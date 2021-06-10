Жители Чукотки задаются вопросом, который, впрочем, не раз обсуждался пользователями сети. После опубликования сведений о доходах работников отделения Пенсионного фода автономного округа у общественности возникло немало вопросов.

Федор Бронников. Старик-нищий (фрагмент). 1869

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«Зачем держать такое количество сотрудников отделений Пенсионного фонда? Мало того, что уже как 2 года действует антинародный закон о повышении пенсионного возраста, мало того, что при расчёте пенсии учитывается именно тот период трудового стажа, когда зарплаты были ниже плинтуса, и на назначенную пенсию не прожить, мало того, что пенсии работающим пенсионерам не индексируются несколько лет, так зато годовые доходы служащих ПФ только растут!

Смотря на опубликованные на сайте ПФ сведения о доходах, об имуществе работников отделения Пенсионного фонда по Чукотскому АО, прямо сердце радуется — как же заботится о них наше государство! Так, управляющий отделением имеет доход за 2020 год 3 987 941 рубль, а замы и того больше: один — 4 591 471, а другой — 4 889 364. За что?!

Ведь в бюджете Пенсионного фонда, как везде трубят, «дыра», денег даже на пенсии еле-еле наскребают. На фоне всего этого и размера МРОТ в 2021 году, от которого производятся социальные выплаты людям, такое денежное содержание сотрудников выглядит как издевательство над всеми нами! И «с пониманием» к этому никто не отнесётся», — написали авторы страницы doskapozorachukotki в Instagram.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионный фонд России

Подписчики тут же отреагировали, вспомнив и народных избранников.

«К этой теме не имею никакого отношения, просто в курсе, вы лучше задайте вопрос: почему наши депутаты столько получают, посмотрите — и служители ПФ по сравнению с ними будут выглядеть иначе», — написал nikolay87rus.

«Ого себе, 412 000 рублей в месяц», — возмутилась olia968141.

«Несправедливо — сидят с бумажками и такие деньги получают», — поддержала пользователь Азия.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам в России неоднозначен, заявил директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Лютик.