Сенат США рассмотрит вопрос о принятии «Закона об инновациях и конкуренции Соединенных Штатов 2021 года», в котором подчеркивается использование стратегических, экономических, дипломатических, научных и технологических средств для конкуренции с Китаем.

Томас Коул. Падение Империи. 1837

Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь заявил, что законопроект, принятый Сенатом США, искажает факты, очерняет путь развития Китая и его внутреннюю и внешнюю политику, делает Китай угрозой и выступает за стратегическую конкуренцию с Китаем.

«Китай решительно выступает против этого. Как развиваются Соединенные Штаты, как повысить конкурентоспособность Соединенных Штатов, это уже личное дело Америки. Но мы решительно выступаем против того, чтобы США говорили о Китае и относились к Китаю как к потенциальному врагу. Самая большая угроза для Америки — это сама Америка», — заявил Ван.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo выразили свое отношения и к действиям США, и к словам представителя МИДа страны под соответствующей публикацией в паблике «Международное обозрение».

«Итак: войска США вторглись в Соединенные Штаты и освободили Соединенные Штаты от Соединенных Штатов», — подвел итог словам Вана пользователь Чужан Чжили.

«С начала правления Трампа и до настоящего времени Соединенные Штаты рассматривали Китай как потенциального врага и никогда не отказывались от различных методов войны против Китая! Янки боятся, что Китай обгонит их», — уверен Лу Ибинь.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин

«С момента основания Нового Китая Китай он был потенциальным врагом Соединенных Штатов, но Советский Союз оказался перед ним в списке врагов. После распада Советского Союза Китай стал потенциальным врагом Соединенных Штатов номер один», — уверен «Татхагата».

"Каждой стране нужен потенциальный враг, иначе конфликт между властью и народом подавить не удастся», — считает Idol Ugly Picture Awards.

«Если появятся инопланетяне, люди на Земле объединятся и будут рассматривать инопланетян как потенциальных врагов. Чем интенсивнее внутренние конфликты, тем более сильные потенциальные враги необходимы. Соединенные Штаты просто хотят положить конец внутренним конфликтам, опираясь только на внешний фактор. Но потенциальный враг не может решить фундаментальную проблему. Нужны внутренние изменения и инновации, чтобы сформировать целостную систему гарантий будущего такой страны. Китай — это внутренние и внешние связи, инновации и оптимизация», — проанализировал ситуацию «Угол».

"Американские эксперты очень четко сказали: Соединенные Штаты находятся на грани распада, и им нужен враг, чтобы сохранить Соединенные Штаты едиными. Поддержим же независимость каждого штата!» — призвал «Британский ученый».

(сс) Tyler Merbler Толпа протестующих возле Капитолия США, 6 января 2021 года

Китайское общественное мнение все сильнее переходит на рельсы антиамериканизма, и это при том, что еще лет 10 назад оно достаточно нейтрально или даже позитивно относилось к США как примеру для подражания и крупному экономическому партнеру, источнику инноваций. По мере того, как Китай крепнет сам, крепнет и антагонизм с США, что не может не отражаться на общественном мнении, особенно в условиях гибридных войн. Однако китайская элита в существенной степени желает «замирения» с США, поскольку «мирная победа» в конкурентной войне с США ее прельщает больше, чем «немирная».