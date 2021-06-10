Чем ближе саммит президентов России и США, тем выше поднимается в Америке волна тревоги по поводу первого подведения итогов этой встречи.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

Советника Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана спросили, проведет ли президент Джо Байден пресс-конференцию с президентом Владимиром Путиным после встречи двух лидеров в Швейцарии. Салливан ответил, что этот вопрос «всё еще прорабатывается». Когда спросили Дмитрия Пескова, готов ли Путин к пресс-конференции, Песков ответил утвердительно, подчеркнув, что Путин может выступить перед СМИ и с Байденом, и без Байдена.

В статье «Три причины, почему Байден должен провести пресс-конференцию с Путиным после саммита», опубликованной в запретившей на свой сайт доступ из России газете Washington Examiner, известный американский русофоб Том Роган уверяет: конференция необходима.

Во-первых, потому что не надо, как Дональд Трамп в Хельсинки-2018, выступать пиарщиком Путина, надо добиться большего, считает Роган. «Во-вторых, пресс-конференция необходима, чтобы показать россиянам и всему миру, что Байден способен справиться с Путиным публично. Это имеет значение в свете предположения Путина о том, что Байден впал в маразм и, следовательно, не способен противостоять напряженному общественному взаимодействию. Предложение Путина, конечно, неприлично. Тем не менее это нельзя игнорировать. Если американский президент не захочет встать рядом с Путиным и защищать политику и ценности США, Кремль сделает из этого много пропагандистского мяса», — пишет американский пропагандист.

White House Джо Байден и Владимир Путин. 2011

В русской народной сказке было рассуждение персонажей на тему того, идти ли в сторону приключений или не идти, с выводом, что и в одну сторону плохо, и в другую, но идти надо. Именно эту точку зрения выразил автор статьи в газете Washington Examiner, который считает вопросом национальной безопасности и глобальной важности, чтобы Байден всё же провел с Путиным совместную пресс-конференцию после саммита. Хуже того, американский эксперт хочет видеть Байдена могучим, остроумным, решительным и либеральным на фоне Путина. Что для этого надо сделать с Байденом, он не уточняет, почему-то исходя из того, что Байден и правда велик и могуч, осталось только это показать.

Такой подход еще раз демонстрирует, как в информационную ловушку политической рекламы попадают сами ее создатели, начиная видеть на месте с трудом передвигающегося, невнятно говорящего, путающего и забывающего имена (включая Божье) старичка какого-то могучего воина либерализма.

Почему в американских СМИ что сторонники Байдена, что его противники так отчаянно пытаются доказать всем, что Байден — ого-го? А не ого-го — это просто кажется. В общем, понятно, почему: информационно озабоченная верхушка США продолжает находиться под собственноручно организованным массовым гипнозом прошлого года, для которого ковид стал только фоном, а пиком была т.н. избирательная кампания. Но раз уж «спаситель отечества» был с таким трудом обнаружен и возведен на трон, вот теперь он обязан сделать следующий шаг и спасти уже отечество. А он не может.

Kremlin.ru Владимир Путин беседует с Джо Байденом на саммите по вопросам климата. 2021

Роган говорит, что доверие к либеральному международному порядку, возглавляемому США, не может быть отделено от доверия к американскому президенту. И что опасен даже небольшой намек на то, что Байден не может справиться с Путиным. И что это вопрос национальной безопасности и отстаивания американских ценностей, о котором так часто говорит Байден, «несущий моральную ответственность лидер величайшей в мире демократии». «Этот саммит всегда был более полезен Путину, чем Байдену. Но если президент не сможет провести пресс-конференцию, его выступление в Женеве станет настоящим позором», — предупреждает журналист, и с ним можно согласиться. Причем виноват в позоре будет не только Байден, а вся та лживая и глубоко антидемократичная волна, которая потопила Трампа и вознесла Байдена.

Тем показательнее, как сейчас разделилось мнение работников информационного поля. Те, кто начинают сомневаться в способности СМИ представить грядущий провал Байдена как его убедительную победу, робко мямлят что-то про то, что неплохо бы от этой пресс-конференции с Путиным как-то увильнуть, а лучше и от самой встречи. Есть и другие, которые уверены, что после Греты Тунберг из любого маразматика можно сделать мудреца высшей марки. Таковые, ни в чём не сомневаясь, толкают своего престарелого президента в спину: давай уже, полчаса позора — и мир снова наш. Ты нам дай инфоповод, а уж мы раздуем, как надо, тут подрежем, там подпатчим, и будет выглядеть, как надо для лидера свободного мира. Во всяком случае, в глазах тех, кого обмануть несложно, потому что они сами рады обманываться.

Есть теория, гласящая, что для переубеждения общества в чём угодно достаточно десяти процентов уверенных в этом «чём угодно». А за Байдена проголосовало всё-таки больше, хоть и до сих пор неизвестно, сколько. Так что внутреннего успеха в возможной пресс-конференции США добьются, хотя бы и дутого, и временного. Но позиция «если факты противоречат нашим желаниям — то тем хуже для фактов» однажды обрушит их в глубокую и постыдную яму. Может быть, даже в этот раз.