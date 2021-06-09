Белый дом принял решение отменить приказы экс-президента США Дональда Трампа, которые потенциально могли запретить использование TikTok и WeChat на территории Штатов. Теперь администрация нового президента Джо Байдена собирается провести собственное расследование и выяснить, действительно ли китайские приложения создают угрозу национальной безопасности США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слежка

Согласно новому приказу Байдена, министерство торговли США проведет «основанный на фактах» анализ транзакций китайских приложений. Власти уделят особое внимание тому, какую именно информацию с телефонов американских пользователей собирает и хранит Китай.

Ранее Байден остановил ход почти завершившейся сделки по продаже американского сегмента TikTok компании Oracle, которая является крупнейшим производителем программного обеспечения в США. TikTok начал переговоры с Oracle из-за того, что Трамп поставил условие, что китайское приложение сможет работать в США только если ее американский сегмент будет выкуплен американской компанией.

Пользователи Twitter бурно обсудили желание Байдена провести новое расследование. Некоторые осудили его за то, что он свел к минимуму все попытки Трампа взять под контроль работу китайских компаний, которые обрабатывают личную информацию американцев. Однако нашлись и те, кто посчитал желание Трампа заблокировать приложения необоснованным.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слежка

«Не будем забывать, что один из митингов Трампа в 2020 году провалился отчасти из-за того, что молодые люди разыграли его, купив билеты на митинг без намерения на самом деле присутствовать на нем. Так что, может быть, Трамп захотел запретить Tiktok из-за своего чувствительного самолюбия?» — предполагает @AnthonyLeeVoice.

«Это произошло только потому, что затроллили его митинг, когда забронировали билеты и не пришли», — вспоминает Emmanuel.

«И пусть атаки хакеров из других стран продолжаются», — пишет Jarz.

«Ну да, давайте проведем еще одно расследование китайского приложения, которое собирает нашу информацию уже больше двух лет», — осуждает @_TheDisclosure_.

«Ну слушай, если люди собираются использовать приложение вопреки предупреждениям, то что возмущаться? Итак все что мы делаем в интернет собирается, в том числе Twitter. И все же не уходим…» — отмечает @marooko.

«Наслаждайтесь тем, что Китай собирает все данные о ваших детях! И да, все остальные приложения тоже отслеживают вас и собирают ваши данные, но они, хотя бы, не связаны с режимом, активно осуществляющим геноцид в эту самую минуту», — указывает @prole666.

«Ты сравниваешь это с нашими приложениями, которые связаны со страной, где в этом году уже произошли сотни массовых расстрелов/убийств? Я не использую Tiktok, но где доказательства того, что китайцы получают доступ к этим данным? Кто ваш источник? Где доказательства?», — отвечает Mr.USA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слежка

«Ах, какое облегчение! Я уверен, что нынешняя администрация сумеет остановить всех шпионов, которых найдет в эти приложениях», — иронизирует Stephen.

«Если кто и следит за американцами, то это Белый дом», — считает Joseph.

«Американцы знают, что это китайское приложение, и знают о существующих рисках. Если они все равно предпочитают пользоваться TikTok, разве это не свобода? Забавно, что правые говорят, что они не хотят государства-няньки, но хотят, чтобы правительство выбирало, какими приложениями вы можете пользоваться», — подчеркивает @VimpireLestat.

Напомним, идея о блокировке китайских приложений была высказана экс-президентом США Дональдом Трампом, который рассматривал варианты ограничительных мер против TikTok, опасаясь, что приложение может передавать частную информацию китайским властям.