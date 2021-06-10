Национальная комиссия здравоохранения Китая объявила 9 июня, что вакцинация от COVID-19 в стране превысила 800 миллионов доз, а иммунный барьер строится ускоренными темпами.

Виктор Тардьё. Вакцинация. 1923

Руководитель Национальной комиссии здравоохранения заявил в эксклюзивном интервью корреспонденту агентства Синьхуа, что до конца года ожидается вакцинация не менее 70% целевой группы населения во имя построения «Великой стены иммунитета».

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo поделились своим мнением касательно хода вакцинации под соответствующей публикацией на страничке агентства Синьхуа.

Многие комментаторы радостно возликовали, что только Китай может в такие короткие сроки вакцинировать такое огромное население, а также выразили мнение, что китайская прививка является лучшей в мире.

«После того, как я сам сделал две инъекции, мобилизовал родителей и жену, чтобы они тоже вакцинировались. Уже до 1 мая мы построили «Великую стену» борьбы с эпидемией», — заявил Юань Цян.

«Академик Чжун Наньшань сказал, что по крайней мере 70% людей в нашей стране должны быть вакцинированы, чтобы добиться эффекта коллективного иммунитета, поэтому сейчас у нас вакцинировано 800 миллионов человек, что показывает прилагаемые усилия всех наших граждан. Эффект вот-вот будет достигнут! Я надеюсь, что Великий Китай победит вирус как можно скорее», — добавил «Путь на север».

(сс) 舞月書生 Пункт вакцинации в Китае

Однако были и те, кто жаловался, что не может до сих пор получить вторую дозу, а также те, кто скептически относится к вакцине.

«Я действительно хочу получить второй шанс. Проблема в том, что я вообще не могу записаться на прием. Очереди!» — заявил «Воробей Тони».

«Уже месяц не могу дождаться второй дозы!» — возмутилась ZingZingZingYa.

«Уже как три дня поставил прививку, а рука до сих пор опухшая!» — сообщил пользователь «Печаль».

Некоторые пользователи заметили, что боятся делать прививку из-за возможных побочных эффектов, поскольку у их знакомых были аллергические реакции, а некоторые отказались от второй дозы после появления такой реакции.

«С момента первой инъекции прошло полмесяца, руки болят каждый день, голова кружится, да и здоровье уже не то, что прежде!» — пожаловался «Будущий пожилой».

(сс) Walter Grassroot Люди в общественном транспорте в масках. Китай

Стоит отметить, что в целом сегодня китайцы не столь скептически настроены по отношению к вакцине, как месяц назад. Не в последнюю очередь на это повлияла новая вспышка коронавируса в провинции Гуандун.