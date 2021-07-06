«Юху! Люди, не облажайтесь на выборах»: в Чувашии отреагировали на рост ЖКУ
Для жителей Чувашии, как и многих регионов России, тема повышения платы за коммунальные услуги остаётся одной из наиболее болезненных, а с учётом низких доходов и заработной платы является серьёзным раздражающим фактором в отношениях власти и народа. Рост тарифов вызывает у простых людей непонимание и злобу, порой переходящие в открытую ненависть к власть имущим и к протесту. Незапамятные митинги в выборные годы не раз портили благостную картину тихой республики и пусть и не существенно, но изменяли расклад политических сил в парламенте региона. Вот и сегодня соцсети полны негодованием и призывами голосовать «правильно». При этом стоит отметить, что в Чувашии конфигурация политических сил новая: во главе республики — справоросс, который должен и партии власти угодить («Единой России»), и своих партийцев не обидеть. Не говоря уже о том, что с новым формирующимся региональным парламентом у Олега Николаева как минимум три года работы.
У жителей республики много вопросов по росту тарифов. Почему чиновники из года в год увеличивают тарифы на «предельный (читай — максимально допустимый) уровень», который устанавливает федеральное правительство? Почему после уголовных дел в отношении бывших сотрудников госслужбы по тарифам, которые фактически скомпрометировали ведомство, новая власть не проводит аудит ценообразования и инвестиционной составляющей ресурсных компаний? Кому выгодна навязываемая концессия в сфере теплоснабжения?
Говоря о последней (реформе и концессии), многие относятся, мягко говоря, очень настороженно. В Чебоксарах наглядным образцом стала «мусорная» реформа, когда с приходом частной компании новые цены на вывоз ТКО удивили даже бывалых депутатов Чебоксар, а после федеральной реформы стоимость «мусорных» услуг в городе стала дороже водоснабжения.
Как вырастут тарифы
Тарифы на коммунальные услуги вырастут по всей России с 1 июля 2021 года. В Чувашии средний рост составит 3,4% — данный предельный показатель утверждён для региона правительством России. Это коснётся 285 муниципальных образований из 296.
«С допустимым отклонением по отдельным муниципальным образованиям на 2%, то есть максимальное изменение размера платы граждан за коммунальные услуги в отдельных муниципальных образованиях составит не более 5,4%», — проинформировала руководитель Государственной службы по тарифам и конкурентной политике Чувашии Надежда Колебанова.
По её словам, в 11 муниципальных образованиях плата вырастет «до 5,4%». В частности, в Чебоксарах (5,4%), Козловке (5,2%), Шумерле (5,1%), Новочебоксарске, Урмарах (5%), Марпосаде (3,6%).
Как известно, в городах значительную часть (зачастую превышающую 50% платы за коммунальные услуги) в платёжках составляет теплоснабжение. С 1 июля плата за тепло вырастет в среднем на 3,4%. Напомним, в 2020 году рост составлял 3,7%, а в 2019 году — 3,2%.
«На услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения изменение для каждого поставщика ресурсов будет своим, поскольку это зависит от технологического процесса, износа оборудования, режима налогообложения, объёма полезного отпуска и ряда других факторов. Среднее изменение, например, тарифа на теплоэнергию составит не более 3,4%, водоснабжения горячего и холодного, водоотведения — не более 3,9%», — сказала Надежда Колебанова.
Тарифы на тепло для половины населения Чувашии
Особняком в тарифном регулировании будут два города, в которых проживает половина населения Чувашии, — Чебоксары и Новочебоксарск. Их ждёт больше, чем просто рядовое, ежегодное повышение платы. На первом этапе принято распоряжение об отнесении городов к ценовым зонам теплоснабжения, на втором этапе планируется отдать всю «тепловую» инфраструктуру частной компании. А это практически всегда означает ускоренный рост тарифов. И первым это почувствуют на своих семейных бюджетах жители Новочебоксарска.
«Утверждён предельный уровень цены на тепловую энергию на 2021 год. При этом рост цены на тепловую энергию для потребителей со второго полугодия 2021 года составит не более 5,2%, что не повлечёт превышение предельного индекса размера платы граждан по городу Новочебоксарску. Дальнейшее ежегодное изменение цены будет предусмотрено для потребителей города Новочебоксарска не выше 6%», — сказала глава республиканской госслужбы по тарифам.
Власти заявляют, безусловно, о благих намерениях.
«Установление предельного уровня цены на тепловую энергию позволит привлечь дополнительные инвестиции в систему теплоснабжения Новочебоксарска, где «изношенность сетей составляет более 70%, повысить, безусловно, ответственность теплоснабжающих организаций перед потребителями, улучшить качество теплоснабжения в муниципалитете, аварийных ситуаций, потерь и так далее. Что касается города Чебоксары, то переходный период в данном муниципальном образовании предполагается завершить 31 декабря текущего года», — сообщила Надежда Колебанова.
Ранее власти Чебоксар заявляли, что «переход к ценовой зоне влечёт за собой «заморозку» тарифов на тепло от муниципальных котельных на следующие два года»:
«При этом в зоне действия ТЭЦ-2 тарифы будут расти не на 4% в год, как сейчас, а приблизительно на 6%».
Условный расчёт
Согласно условным расчётам госслужбы по тарифам, с 1 июля 2021 года при средней площади квартиры в Чебоксарах в 52,7 кв. метра и четырёх прописанных там жителях в целом плата вырастет с 6417,68 рубля до 6 639,87 рубля, то есть на 222,19 рубля (+3,39%). Более 50% роста обеспечено за счёт увеличения расходов на тепло — 129,25 рубля, таким образом, плата за теплоснабжение вырастет с 3814,52 рубля до 3943,77 рубля.
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И можно считать (во всех смыслах), что жителям очень сильно повезёт, если зима тёплая и тогда топить будут по минимуму.
Позиция главы Чувашии
Глава Чувашии Олег Николаев, который поддерживает предложенный тарифный курс, в том числе концессию, ссылается на необходимость обеспечения «качества коммунальной системы». И надо отдать должное, что при поднятии данной проблемы он напоминает о глобальной задаче, которую не удалось решить двум его предшественникам, — повышение доходов жителей.
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По данным властей, с начала 2021 года порядка 313,5 тыс. жителей республики получили меры поддержки по оплате ЖКУ.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии по итогам 2020 года уровень бедности составил 16,8%, сократившись по сравнению с 2019 годом на 0,6%. За чертой бедности в республике остаются 204,6 тыс. жителей.
«Кроме мата, на ум ничего не приходит»
Новость о повышении расходов на ЖКУ вызвала в Чувашии массовый отклик в социальной сети «ВКонтакте», в том числе нецензурный. Жители возмущены, что цены стабильно растут, а зарплаты «стоят на месте», интересуясь, «куда уходит прибыль» от повышения платы. Кто-то с сарказмом предрекает, что скоро вместо мяса и молока «неотъемлемой частью рациона» станет лапша быстрого приготовления.
«И так цены высокие, куда ещё поднимать? Совсем с ума сошли. Зарплату не поднимают, как жить-то?» — недоумевает Юлия С.
«Кроме мата мне на ум ничего не приходит», — написал Сергей П.
«Это уже сверхнаглость. У людей денег на пропитание иной раз не хватает, а тут цены растут снова, не успеваешь даже следить за ними», — возмущается Николай Е.
«Перегрелись там совсем что ли?» — спрашивает Алексей О.
«За отопление ползарплаты отдавал. В мае топили при +28…» — отмечает Александр Т.
«Юху! Теперь я буду тратить деньги на коммуналку ещё больше и меньше — на здоровье! Я рада, горжусь правительством!» — с сарказмом отмечает Дарья В.
Кто-то рассуждает, что цены растут, потому что правительство «всякие выплаты придумывает семьям», да и «государство в убыток себе работать не будет».
«Пенсионный возраст повысили, вот и на пособия их направляют. А вообще, мы все платим налоги и немаленькие и за всё… За свою землю, которую ты сам купил на свои деньги. Получаешь зарплату, которую ты сам заработал и платишь налог. Купил в магазине продукты — платишь налог», — пишет Леся Николаева.
«Говорят же, что у нас в Чувашии цены ниже, чем у наших соседей! Всех переплюнем! Нельзя же быть хуже других!» — восклицает в духе лозунгов Людмила М.
«Не пойму, почему повышается коммуналка? Это как неписаный закон: каждый год — повышение. Нет, чтобы сделать послабления из-за пандемии, но нет — повышают коммуналку», — возмущается Римма А.
Некоторые считают, что таким образом чиновники пытаются «выгнать людей» из городов обратно в деревни. Им в ответ парируют, что «и там найдут и сдерут за всё, что можно».
«Это всё новая программа!!! Переселение людей в деревни, а мы не понимаем, что всё во благо народа», — высказывает догадку Роман М.
«Надо в лес уходить, походу», — думает Владимир И.
«Владимир, все равно палкой гнать оттуда будут, скажут, что собирал ты не валежник, а свежую древесину и всё. Сверху накинут ещё за нарушение режима самоизоляции», — с иронией замечает Радий З.
Кто-то предлагает для экономики изучить тему установки солнечных и ветряных батарей. Другие подняли тему выборов, полагая, что после таких новостей «не все пойдут на выборы».
«Нужно идти, но голосовать нужно правильно», — отметил Николай Е.
«У нас есть администрация города, депутаты в каждом округе, ЖКХ, УК — вот куда надо свои жалобы переносить, а не здесь писать. Вот кто бил себя в грудь, говоря, что всегда готов помогать народу своему, так сказать, все сделаю, только выберите меня… Вот и напомните им об этом», — предлагает Ирина М.
«Мы ещё будем удивлены, как мы голосовали за них», — прогнозирует Андрей М.
«Люди, не облажайтесь на выборах!» — призывает Валентин В.