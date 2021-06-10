9 июня в ИАREGNUM прошел круглый стол, посвященный противодействию фальсификациям истории Второй мировой войны: «80-летие начала Великой Отечественной войны: правда и мифы истории». Безусловная актуальность этой темы подтверждается всем ходом исторических дискуссий, которые правящие круги ведущих стран Запада — бывших союзников СССР по антигитлеровской коалиции — пытаются повернуть в русло не просто принижения, но извращения ведущей роли нашей страны, Красной армии в победе над германским нацизмом и японским милитаризмом. Подробно анализируя причины и мотивы коллективного Запада, которые, с одной стороны, уходят корнями в предвоенную историю, а с другой — обращены в современность, участники дискуссии не обошли вниманием и достаточно многочисленные, к сожалению, примеры подобных фальсификаций и у нас в стране. Как отметил ведущий круглого стола, доктор исторических наук, председатель научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Анатолий Кошкин, ни в коем случае нельзя забывать о гигантских тиражах, которыми, начиная с 90-х годов, издавалась разнообразная литература, в которой героические страницы отечественной истории представали в искаженном виде. Эти ядовитые семена дали всходы в виде исторического нигилизма определенной части сограждан, прежде всего молодежи, все чаще мыслящей антисоветскими мифами, штампами и стереотипами.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная война

В приветственном слове к участникам мероприятия главный редактор ИА REGNUM, кандидат исторических наук Модест Колеров привел ряд примеров из жизни даже тех стран, которые всегда были союзниками СССР и России. Так, в Монголии, все более склоняющейся к поискам взаимопонимания в Южной Корее и особенно в Японии из школьных атласов исчезло не только сражение на Халхин-Голе, но и Маньчжурская наступательная операция трех советских фронтов против Квантунской армии. Зато превозносятся «заслуги» белогвардейского барона Унгерна в борьбе с Китаем. Другой пример — неоднократные высказывания президента вроде бы братской Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Великая Отечественная — «не наша» война. То есть белорусскому лидеру его народ видится в стороне от стержневого противостояния страны с нацизмом. И это откровенная ложь, ибо хорошо известно, что именно эта республика в составе СССР — самая партизанская, оказавшая оккупантам героическое сопротивление.

Правда о войне, подчеркнул М. Колеров, — это наша идентичность, ибо на фоне тотальных зарубежных фальсификаций мировая военная история постепенно превращается в сугубо российскую национальную историю. Именно потому, что соседи по бывшей единой стране двинулись путем национализма, нам, по его словам, необходим радикализм памяти. Ибо мы — последнее поколение, знавшее победителей 1945 года в лицо и имевшее честь непосредственно общаться с ними.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров

Доцент МГУ, кандидат исторических наук Олег Айрапетов обратил внимание, что базовой концепцией, объединяющей зарубежных и российских фальсификаторов, являются измышления о «равной ответственности» за развязывание войны нацистской Германии и нашей страны — победительницы нацизма. Причем авторы соответствующих «трудов» даже не озабочиваются соответствием своих выводов данным исторических документов, которые они приводят в оправдание, но которые этим выводам содержательно полностью противоположны. Руководство России, в известной мере поощряя антикоммунизм, почему-то не рассчитывало, что это приведет к подобным результатам.

Значительную часть выступления О. Айрапетов посвятил последовательному доказательству, что СССР с самого начала был единственным решительным противником гитлеровской экспансии. Весьма наглядными являются приведенные им данные о падении товарооборота СССР и Германии после прихода к власти Гитлера — от 1,1 млрд марок в год в 1930—1931 годах до 50−70 млн марок к 1935 году. Гитлеровскую агрессию он считает закономерным следствием эрозии Версальского миропорядка, указывает на его уродливость, породившую в Европе ряд «уродливых» государственных форм. Под сомнение им ставятся и официальные сроки начала Второй мировой войны. Провокацию на пекинском мосту Лугоу в 1937 году, положившую начало прямой агрессии милитаристской Японии против Китая, он вполне обоснованно видит гораздо более адекватным признаком мировой войны, чем немецкую провокацию против поляков в Гляйвице.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Олег Айрапетов

Центральной темой доклада, с которым выступил директор Института развития и международного сотрудничества Ариф Асалыоглу, стала предвоенная эволюция советско-турецких отношений, которая в значительной мере сформировала основы международной политики Турции, особенно в условиях разрушения Османской империи и откровенно враждебной к ней политики западных держав. Стабилизацию геополитического положения кемалистской Турции он видит в установлении Москвой и Анкарой дипломатических отношений, а также в появлении конвенции Монтре, которая существенно ограничила масштабы противостояния в средиземноморских проливах.

На конкретных примерах того, в каком соотношении друг с другом находятся мифология истории, темы Великой Победы, советского народа и исторической преемственности построил свой эмоциональный доклад известный дипломат, публицист Михаил Демурин, связавший Великую Отечественную войну с ее отражением в современном российском общественном сознании. Миф в истории, по его мнению, наделен положительным содержанием, ибо отражает события и явления особой значимости для народа, которые постигаются не рационально, а в художественной форме. Большое внимание он уделил подвигу героев 8-й гвардейской панфиловской дивизии, хронологию которого раскрыл по журналу боевых действий казахского комбата Бауржана Момышулы. Наглядно показаны нравственные мотивы защитников Родины, основу которых составляют феномен советского человека и, шире, советского народа.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Михаил Демурин

М. Демурин показывает, что Великая Победа 1945 года неразрывно связана с созданием в 1922 году СССР, а также с единством народа и политического руководства страны. По его словам, если бы советский фундамент был слаб, он бы рухнул сразу в 1941 году, на что и делал ставку нацистский агрессор. Связывая исторические вопросы с современностью, М. Демурин отмечает, что Победа в общественном сознании удерживается не военным парадом перед задрапированным Мавзолеем, а «Бессмертным полком». Вместо этого нам сегодня пытаются внушить, что главное — не долг, а жизнь, понимаемая через призму личного преуспевания и комфорта. Много бы навоевали с такими принципами наши деды, восстановили бы страну после войны, задается он важнейшими вопросами.

Жесткой критике М. Демурин подвергает и крен современной пропаганды в сторону «зарубежной России», включая РПЦЗ, которая принесла в нашу повседневность элементы власовщины. И призывает в интересах военно-патриотического воспитания обращаться к лучшим образцам советской литературы XX века, в которой подвиг народа раскрыт во всей своей исторической полноте.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Михаил Демурин

Известный специалист по Японии, ведущий круглого стола А. Кошкин посвятил доклад раскрытию содержания японских фальсификаций военной истории, показав, что в их основе находится представление о России как о большой и враждебной стране, якобы мечтающей Японию «поработить». В довоенное и военное время в школьных учебниках Страны восходящего солнца открыто превозносилась «божественная» исключительность японцев, а сейчас в них даже агрессия в Китае, которая обошлась китайскому народу в 35 млн жизней, именуется инцидентом, а жестокость японских оккупантов бесконечно цинично объясняется сопротивлением агрессору. Показательно: обвиняя СССР в том, что он будто бы «втянул» Японию в войну, авторы фальсификаций в этой стране даже не утруждают себя сокрытием своих целей, подчеркивая, что Китай им был нужен как 500-миллионный (в то время) «рабочий батальон» и одновременно плацдарм для нападения на СССР.

Бои у озера Хасан и на реке Халхин-Гол, представлявшие собой полноценную войну, в Японии также считают «инцидентами», которые были спровоцированы Москвой якобы для того, чтобы отвлечь общественное внимание от репрессий. «У японцев своя история Второй мировой войны, в которой они ни в чем не виноваты и рассматривают себя не агрессором, а «жертвой» либо неких обстоятельств, либо недружественного окружения», — резюмирует докладчик.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Анатолий Кошкин

Доктор политических наук Владимир Павленко в своем выступлении сосредоточил внимание на некоторых важных аспектах, которые обеспечили подъем нацизма, его приход к власти и развязывание мировой войны. Показаны примеры совместной работы представителей США, Великобритании и Третьего рейха в ряде существующих и сегодня международных финансовых институтов, а также организационной зависимости крупных немецких компаний от западных управляющих структур. Доказывается, что союзники по антигитлеровской коалиции вели двойную игру. Двигаясь через Францию после открытия второго фронта, они находились в готовности перейти к союзу с Германией против СССР, если бы удалось устранить Гитлера. В докладе подчеркивается острота международной ситуации в конце войны, когда на ее фоне уже появились первые признаки балансирования на грани новой конфронтации, подогреваемой ядерными амбициями.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Павленко

В выступлении известного публициста, шеф-редактора церковно-политической редакции ИА REGNUM Станислава Стремидловского проанализирован ряд специфических особенностей современного польского взгляда на историческую память, который тесно связан с идеологией и политикой правящей партии «Право и справедливость» (PiS). Соответствующая концепция, сформулированная в 2004 году, предложила рассматривать историю предметом государственной политики и пропаганды польских военных заслуг и героизма. Было подчеркнуто, что она изначально противопоставлялась историческим концепциям трех стран — Германии, Израиля и России. Докладчик показал и эволюцию этих взглядов, обусловленную гибелью в 2010 году в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Леха Качинского, фигура которого после этого подверглась непропорциональной героизации. На этом фоне пышным цветом расцвел культ его личности, последствием которого стали обвинения не только в адрес периода Польской народной республики, который рассматривается абсолютно «черным», но и преемников бывшей правящей ПОРП из «Солидарности». По новой исторической версии, они перехватили власть у коммунистов, отодвинув от нее «настоящих патриотов», которыми сейчас в Польше рассматриваются участники антикоммунистического подполья. С. Стремидловский охарактеризовал исторические претензии идеологов PiS к своим оппонентам как «польско-польскую войну», завершение которой не только в историческом, но и в политическом поле он связывает с кардинальным изменением расстановки основных партийных сил.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Станислав Стремидловский

Известный специалист по региону Ближнего и Среднего Востока, кандидат исторических наук Станислав Тарасов в своем докладе, посвященном участию во Второй мировой войне Турции, подверг сомнению ряд общепринятых версий. И обратил внимание участников, что фальсифицировать можно только безусловно доказанные исторические эпизоды, которых на самом деле мало из-за закрытия архивов, что, по его словам, не позволяет реконструировать ряд важных событий военной истории ввиду их неоднозначности. Турция этим пользуется, вбрасывая время от времени отдельные документы, чем «генерирует» современные события.

С. Тарасов изложил ряд интересных исторических версий. Так, смерть лидера кемалистской революции Ататюрка, по его мнению, исключила открытое участие Турции в гитлеровской коалиции, а значит, могла быть выгодна многим внутри страны и за ее пределами. При этом он подверг критике версию разрыва с Ататюрком И. В. Сталина, доказав ее несостоятельность тем, что, пребывая на Принцевых островах в Мраморном море, Троцкий не являлся гостем турецкого лидера и охранялся сотрудниками советских служб безопасности. Примером предвоенной дезинформации Москвы и Анкары гитлеровской разведкой С. Тарасов привел информационную провокацию, осуществленную немцами в ходе визита в 1940 году в Берлин наркома иностранных дел СССР В. М. Молотова. Турецкое руководство было введено в заблуждение, что весной 1941 года Германия и СССР якобы нанесут по Турции удар, соответственно, из Европы и Закавказья, что привело к передислокации значительного контингента турецких войск на границу с СССР.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Станислав Тарасов

С. Тарасов убежден, что главной причиной торможения рассекречивания военных архивов в России и Турции является серьезный ущерб, который оно неминуемо нанесет современным отношениям двух стран, а также процессу пересмотра кемалистского исторического наследия нынешним лидером Турции Реджепом Эрдоганом.

По окончании выступлений в форме докладов участники круглого стола провели интересную и содержательную дискуссию в режиме обмена вопросами и мнениями по широкому кругу исторических и современных проблем.