Заявление адвоката Владимира Воронина, представляющего интересы ФБК (признан НКО-иноагентом) о том, что представители МВД и Минюста поддержали в ходе заседания Мосгорсуда требование прокуратуры признать структуру экстремистской организацией, вызвало реакцию в интернете. Авторы популярных блогов поделились своим мнением 9 июня в Telegram.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Навальный

«Навальнисты неоднократно призывали и к нарушению территориальной целостности нашей страны. Они также устраивают травлю неугодных им сограждан, угрожая им репрессиями. ФБК (признан НКО-иноагентом) и штабы Навального обладают всеми признаками экстремистских организаций. Причастные к этим структурам автоматически лишаются пассивных избирательных прав», — указал автор Telegram-канала «Блок».

Многие считают, что в деятельности осуждённого блогера Алексея Навального и его соратников ясно виден экстремистский почерк. Некоторые даже заявили о личном опыте преследований со стороны данных личностей.

«Сторонники, участники, сотрудники и прочие имеющие отношение к ФБК (признан НКО-иноагентом) — экстремисты, без каких-либо сомнений. Что главари организации, что их последователи не раз организовывали массовые кампании по запугиванию и травле с угрозами и оскорблениями. Именно они обещали выплеснуть мне в лицо кислоту, радовались смерти моей бабушки и советовали лучше следить за ребёнком, а то «мало ли что может случиться». Они же не раз выкладывали личные данные и адреса сотрудников правоохранительных органов и их детей, а так же лояльных власти журналистов и блогеров, натравливая на них свою свору», — заявила журналистка Леся Рябцева в своём Telegram.

Некоторые блогеры напомнили то, как Навальный ранее позиционировал себя как истинного русского националиста, со всеми вытекающими экстремистскими высказываниями и действиями.

«Стоит напомнить, что Навальный — регулярный участник «Русских маршей» с 2007 по 2011 г. и «дипломированный националист», позволяющий себе оскорблять представителей других национальностей, которых нужно депортировать, а если не поможет — «использовать пистолет». Навальный неоднократно высказывал идеи насильственного свержения власти и «пускания в расход» всех неугодных ему», — напомнил автор канала «Фонд Бабла с Коррупцией».

ИА REGNUM Митинг в поддержку Навального на Пушкинской площади в Москве, 23 января 2021 года

Часть людей убеждена, что за деятельностью окружения Навального так много грехов, что их просто не пересчитать. Поэтому причин для признания организации экстремистской хоть отбавляй.

«Причин для признания ФБК (признан НКО-иноагентом) экстремисткой можно назвать вагон и маленькую тележку. К примеру, Леонид Волков годами пропагандировал создание и дальнейшее отделение так называемой Уральской республики. Сепаратистские настроения были и у других представителей фонда Навального — неоднократно звучали речи о необходимости отчуждения Крыма и передаче его Украине. Это — явный и неприкрытый экстремизм, за который нужно наказывать», — считает Андрей Вышинский в Telegram.

Ряд авторов блогов отметил, что Навальный и компания не раз участвовали в акциях, направленных на пересмотр территориальной целостности Российской Федерации, и призывали раздать территории нашей страны другим государствам.

«Оценивать надо по делам, в первую очередь — уголовным делам тех, кто по призыву Навального сотоварищи шел брать штурмом Кремль в 2012-м и биться с полицией зимой 2021-го. Вам мало примеров? Их мало не из-за какого-то вегетарианства Навального, а исключительно из-за наглой жадности, приведшей его на нары и не позволившей развернуться по полной. И поверьте, для всех хорошо, что всё случилось именно так», — пишет автор канала «Силовики».

Отдельные блогеры отметили, что Навального в большинстве смотрят молодые неокрепшие умы, которые впитывают как губка всё то, что доносится изо рта данного уголовника.

«Самое печальное, что блогера так любят подростки, зачастую стараются подражать ему. Тогда как Навальный призывает их на несанкционированные митинги, к военизированным переворотам, насилию, а также надругательству над представителями других национальностей и героев ВОВ. Подобное нужно было запретить уже давно — но лучше поздно, чем никогда», — говорится в сообщении Telegram-канала «Полковник Трифонов».

Другие напомнили, что после признания сторонников блогера экстремистами им будет закрыта дорога в российскую власть.

«После вынесения решения все организации Навального будут являться экстремистскими. С момента вынесения решения каждый, кто был причастен к деятельности экстремистской структуры, теряет право избираться. Запрет будет действовать от 3 до 5 лет», — отметил автор Telegram-канала «Карнаухов».

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный и Леонид Волков на шествии памяти Бориса Немцова

Нашлись и те, кто убеждён, что с закрытием истории с существованием такой организации, как ФБК (признан НКО-иноагентом), российская политическая альтернатива сможет наконец-то свободно вздохнуть и оппозиция в нашей стране однозначно оздоровится.

«ФБК (признан НКО-иноагентом) вообще часто подменяют понятия нормы и правды тем, что считают правильным исключительно для себя. Они совершенно точно зарекомендовали себя как агрессивно настроенную группировку людей, — людей разнузданных, упивающихся своей вседозволенностью и положением мучеников, борцов за истину», — считает автор Telegram-канала «Товарищ Нарвская».

«Бесславный финал ФБК (признан НКО-иноагентом) кому-то может показаться концом российской оппозиции. Это не так. На самом деле, именно после ухода структуры Навального со сцены отечественная оппозиция получает новый шанс занять подобающее ей место в политической системе нашей страны. Шанс перестать работать «на подтанцовке» у авторитарного фюрера, не признающего иных авторитетов кроме себя, и настолько далёкого от демократических принципов, насколько это вообще возможно», — поделился своим мнением автор канала «Бойлерная».

Напомним, 9 июня адвокат Владимир Воронин, представляющий интересы ФБК (признан НКО-иноагентом), заявил журналистам, что представители МВД и Минюста поддержали в ходе заседания Мосгорсуда требование прокуратуры признать структуру экстремистской организацией.