Абсолютно некорректной является идея украинских властей объявить русский народ некоренным народом Украины, заявил 9 июня президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24».

Иван Шилов ИА REGNUM Концлагерь

Путин "Говорить о русских как о некоренном народе — это просто некорректно. Это смешно и глупо. Это не соответствует истории абсолютно».

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Готовящийся на Украине законопроект о коренных народах, по словам российского лидера, отдаёт нацизмом. Комментируя очередную украинскую инициативу, президент России сказал, что его отношение — резко негативное.

Путин «Само по себе деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее, — это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии».

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Заявление Владимира Путина в социальной сети Facebook обсудили на странице депутата украинского парламента Вадима Рабиновича, а также на странице канала «112 Украина». Многие отметили, что данный закон принимается, чтоб рассорить народы между собой. Кто-то также выразил недовольство в связи с тем, что российского президента волнует данный закон.

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«Уже не знают, как поссорить народы, как разделить, чтобы мы грызлись между собой и не замечали основных проблем. Бог создал всех одинаковыми, без политических и расовых различий», — написала Elens N.

«Всё правильно сказал! Инициативы нашего гаранта скоро позором для народа обернуться», — пишет Зоя П.

«А у Путина все законы нормальные принимаются? Нет, я не поддерживаю Зеленского. Я просто не люблю, когда в чужом глазу бревна не видят», — добавила Людмила У.

«Это не напоминает, это так и есть по сути», — считает Сергей М.

«Это ещё раз доказывает, что на Украине нет президента, нет правительства. Нацизм в действии. Что дальше это недоразумение ещё подпишет? Возможно, закон о создании концлагеря смерти для русских, что ещё выдумает этот клоун и шут? Народ, видимо, уже должен выдать свой указ, — за невыполненные обещания на посту президента и за ухудшение жизни людей — казнь с полной конфискацией имущества…» — отметила Elena M.

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«Да бред полный. Ещё один инструмент для разделения граждан Украины на «правильных» и «неправильных». Это вообще как в рамки законов укладывается? Опять перед законом все равны, но некоторые равнее?» — спросил Andrii J.

«При обсуждении этого закона можно поднять вопрос о том, что делает представитель некоренного народа на посту президента Украины?» — отреагировал Виктор О.

«А как это — коренные жители? 300 лет татаро-монгольского ига, венгры, шведы, румыны, поляки, кроме того войны. Не у всех же национальность «украинец». И как определить истинного коренного жителя Украины?» — не понимает Елена К.

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