украины отметил, что государственные служащие и депутаты также чаще должны приезжать на фронт — «чтобы поддерживать украинских военных и брать с них пример для смелых государственнических шагов».

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«Посещение наших защитников — это всегда для меня честь. Я заряжаюсь и вдохновляюсь их героизмом. Поэтому приезжаю с радостью, с гордостью», — подчеркнул в завершение украинский президент.

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Очередной визит Зеленского в Донбасс обсудили в социальной сети Facebook на странице украинской журналистки Дианы Панченко. «Впечатления от визита на передовую всегда очень позитивные» — процитировала Зеленского украинская журналистка.

Часть комментирующих отметили, что Зеленскому стоило бы при посещении Донбасса пообщаться с людьми, которые живут недалеко от передовой, и с теми, кто был лишен права голоса в ходе выборов на Украине.

«Если у человека позитивные впечатления после посещения боевых действий, ему надо складывать полномочия президента и обращаться к специалистам», — написал Валентин Х.

«Господи, осталось у этого человека хоть что-то человеческое? Какой позитив? Там гибнут люди! Там война, рушатся жизни. Матери хоронят своих детей. Что творится в ваших головах? Куда вы ведёте страну и людей?» — спросила Елена Д.

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«Какая нахрен передовая, с*ыкун. Пуст поедет на ту сторону и посмотрит в глаза дончан», — призвал Алексей З.

«Сдавал бы дела [спикеру Рады Дмитрию] Разумкову и добровольцем на передовую, завоевывать симпатии своего нового электората», — добавил Константин Р.

«Так пусть на передовой и остаётся! С позитивом! Война ему в позитив!..» — отреагировала Таня М.

«Возможно, он умышленно затягивает мирное урегулирование? Чтобы позитивчик себе создавать. Тогда он преступник», — пишет Наталия Ш.

«Так это он ещё с жителями Донбасса не встречался, которые у передовой живут, и с теми, у которых забрал право голосовать на выборах. Вот бы «добрых» слов наслушался», — отметил Андрей С.

«Ну да, [депутат Рады Николай] Тищенко поздравлял с праздником чернобыльской катастрофы. У этого позитив на передовой…» — отреагировал Sergey K.

«А ведь кто-то готов за него голосовать! Я хочу видеть этого человека!» — написала Александра С.

«Тот, кто обещал сделать всё возможное для установления мира, пытается, как безумец, бряцать оружием! Надо ли после этого народу поддерживать этого оборотня?» — поинтересовался Олег Ш.

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«По-моему, уже плохо, что в стране есть «передовая», что подразумевает наличие военных действий. Что же здесь позитивного? Дурачок какой-то. Извините», — добавила Оксана К.

«Если бы рядом с ним мина упала, весь позитив оказался бы в штанах», — иронизирует Андрей Г.

«Ну вот. А люди-то какие глупые — уклонялись от мобилизаций, всеми силами старались не попасть на фронт. И не знали, что там сплошь позитивные эмоции», — не без сарказма подытожил Андрей К.

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