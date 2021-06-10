По информации Росстата, в России за май подорожали все продукты питания, но подешевела копка могил. Цены на продукты и услуги в сравнении с маем 2020 года выросли на 6,02% — это рекордный показатель за последние пять лет. Продукты питания за год подорожали ещё сильнее — сразу на 8,07%. Куриное мясо поднялось в цене на 19,6%, куриные яйца — на 27,9%, сахар — на 41,5%, подсолнечное масло — на 27,9%.

Каспар Давид Фридрих. Сова на могиле

При этом Росстат отметил, что стала дешевле сфера услуг. К примеру, цены на рытьё могил снизились на 1,8%, а отдых в Арабских Эмиратах подешевел на 11,4%, сообщается на новостной странице Владивостока live. vdk в Instagram.

Подписчики активно отреагировали на такие данные статистики, выразив недоумение по поводу сравнения цен.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цены в магазине

«Только у нас могут сравнивать продукты, рытьё могил и отдых в ОАЭ», — прокомментировал пользователь melikov_dm.

«Сравнение, конечно, такое себе», — написала Ажурка.

«Что за сравнение: продукты и могилы — жуть», — поддержала valentina1963772018.

«Привыкайте к земле», — сыронизировал mixhalich.

«Видимо, не в убытке: берут количеством вырытых», — считает 3.02_elena.

«Зачем есть — сразу купи место на кладбище… Обожаю эту страну», — мрачно пошутила olyavoytenko555.

Также пользователи поделились информацией о ценах на продукты питания.

«Сегодня удивил ценник на картофель — 150 руб. за 1 кг», — написала albinasamosudova.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Кладбище в барнаульском посёлке Власиха

«А хлеб в 45 рублей — норма? Или масло за 155 рублей 1 литр», — продолжила ___vikel___.

«Морковь и свёкла 180 руб? Каково? Это сколько%? Видно, Росстат не имеет специалистов со школьными знаниями математики! Гнев!» — написала ludasochi1953.

«Клубника у нас 700 рублей, в Москве — 100. Черешня, ящик 5 или 6 кг, — 1300, у нас 1500—1700», — добавил buzzzzz56.

«Такая вот успокаивающая статистика — таки не всё дорожает», — написал e197111t.