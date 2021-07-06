Для жителей Чувашии, как и многих регионов России, тема повышения платы за коммунальные услуги остаётся одной из наиболее болезненных, а с учётом низких доходов и заработной платы является серьёзным раздражающим фактором в отношениях власти и народа. Рост тарифов вызывает у простых людей непонимание и злобу, порой переходящие в открытую ненависть к власть имущим и к протесту. Незапамятные митинги в выборные годы не раз портили благостную картину тихой республики и пусть и не существенно, но изменяли расклад политических сил в парламенте региона. Вот и сегодня соцсети полны негодованием и призывами голосовать «правильно». При этом стоит отметить, что в Чувашии конфигурация политических сил новая: во главе республики — справоросс, который должен и партии власти угодить («Единой России»), и своих партийцев не обидеть. Не говоря уже о том, что с новым формирующимся региональным парламентом у Олега Николаева как минимум три года работы.

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

У жителей республики много вопросов по росту тарифов. Почему чиновники из года в год увеличивают тарифы на «предельный (читай — максимально допустимый) уровень», который устанавливает федеральное правительство? Почему после уголовных дел в отношении бывших сотрудников госслужбы по тарифам, которые фактически скомпрометировали ведомство, новая власть не проводит аудит ценообразования и инвестиционной составляющей ресурсных компаний? Кому выгодна навязываемая концессия в сфере теплоснабжения?

Говоря о последней (реформе и концессии), многие относятся, мягко говоря, очень настороженно. В Чебоксарах наглядным образцом стала «мусорная» реформа, когда с приходом частной компании новые цены на вывоз ТКО удивили даже бывалых депутатов Чебоксар, а после федеральной реформы стоимость «мусорных» услуг в городе стала дороже водоснабжения.

Как вырастут тарифы

Тарифы на коммунальные услуги вырастут по всей России с 1 июля 2021 года. В Чувашии средний рост составит 3,4% — данный предельный показатель утверждён для региона правительством России. Это коснётся 285 муниципальных образований из 296.

«С допустимым отклонением по отдельным муниципальным образованиям на 2%, то есть максимальное изменение размера платы граждан за коммунальные услуги в отдельных муниципальных образованиях составит не более 5,4%», — проинформировала руководитель Государственной службы по тарифам и конкурентной политике Чувашии Надежда Колебанова.

По её словам, в 11 муниципальных образованиях плата вырастет «до 5,4%». В частности, в Чебоксарах (5,4%), Козловке (5,2%), Шумерле (5,1%), Новочебоксарске, Урмарах (5%), Марпосаде (3,6%).

Cap.ru Рост тарифов в Чувашии

Как известно, в городах значительную часть (зачастую превышающую 50% платы за коммунальные услуги) в платёжках составляет теплоснабжение. С 1 июля плата за тепло вырастет в среднем на 3,4%. Напомним, в 2020 году рост составлял 3,7%, а в 2019 году — 3,2%.

«На услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения изменение для каждого поставщика ресурсов будет своим, поскольку это зависит от технологического процесса, износа оборудования, режима налогообложения, объёма полезного отпуска и ряда других факторов. Среднее изменение, например, тарифа на теплоэнергию составит не более 3,4%, водоснабжения горячего и холодного, водоотведения — не более 3,9%», — сказала Надежда Колебанова.

Тарифы на тепло для половины населения Чувашии

Особняком в тарифном регулировании будут два города, в которых проживает половина населения Чувашии, — Чебоксары и Новочебоксарск. Их ждёт больше, чем просто рядовое, ежегодное повышение платы. На первом этапе принято распоряжение об отнесении городов к ценовым зонам теплоснабжения, на втором этапе планируется отдать всю «тепловую» инфраструктуру частной компании. А это практически всегда означает ускоренный рост тарифов. И первым это почувствуют на своих семейных бюджетах жители Новочебоксарска.

Cap.ru Рост тарифов в Чувашии

«Утверждён предельный уровень цены на тепловую энергию на 2021 год. При этом рост цены на тепловую энергию для потребителей со второго полугодия 2021 года составит не более 5,2%, что не повлечёт превышение предельного индекса размера платы граждан по городу Новочебоксарску. Дальнейшее ежегодное изменение цены будет предусмотрено для потребителей города Новочебоксарска не выше 6%», — сказала глава республиканской госслужбы по тарифам.

Власти заявляют, безусловно, о благих намерениях.

«Установление предельного уровня цены на тепловую энергию позволит привлечь дополнительные инвестиции в систему теплоснабжения Новочебоксарска, где «изношенность сетей составляет более 70%, повысить, безусловно, ответственность теплоснабжающих организаций перед потребителями, улучшить качество теплоснабжения в муниципалитете, аварийных ситуаций, потерь и так далее. Что касается города Чебоксары, то переходный период в данном муниципальном образовании предполагается завершить 31 декабря текущего года», — сообщила Надежда Колебанова.

Ранее власти Чебоксар заявляли, что «переход к ценовой зоне влечёт за собой «заморозку» тарифов на тепло от муниципальных котельных на следующие два года»:

«При этом в зоне действия ТЭЦ-2 тарифы будут расти не на 4% в год, как сейчас, а приблизительно на 6%».

Условный расчёт

Согласно условным расчётам госслужбы по тарифам, с 1 июля 2021 года при средней площади квартиры в Чебоксарах в 52,7 кв. метра и четырёх прописанных там жителях в целом плата вырастет с 6417,68 рубля до 6 639,87 рубля, то есть на 222,19 рубля (+3,39%). Более 50% роста обеспечено за счёт увеличения расходов на тепло — 129,25 рубля, таким образом, плата за теплоснабжение вырастет с 3814,52 рубля до 3943,77 рубля.

Cap.ru Условный расчёт

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И можно считать (во всех смыслах), что жителям очень сильно повезёт, если зима тёплая и тогда топить будут по минимуму.

Позиция главы Чувашии

Глава Чувашии Олег Николаев, который поддерживает предложенный тарифный курс, в том числе концессию, ссылается на необходимость обеспечения «качества коммунальной системы». И надо отдать должное, что при поднятии данной проблемы он напоминает о глобальной задаче, которую не удалось решить двум его предшественникам, — повышение доходов жителей.

«Но глобально речь идёт о повышении качества жизни людей с точки зрения увеличения доходов. В этом направлении работа планово идёт. Надо делать всё, чтобы росла инвестиционная активность, создавались новые рабочие места», — заявил Олег Николаев.

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По данным властей, с начала 2021 года порядка 313,5 тыс. жителей республики получили меры поддержки по оплате ЖКУ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии по итогам 2020 года уровень бедности составил 16,8%, сократившись по сравнению с 2019 годом на 0,6%. За чертой бедности в республике остаются 204,6 тыс. жителей.

«Кроме мата, на ум ничего не приходит»

Новость о повышении расходов на ЖКУ вызвала в Чувашии массовый отклик в социальной сети «ВКонтакте», в том числе нецензурный. Жители возмущены, что цены стабильно растут, а зарплаты «стоят на месте», интересуясь, «куда уходит прибыль» от повышения платы. Кто-то с сарказмом предрекает, что скоро вместо мяса и молока «неотъемлемой частью рациона» станет лапша быстрого приготовления.

Cap.ru Рост тарифов в Чувашии

«И так цены высокие, куда ещё поднимать? Совсем с ума сошли. Зарплату не поднимают, как жить-то?» — недоумевает Юлия С.

«Кроме мата мне на ум ничего не приходит», — написал Сергей П.

«Это уже сверхнаглость. У людей денег на пропитание иной раз не хватает, а тут цены растут снова, не успеваешь даже следить за ними», — возмущается Николай Е.

«Перегрелись там совсем что ли?» — спрашивает Алексей О.

«За отопление ползарплаты отдавал. В мае топили при +28…» — отмечает Александр Т.

«Юху! Теперь я буду тратить деньги на коммуналку ещё больше и меньше — на здоровье! Я рада, горжусь правительством!» — с сарказмом отмечает Дарья В.

Кто-то рассуждает, что цены растут, потому что правительство «всякие выплаты придумывает семьям», да и «государство в убыток себе работать не будет».

«Пенсионный возраст повысили, вот и на пособия их направляют. А вообще, мы все платим налоги и немаленькие и за всё… За свою землю, которую ты сам купил на свои деньги. Получаешь зарплату, которую ты сам заработал и платишь налог. Купил в магазине продукты — платишь налог», — пишет Леся Николаева.

«Говорят же, что у нас в Чувашии цены ниже, чем у наших соседей! Всех переплюнем! Нельзя же быть хуже других!» — восклицает в духе лозунгов Людмила М.

«Не пойму, почему повышается коммуналка? Это как неписаный закон: каждый год — повышение. Нет, чтобы сделать послабления из-за пандемии, но нет — повышают коммуналку», — возмущается Римма А.

Некоторые считают, что таким образом чиновники пытаются «выгнать людей» из городов обратно в деревни. Им в ответ парируют, что «и там найдут и сдерут за всё, что можно».

«Это всё новая программа!!! Переселение людей в деревни, а мы не понимаем, что всё во благо народа», — высказывает догадку Роман М.

«Надо в лес уходить, походу», — думает Владимир И.

«Владимир, все равно палкой гнать оттуда будут, скажут, что собирал ты не валежник, а свежую древесину и всё. Сверху накинут ещё за нарушение режима самоизоляции», — с иронией замечает Радий З.

Кто-то предлагает для экономики изучить тему установки солнечных и ветряных батарей. Другие подняли тему выборов, полагая, что после таких новостей «не все пойдут на выборы».

«Нужно идти, но голосовать нужно правильно», — отметил Николай Е.

«У нас есть администрация города, депутаты в каждом округе, ЖКХ, УК — вот куда надо свои жалобы переносить, а не здесь писать. Вот кто бил себя в грудь, говоря, что всегда готов помогать народу своему, так сказать, все сделаю, только выберите меня… Вот и напомните им об этом», — предлагает Ирина М.

«Мы ещё будем удивлены, как мы голосовали за них», — прогнозирует Андрей М.

«Люди, не облажайтесь на выборах!» — призывает Валентин В.