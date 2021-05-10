Новосибирцы активно обсуждают тему, что нефти в стране осталось всего на 59 лет. Несмотря на то, что об этом было сказано ещё месяц назад, сегодня, 10 июня, сайт «НГС.Новости» опубликовал материал с заголовком: «Говорят, что нефти в России осталось на 59 лет. Что с нами будет, когда она кончится?» Этот вопрос, судя по количеству комментариев под статьёй, вызвал большой интерес у жителей Новосибирской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

«И как жить, если нефть сейчас — главный источник доходов страны…» — как жить? Пока что в нищете. Донашивая, доедая, докатывая секонд-хенд из стран, где нефти нет», — считает читатель под ником smykson.

А вот hi_ отмечает, что «нефть начала заканчиваться в тот момент, когда добыли её первый раз».

«И будет заканчиваться ещё очень долго. Вопрос в затратах на добычу единицы нефти. Они всегда будут расти. При этом лет через 10−20, скорее всего, будут доминировать другие энергоносители. Так что нужно успевать продавать углеводороды, пока их ещё покупают», — уточнил он свою позицию.

IFPRI -IMAGES Бочки с нефтью

«Люди — вот наша вторая нефть», — написал Почётный гражданин Левосибирска.

«Мое мнение такое. Раз нефти осталось немного, то нужно развивать свои производства, чтобы всё было своё, а нефть прекратить продавать за бугор, только внутренний рынок. Ведь еще нужно сто лет, чтобы у нас появились электромобили, и нефть нам нужна самим», — высказала своё мнение Гостья.

«Зелёная энергетика» особенно актуальна для регионов Урала и Сибири, где избыток электроэнергии, генерируемой гидроэлектростанциями. Её девать некуда, кроме экспорта в Китай, разве что. А ещё можно плавить алюминий и производить сталь из металлолома электрическим способом. Природный газ тоже практически не используется в российской экономике. Например, субсидированные цены на газ для тепличных комплексов могли бы здорово ускорить развитие сельского хозяйства в восточной части страны. И обеспечить дорогих россиян качественной едой круглый год, — предложил justme. — Что касается «плача Ярославны» по дизельному топливу. Избыток дизтоплива легко использовать в российской экономике. В сельском хозяйстве и рыбодобывающей отрасли. Себестоимость с/х и рыбной продукции состоит из дизельного топлива чуть более, чем наполовину. Можно пользоваться».

А вот комментатор с ником 1408 предположил, что «никто не знает, сколько ещё есть на Земле и чего».

Money-matters.ru Добыча нефти

«Лет эдак тридцать назад нам в школе говорили, что, по данным учёных, нефти на Земле осталось на 30 лет… Прошло 30 лет — и нефти осталось уже на 60 лет… Через 60 лет нефти останется на 120. Никто не знает, что будет завтра, — мож, антигравы изобретут или телепортацию. В школе мечтали про видеотелефоны и персональные коммуникаторы, 25 лет назад чудом считали кнопочные сотовые, а сейчас ими дети в младенчестве играют», — высказался G@ns.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, запасов нефти в России при текущем уровне добычи хватит на 59 лет, природного газа — на 103 года, сообщил 10 мая министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.