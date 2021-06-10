Вхождение Украины в НАТО не должно произойти, это стало бы слишком опасным для России, заявил 9 июня президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский и НАТО

"Представить себе, что Украина станет членом НАТО. Подлётное время от Харькова или, скажем, от Днепропетровска до центральной части России, до Москвы — меньше семи-десяти минут. Это для нас «красная линия» или нет?» — сказал российский лидер.

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Заявление президента Российской Федерации обсудили читатели телеграм-канала «Наглый». В социальной сети Facebook новость обсудили зрители канала «112 Украина». Многие из комментирующих приравняли гипотетическое вступление Украины в НАТО к своеобразному «самоубийству», так как в случае размещения военных баз альянса, под прицелом будет украинская территория и могут погибнуть и пострадать люди. Иные указали на то, что Украина должна иметь внеблоковый статус, в противном случае под вопросом ее суверенитет. Некоторые также отметили, что страну вряд ли возьмут в НАТО, так как не все члены альянса согласятся с этим. Также некоторые указали на то, что в «случае чего» от НАТО не стоит ждать защиты.

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«Путин всё верно говорит, но пусть он не переживает, мы ни в НАТО, ни в ЕС никогда не будем», — написала Olya. Odessa.

President.gov.ua Встреча Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и Владимира Зеленского в Одессе. 31 октября 2019

«А что нам вступление в НАТО даст, кроме того, что будем с суши под прицелами «Искандеров», а с моря под прицелами «Калибров»?! А весь наш флот на мушке у «Бастионов» со стороны Крыма будет?» — поинтересовался Константин П.

«Перед встречей с Путиным Байден заявил, что будет отстаивать территориальную целостность Украины. В ответ Путин начал чертить «красные линии». В общем, взрослые дядьки нас с двух сторон пинают, как задрипанный мяч… какие мы независимые», — добавил Константин П.

«Да не будет Украины в НАТО, а если и будет, то это будет какая-то часть, но это уже будет не Украина. Зачем Украине НАТО, если у неё «самая сильная армия на континенте?!» — не без иронии спросил», — пишет D.P.

«Всё они и все они понимают. Украина получила свою независимость с условием о внеблоковом статусе. Это записано в конституции. А вся эта возня делается преднамеренно… Четкое интервью Путина. По полочкам. Прямо сейчас смотрю его», — считает Анжелика И.

«Как бы внеблоковость лежит в основе независимости Украины и прописана в декларации, как и права русскоговорящих. Невыполнение этих основополагающих [пунктов] — потеря суверенитета. И мы всё это видим на практике в реальности», — отметил читатель под псевдонимом Баширов Петров.

«Европейцы воевать с Россией не собираются, а укры нарываются. Не видать им НАТО», — отреагировала Татьяна Геннадьевна.

«НАТО в Афгане с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не смогли разобраться, и натовцы в лице США позорно покидают страну. Это для тех, кто рассчитывает на мощь НАТО… Попасть в НАТО можно при одном условии — согласие всех участников, а этого никогда не будет. Вы верите, что Италия или Франция возьмут на себя обязанности коллективной защиты нашей страны? Да никогда в жизни. Поляки, прибалты — вот и все голоса «за». Зе[ленскому] и СН («Слугам народа». — О. П.) надо готовиться к голосованию о внеблоковом статусе Украины. И первый, кто об этом намекнет, будет «партнер» Джо…» — добавил Владимир Р.

«Украина не ведает, что творит. В НАТО… взнос надо платить, а служить туда пойдут сынки депутатов?» — поинтересовалась Elens N.

«Ничего смешного тут нет. Первые на прицеле будем», — пишет Иван К.

«А Украина и моргнуть не успеет, как её не станет, а американцы спокойно будут дальше жить, это ж не их уничтожат», — отметила Антонина М.

U.S. Army Американские солдаты на учениях НАТО

«Значит, Россия должна сделать всё возможное, чтобы Украина не вступила в НАТО!» — считает Геннадий Х.

«Когда я слышу от нашей марионеточной власти, что Украина — это восточный фронт НАТО, я понимаю, что служат эти марионетки не Украине, а интересам НАТО и в ущерб интересам Украины. Интересы Украины — это развитие добрососедских и торговых отношений с соседями, а не война с ними в угоду англосаксам, которые боятся прямого столкновения с Россией, а потому воюют с ней своими колониями. Просто поверьте: как только Украина пошлёт к чертям США, Британию, НАТО и МВФ, в Украине воцарится мир, экономика избавится от разграбления англосаксами, страна начнёт развиваться, а люди — жить достойно и в достатке. Но для этого нужна власть, для которой интересы Украины станут превыше интересов Запада, а не эти зелёные марионетки и прочая соросятня. А мечтать, что НАТО разместит свои ракеты против России в Украине, превратив нашу страну в поле боя и в цель для российских ракет, это надо быть тупым дегенератом, который ненавидит свою страну. Украина никогда не будет в НАТО — Россия не допустит этого у своих границ. Это надо просто понять и принять как данность. Дружить, а не воевать надо с соседями», — подытожил украинский политолог Александр Скубченко на своей странице в социальной сети Facebook.

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