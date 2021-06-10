Заявление представителей МИД Польши, в котором ведомство выразило своё возмущение установлением в Белоруссии нового государственного праздника — Дня народного единства — в честь присоединения польских земель в 1939 году, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 9 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

"Да уж! Зря, видимо, белорусы свою землю освобождали от захватчиков. Надо было, ко всему прочему, ещё всю территорию до Минска Гитлеру отдать», — пишет Сергей И.

Многие пользователи выразили сомнение в адекватности польской внешнеполитической службы. Люди убеждены, что столь резкая реакция на белорусские праздники говорит о нестабильности польского государства.

«Что-то у Польши возмущенность повышенная! Надо, наверное, таблетки им пить начать, а то не дело уже совсем, возмущаться по любому поводу и без!» — считает Мария З.

II Белорусский фронт в Минской наступательной операции июля 1944 г

Некоторые комментаторы напомнили, что праздник в Белоруссии посвящён, по сути, возвращению собственных земель. Люди убеждены, что трагедией это может быть только для польских захватчиков.

«Польша захватила восточные земли, но без малого 20 лет эти земли у них отобрали обратно. Они возмущаются так, будто были там хозяевами не пару десятков лет, а тысячелетие минимум», — отметил Алексей Н.

Часть людей отмечает, что правительство Белоруссии не стало бы трогать нежные чувства польских властей, но то, что Варшава хамски себя повела по отношению к внутренним делам Минска, развязало властям республики руки.

«Чего жаловаться-то теперь? Может быть, просто не нужно было поддерживать попытку развала государственности Белоруссии?» — задаётся вопросом Михаил С.

Ряд пользователей указал Польше, что не стоит ей слишком сильно углубляться в историю, потому что вслед за этим вылезут очень некрасивые факты, которые сыграют явно не на пользу Варшаве.

«Поляки за историческую справедливость? Тогда пусть отдают немецкие земли, подаренные им советскими войсками!» — пишет Антон П.

Отдельные комментаторы убеждены, что Запад слишком много внимания уделяет внутренним делам Белоруссии. Люди убеждены, что европейские ручки очень хотят добраться до лакомых белорусских кусочков, но сделать у них это всё никак не получается.

Юзеф Брандт. Гусар Речи Посполитой. 1890

«Европейский союз ещё не закончил возмущаться арестом Протасевича, а уже начал по поводу белорусских праздников рот раскрывать», — заметил Никита Щ.

Нашлись и те, кто убеждён, что Польша вредила не только лишь Белоруссии, но и всей большой России, поэтому нам всем нужно напомнить Варшаве все её грехи.

«В России 4 ноября отмечают День народного единства, это тоже связано с изгнанием польских псов из Москвы в 1612 году. Душить надо «гиену Европы», чтобы голову свою не подымала!» — призывает Александр А.

Напомним, 8 июня МИД Польши опубликовал заявление, в котором выразил своё возмущение установлением в Белоруссии нового государственного праздника — Дня народного единства — в честь присоединения польских земель в 1939 году.