9 июня пресс-секретарь министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь, отвечая на вопрос, «спонсировала ли Япония поездки китайских граждан в Японию», сказал:

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и Япония

«Практика обмена визитами и обменов между странами в различных формах является обычным явлением в практике международных отношений. Китай и Япония являются важными соседями, и обмен кадрами между двумя странами очень тесный. За почти полвека после нормализации дипломатических отношений между Китаем и Японией было проведено бесчисленное количество кадровых обменов, организованных обеими сторонами при поддержке правительства, и они внесли позитивный вклад в развитие двусторонних отношений.

Обе стороны также разработали «пятилетнее соглашением о двустороннем обмене 30 000 молодых людей из двух стран» в этом году. Двухсторонние учебные поездки для молодых студентов, поддерживаемые правительствами двух стран, также находятся на стадии планирования и будут реализованы после окончания эпидемии. Китай надеется достичь цели по углублению взаимопонимания, укреплению доверия и углублению дружбы посредством постоянных, здоровых и стабильных кадровых обменов между Китаем и Японией»

Однако китайские пользователи социальной сети Sina Weibo не во всем согласны с МИД своей страны и высказали свое мнение по этому поводу под соответствующей публикацией в паблике China Daily.

(сс) Max12Max МИД КНР

«Перевожу на китайский с дипломатического — нам нечего сказать по этому поводу!» — заявил пользователь «Алебарда».

«Перевод: Китайская сторона не комментирует спецоперации японской стороны», — заключил другой комментатор.

«Что ты там не говори, я твердо уверен, что Япония всегда была порочной и никогда не имела добрых намерений по отношению к Китаю и кому бы то ни было», — заметил «Труд и капитал».

«Министерство иностранных дел поддерживает здоровые обмены. Хорошо, но что вы делать будете с нездоровыми обменами?» — задал вопрос «Душа».

Китайцы в массе своей возмущены, что Япония платит деньги некоторым жителям Китая не для того, чтобы поддерживать «здоровые обмены», а для того, чтобы они потом продвигали их интересы на территории Китая, а власти Поднебесной должны на это реагировать иначе, чем это сделал пресс-секретарь МИД.

«Премьер-министр Японии только что назвал Тайвань страной сегодня, сказав, что он будет бороться с эпидемией вместе с Австралией, Новой Зеландией и Тайванем, а теперь вот они «обмены оплачивают». Я не понимаю», — возмутился Рё Кавамура.

内閣 官 房 内閣 広 報 室 Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга

Но есть и те пользователи, кто нормально относятся к подобного рода обменам, поскольку на своем опыте знают, что они не всегда носят деструктивный или двусмысленный характер.

«Если честно, это нормально. Когда я был на втором курсе, я посетил Японию в составе делегации студентов китайского университета. Мало того, что недельный маршрут не стоил ни копейки, но и еда, и проживание, оплачиваемые правительством Японии, были высшего качества, которого я никогда не испытывал. Таких делегаций в год бывает много, но это должны быть взаимные визиты между Китаем и Японией», — уверен Фу Гуйцинь.

«Воспринимайте историю как зеркало! С 1980-х годов Соединенные Штаты вкладывали в бывший Советский Союз около $90 млрд, используя финансирование академических исследований как предлог для покупки людей из всех слоев общества. Дайте им награды. Обеспечьте щедрые бонусы, издательские документы, книги и т. д., и они будут за вас! Эта оболваненная интеллигенция и элита. Они тут же начали сомневаться в рациональности социальной системы. Все это помогло западному капиталу разрушить эту страну! Известный ужас заключается в качественном изменении, вызванном изменением количественным!» — проанализировал ситуацию пользователь «Любите жизнь и стремитесь к идеалу».

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«Вы реально не в курсе, что сейчас происходит? Китайцы, как известно, стремятся полюбить Японию! Но теперь Токио распространил комиксы под названием «Жестокое обращение с уйгурскими маленькими девочками» среди крупных государственных начальных школ. От начала до конца они основаны на лжи и подмене. Японские ученики начальной школы должны знать, что их китайский сосед — ужасная страна. Горячая любовь Японии к Китаю — это ложь!» — уверен Yiyi.

В целом китайские пользователи возмущены нейтральностью позиции их МИДа в ситуации, когда, как они уверены, Япония использует на их территории мягкую силу для подрыва китайского общества изнутри, вынашивая планы дальнейшего порабощения Китая.