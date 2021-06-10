Госкорпорация «ДОМ.РФ», судя по всему, как никогда прежде, имеет вполне четкий комплексный план развития не только ипотечного и жилищного рынка страны, но и собственного развития. Как говорится в таких случаях, одно другому не мешает. Как раз — дополняет. Проба пера будет проходить в Ростовской области. Затем — масштабирование проекта на всю Россию. Чем обусловлен выбор стартового для проекта региона, непонятно. Возможно, оттоком населения в донском крае, соответственно, вполне понятным желанием повысить его привлекательность. Возможно, наличием инвестиционного партнера или застройщика. Региональное издание «Блокнот» напоминало, что ранее власти Ростовской области уже подписали с госкорпорацией соглашение о финансовой поддержке реализации инфраструктурных объектов на территории старого аэропорта: уже согласовано выделение 6 млрд рублей, которые поступят в регион в 2022 году, при этом партнером ДОМ. РФ выступит Региональная корпорация развития, а застройщиком станет «ГК КОРТРОС» Виктора Вексельберга. А на сайте самой госкорпорации на днях сообщалось о том, что ДОМ. РФ и ГК «КОРТРОС» заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере жилищного строительства, предоставляющее банку ДОМ. РФ возможность на конкурентных началах участвовать в проектном финансировании инвестиционных и инфраструктурных проектов общей стоимостью более 165 млрд рублей, которые ГК «КОРТРОС» реализует в Москве и Московской области. Также стороны будут сотрудничать в сфере инфраструктурных облигаций, создания фонда арендного жилья, ипотечного кредитования, в том числе льготного. В общем, какова бы ни была первопричина выбора региона, важно, что получат от реализации проекта люди — жители Ростовской области или желающие стать таковыми. Следовательно, чем успешнее будет отработан проект в донском крае, тем выше шансы на его реализацию в регионах страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

Пока же можно уверенно заявить, что идея проекта как идея выглядит заманчивой. При этом госкорпорация выступит в новой для себя роли — единым оператором ипотечных программ, появление которого обусловлено, судя по всему, идеей систематизации, стандартизации и поиска наиболее оптимальных для людей условий ипотечных программ. Иными словами — ипотечные программы должны обрести более адресный характер и оттого — повысить доступность таких кредитных инструментов. В свою очередь, систематизация обусловлена наличием более 240 региональных жилищных программ. На такие данные ДОМ. РФ ссылалась «Строительная газета». Условия всех этих программ различаются от региона к региону, что лишает возможности реализовать меры поддержки по системе «одного окна», а с учетом допуска к участию в программах ограниченного круга банков-кредиторов еще и приводит к сокращению числа потенциальных клиентов. Единый оператор и должен стать тем самым «одним окном» по реализации всех госпрограмм поддержки граждан на рынке жилья. Об этом гендиректор госкорпорации Виталий Мутко заявлял на церемонии подписания с правительством Ростовской области соглашения о сотрудничестве в сфере льготного ипотечного кредитования, которая состоялась в рамках ПМЭФ-2021. В итоге, по словам Мутко, ипотечный продукт может «стоить» в Ростовской области от 3,5 до 2%. Но возможны и более льготные программы, еще раз подчеркнем, суть — в адресности федеральных мер поддержки наиболее нуждающимся категориям граждан. Планируется, что подобная работа начнется в регионе уже в третьем квартале этого года. Собственно, при работе в регионе и будут отработаны механизмы стандартизации. В данном конкретном случае речь идет о действующей в донском крае программе господдержки отдельных категорий граждан «Дисконт».

Для справки: как сообщается на официальном портале правительства Ростовской области, региональная льготная программа «Дисконт», которая предусматривает субсидирование ставки по ипотеке из регионального бюджета, действует с 2018 года. При первоначальном взносе 20% от стоимости квартиры в новостройке льготная ставка составляет 4,6% годовых, взнос 50% позволяет снизить льготную ставку до 3,7%. В случае рождения ребенка можно получить дополнительную субсидию на погашение кредита.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новостройка

Сообщается также, что в процессе работы госкорпорация будет обеспечивать централизованную проверку документов граждан на соответствие требованиям региональной программы и вести единый электронный реестр граждан-участников. Кроме того, ДОМ. РФ будет выплачивать компенсации банкам, выдавшим льготные ипотечные кредиты, с последующим возмещением средств самой компании из регионального бюджета.

Но и это еще не все новости. До подписания соглашения с Ростовской областью о запуске в регионе проекта ДОМ. РФ как единого оператора, в ходе ПМЭФ госкорпорация и банк ВТБ договорились о разработке для российских регионов универсальной программы поддержки ипотечных заемщиков, предполагающей возможность субсидировать первоначальный взнос и ставки по кредиту. Как сообщала «Строительная газета» («СГ»), договоренности предшествовало подписание меморандума о намерениях по совместному развитию рынка ипотечного кредитования заместителем генерального директора ДОМ. РФ Артемом Федорко и зампредседателя правления ВТБ Анатолием Печатниковым.

«За счет сочетания федеральных, региональных и отраслевых программ процентная ставка при покупке квартиры может составить 3,5%, а если в семье родился ребенок с начала 2018 г. — 2,5%. При покупке квартиры или ИЖС на селе процентная ставка может составить от 0,1 до 1%. Такие условия позволят гражданам, перед которыми у регионов есть обязательства по улучшению жилищных условий, оперативно решить свой «квартирный вопрос», — цитирует издание слова гендиректора АО «ДОМ.РФ» Артема Федорко, который также подчеркнул, что к программе могут подключиться и другие кредитные организации.

Судя по отзывам к новости донских сми о реализации пилотного проекта, ростовчане пока не верят в саму возможность появления столь низких ипотечных ставок. Однако заметим: поживем — увидим. Тем более необходимо понимать, что эти низкие ставки будут доступны всё-таки не для абсолютно всех желающих. Во всяком случае, судя по всему, пока. Тем не менее ипотечный рынок в России развивается всё активнее, регионам необходимо обновление инфраструктуры, строителям нужен спрос, а населению доступность жилья, ипотеки. И тренд на всё более активное участие самих банков, без «пинка» со стороны государства, всё более заметен. По словам Анатолия Печатникова, на которые ссылается издание «СГ», по итогам первого полугодия российские банки выдадут порядка 2,7 трлн рублей на жилищные кредиты, что почти вдвое превышает результат аналогичного периода прошлого года. Всего же по итогам 2021 года объем выдачи на рынке может превысить 5,4 трлн рублей, что выше рекордного 2020 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Отделение банка

Как сообщало агентство Интерфакс, по словам зампреда правления банка ДОМ. РФ Данилы Литвинова, за последние две недели мая количество заявок на ипотеку увеличилось почти вдвое по сравнению с началом мая. Отметим, вероятно, граждане России торопятся взять ипотеку на действующих до июля льготных условиях. Но и банк ДОМ. РФ подогревает интерес — снижает процентную ставку по программе льготной ипотеки на новостройки до 5,15%, о чем 4 июня Интерфакс сообщал со ссылкой на сообщение пресс-службы банка. Причем это уже второе по счету снижение банком ставки в мае. Ставка доступна при оплате первоначального взноса от 30% для действующих и будущих клиентов, получающих заработную плату на карту банка ДОМ. РФ вне зависимости от того, в каком банке обслуживается работодатель. То есть банк госкорпорации логично не упускает также возможности развивать не только ипотечные инструменты, но и расширять свой карточный бизнес. Получить кредит под 5,15%, как и в случае с льготной госпрограммой, реализуемой под 6,5%, можно только до 1 июля.